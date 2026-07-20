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பொறியியல் பொதுப்பிரிவு மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு தொடங்கியது
தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கான பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வு இன்று முதல் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 20, 2026 at 12:28 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேருவதற்கான பொதுப்பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பி.இ., பி.டெக். போன்ற பொறியியல் படிப்பில் சேருவதற்கான பொதுப்பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வின் முதல் சுற்று கலந்தாய்வு இன்று (ஜூலை 20) தொடங்கியுள்ளதாக பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழு அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் சுயநிதி கல்லூரிகள் என மொத்தம் 418 பொறியியல் கல்லூரிகள் இயங்கி வருகின்றனர். இந்த கல்லூரிகளில் 2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 806 இடங்களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடத்துவதற்கு அண்ணா பல்கலைக் கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது.
அதில் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 775 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.
நடப்பாண்டிற்கான பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான தரவரிசைப் பட்டியல், கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டிருந்தது. தொடர்ந்து, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் கலந்தாய்வு, விளையாட்டு வீரர்கள், மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள், முன்னாள் ராணுவத்தின் வாரிசுத்தாரர்கள் ஆகியோர்களுக்கான சிறப்புப் பிரிவு கலந்தாய்வு நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று (ஜூலை 20) பொதுப்பிரிவினருக்கான முதல் சுற்று கலந்தாய்வுத் தொடங்கியுள்ளது.
அதில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மாணவர்கள் 258 பேருக்கும், விளையாட்டு வீரர்கள் 416 பேருக்கும், முன்னாள் ராணுவத்தினரின் வாரிசுத்தாரர்கள் 139 பேருக்கும் இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. சிறப்புப் பிரிவு கலந்தாய்வில் மட்டும் சுமார் 950 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஆகஸ்ட் 3 வரை பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வு
பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வு இன்று (ஜூலை 20) முதல் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. 418 பொறியியல் கல்லூரிகளில் மொத்தம் 1,98,825 இடங்களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறவுள்ளது. ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறும் இக்கலந்தாய்வில் மாணவ, மாணவிகள் தங்களுக்கான கல்லூரிகளை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
ஜூலை 23ஆம் தேதி மாணவ, மாணவிகளுக்கு தற்காலிக இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும். மாணவர்கள் தற்காலிக இட ஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்த பின்னர், இறுதி ஆணை வழங்கப்படும் என்று பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், பொறியியல் படிப்பில் சேருவதற்காக விண்ணப்பித்திருந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைவிட, அரசு ஒதுக்கீட்டின் இடங்கள் அதிகமாக இருப்பதால் விண்ணப்பித்த அனைவருக்கும் இடம் கிடைக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விவரங்களுக்கு www.tneaonline.org என்ற இணையதளத்தை அணுகலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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