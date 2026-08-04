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தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்க வேண்டுமா? கிளாட் 2027 தேர்விற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடக்கம்
2027-ம் ஆண்டுக்கான கிளாட் தேர்வு வரும் டிசம்பர் மாதம் 6-ம் தேதி பிற்பகல் 2 மணி முதல் 4 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.
Published : August 4, 2026 at 8:01 AM IST
புது டெல்லி: 2027 - 28 கல்வி ஆண்டில் தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை சட்டப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெறுவதற்கான நடத்தப்படும் பொது சட்டப்படிப்பு சேர்க்கை தேர்விற்கான (CLAT 2027) ஆன்லைன் விண்ணப்பம் ஆகஸ்ட் 3 முதல் தொடங்கி பெறப்பட்டு வருகிறது.
இந்தியாவில் மத்திய அரசின் கீழ் 26 தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் 5 ஆண்டு இளங்கலை சட்டப்படிப்பு (LLB) மற்றும் 1 ஆண்டு முதுகலை சட்டப்படிப்பு (LLM) சட்டப்படிப்பு வழங்கப்படுகிறது.
இப்படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கை என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகங்களின் கூட்டமைப்பு (Consortium of National Law Universities) மூலம் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு நிரப்பப்படுகிறது.
அந்த வகையில், அடுத்த கல்வியாண்டிற்கான நுழைவுத் தேர்வுக்காக விண்ணப்பம் ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி முதல் தொடங்கி, வரும் அக்டோபர் 31-ம் தேதி வரை பெறப்படுகிறது. இதற்கான தேர்வு இந்தாண்டு டிசம்பர் 6-ம் தேதி பிற்பகல் 2 முதல் 4 மணி வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கிளாட் தேர்வு 2027
முன்னரே குறிப்பிட்ட படி தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற இத்தேர்வு கட்டாயமாகும். அதுமட்டுமின்றி, தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகங்களின் கூட்டமைப்புடன் இணைப்பு பெற்ற பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் சட்டம் சார்ந்த பதவிகளுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்யவும் இத்தேர்வு மதிப்பெண்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் படிக்க முடியுமா?
தமிழ்நாட்டில் திருச்சி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகம் செயல்படுகிறது. பி.ஏ, எல்எல்.பி, பி.காம். எல்எல்.பி ஆகிய 5 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணைந்த சட்டப்படிப்பு வழங்கப்படுகிறது. மேலும், 1 ஆண்டு எல்எல்.எம் படிப்பும் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், பெங்களூரு, ஹைதராபாத், கொச்சி, விசாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட இடங்களில் தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளன.
கிளாட் 2027 தேர்வுக்கான தகுதிகள் என்னென்ன?
இளங்கலை சட்டப்படிப்புகளுக்கான கிளாட் யுஜி 2027 தேர்வை எழுத உட்சபட்ச வயது வரம்பு கிடையாது. விண்ணப்பதார்கள் 12-ம் வகுப்பில் 45 சதவிகித மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். எஸ்சி/ எஸ்டி/ மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதார்கள் குறைந்தபட்சம் 40 சதவிகித மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அதே நேரம், நடப்பாண்டில் 12-ம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவர்களும் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். அவர்கள் சேர்க்கை பெறும் போது பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சான்றை சமர்பிக்க வேண்டும்.
முதுகலை சட்டப்படிப்புக்கான கிளாட் பிஜி 2027 தேர்வுக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பு கிடையாது. இத்தேர்வை எழுத விண்ணப்பதார்கள் எல்எல்.பி சட்ட பட்டப்படிப்பை குறைந்தபட்சம் 50 சதவிகித மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இதுவே எஸ்சி/ எஸ்டி/ மாற்றுத்திறனாளி பிரிவு விண்ணப்பதார்கள் என்றால் 45 சதவிகித மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மேலும், இளங்கலை சட்டப்படிப்பில் மூன்றாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவர்களும் இத்தேர்வை எழுதலாம்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
கிளாட் 2027 தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் https://consortiumofnlus.ac.in/clat-2027/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். முதலில் பெயர், மொபைல் எண், இமெயில் முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை அளித்து பதிவு செய்து, பின்னர் தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இத்தேர்வுக்கு பொதுப் பிரிவினர் ரூ. 4000 விண்ணப்பக் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். இதர பிரிவினர் ரூ. 3,500 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.
தேர்வு முறை என்ன?
இத்தேர்வு 120 கேள்விகள் கொண்டு கொள்குறி வகையில் நேரடி தேர்வாக 2 மணி நேரம் நடத்தப்படும். ஆங்கிலம், பொது அறிவு, நடப்பு நிகழ்வு, சட்ட ரீதியான பகுப்பாய்வு, நுண்ணறிவு உள்ளிட்டவற்றில் இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும். ஒரு கேள்விக்கு 1 மதிப்பெண்கள் என்ற விதம் 120 மதிப்பெண்கள் அளிக்கப்படும். இதில் தவறான பதிலுக்கு 0.25 நெகட்டிங் மதிப்பெண் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|03.08.2026
|விண்ணப்பம் முடிவு
|31.10.2026
|தேர்வு தேதி
|06.12.2026
|அட்மிட் கார்டு
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
|தேர்வு முடிவு
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
மத்திய அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் சட்டப்படிப்பு படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொண்டு தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இத்தேர்வின் முடிவின் அடிப்படையில் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என்பது குறிப்படத்தக்கது.