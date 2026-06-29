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10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மும்மொழி கிடையாது, இதர வகுப்புகளுக்கு தளர்வு - சிபிஎஸ்இ அறிவிப்பு
மும்மொழி திட்டம் குறித்து வகுப்புவாரியாக வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை சிபிஎஸ்இ வெளியிட்டுள்ளது.
Published : June 29, 2026 at 8:43 PM IST
புதுடெல்லி: இந்த கல்வி ஆண்டில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கு மும்மொழி கொள்கை அமல்படுத்தப்படாது என சிபிஎஸ்இ அறிவித்துள்ளது.
2026-27 கல்வி ஆண்டு முதல் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் மும்மொழி கொள்கை அமல்படுத்தப்படுவதாக ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கான தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை சிபிஎஸ்இ வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, இந்த கல்வி ஆண்டில் 10-ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் மும்மொழி கொள்கையை படிக்க வேண்டியது இல்லை என்றும், அவர்கள் ஏற்கெனவே உள்ள இரண்டு மொழி கொள்கை அடிப்படையில் பொதுத்தேர்வை எழுதலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரம், 6 முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை மும்மொழி கொள்கை இந்த ஆண்டு அமல்படுத்தப்படும் என்றும், அவர்களில் தற்போது 7, 8 மற்றும் 9ஆம் வகுப்புகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் 10-ம் வகுப்பு செல்லும்போது, பொதுத்தேர்வில் புதிதாக கற்கும் மூன்றாம் மொழியை எழுத வேண்டியது இல்லை எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது 6-ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள், 10-ம் வகுப்பு செல்லும்போது அவர்கள்தான் மூன்றாம் மொழியை பொதுத்தேர்வில் எழுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு முதல் மும்மொழி கொள்கை அமல்
தேசிய கல்வி கொள்கை 2020 -இல் மாணவர்கள் 2 இந்திய மொழிகளை கற்க வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில் சிபிஎஸ்இ மும்மொழி கொள்கையை இந்த கல்வி ஆண்டு முதல் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்துகிறது.
சிபிஎஸ்இ மும்மொழி கொள்கையின் படி, ஒவ்வொரு மாணவரும் மூன்று மொழிகளை கற்க வேண்டும். அதில் 2 மொழிகள் கட்டாயம் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும். மூன்றாம் மொழியாக ஒரு வெளிநாட்டு மொழியை தேர்வு செய்துக்கொள்ளலாம். புதிய வழிமுறைகளின்படி, ஆங்கிலம் என்பது வெளிநாட்டு மொழியாக கணக்கில் எடுத்துகொள்ளப்படும்.
6 முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை சிபிஎஸ்இ வெளியிட்ட வழிமுறைகள் என்னென்ன?
வகுப்பு வாரியாக சிபிஎஸ்இ மும்மொழி கொள்கையை இந்த கல்வி ஆண்டு முதல் அமல்படுத்த ஏதுவாக வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, இந்த கல்வி ஆண்டில் 6-ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் 2 இந்திய மொழி மற்றும் ஒரு வெளிநாட்டு மொழியை பயில வேண்டும். இவர்கள் 10-ம் வகுப்பு செல்லும்போது தற்போது புதிதாக பயிலும் இந்திய மொழிக்கு பொதுத்தேர்வை எழுதுவார்கள்.
இவர்களுக்காக 22 இந்திய மொழிகளில் புத்தகங்களை என்சிஇஆர்டி வெளியிட்டுள்ளது.
தற்போது 7 மற்றும் 8-ம் வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்கள் ஏற்கனவே இரண்டு வெளிநாட்டு மொழிகளை தேர்வு செய்து படித்து வந்திருந்தால், அவர்கள் கூடுதலாக 1 இந்திய மொழியை மட்டும் தேர்வு செய்து படிக்க வேண்டும்.
அந்த மொழி பாடத்திற்கான தேர்வு மதிப்பீடு பள்ளிகளிலேயே நடைபெறும். இவர்கள் 10-ம் வகுப்பு செல்லும்போது தேர்வு செய்த புதிய மொழிக்காக பொதுத்தேர்வை எழுத மாட்டார்கள்.
தற்போது 9-ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் 2 இந்திய மொழி மற்றும் 1 வெளிநாட்டு மொழியை கற்க வேண்டும். ஒருவேளை ஏற்கனவே 2 வெளிநாட்டு மொழிகளை தேர்தெடுத்து படித்து வரும் மாணவர்களாக இருந்தால், அவர்களுக்கு இந்த ஒரு முறை மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. அவர்கள் கூடுதலாக 1 இந்திய மொழியை மட்டும் தேர்ந்தேடுத்து படிக்க வேண்டும். இவர்கள் 10-ம் வகுப்பிற்கு செல்லும்போது மூன்றாம் மொழிக்கான பொதுத்தேர்வை எழுத வேண்டும்.
ஏற்கெனவே தெரிவித்தப்படி, 10-ம் வகுப்பிற்கு இந்த ஆண்டு மும்மொழி கொள்கை அமல்படுத்தப்படாது. அவர்கள் ஏற்கெனவே தேர்ந்தெடுத்த 2 மொழிகளில் பொதுத்தேர்வை எழுதலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.