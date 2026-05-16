9, 10-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மும்மொழி கட்டாயம் - சிபிஎஸ்சி
மும்மொழி தொடர்பான முழுமையான வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள் ஜூன் 15-ஆம் தேதிக்குள் வெளியிடப்படும் சிபிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது.
Published : May 16, 2026 at 7:29 PM IST
புது டெல்லி: வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் 9 மற்றும் 10ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் மூன்று மொழிகளை கற்பது கட்டாயம் என மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் (சிபிஎஸ்சி) தெரிவித்துள்ளது.
'தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020' பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் பள்ளிக் கல்வியில் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் (சிபிஎஸ்இ) பல்வேறு மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. அதன் அடிப்படையில் சமீபத்தில் 6-ஆம் வகுப்பு முதல் மும்மொழி கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் தற்போது 9 மற்றும் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மும்மொழி கல்வி வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் அமல்படுத்தப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம் வரும் ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிபிஎஸ்இ மும்மொழி கொள்கையின் படி, மாணவர்கள் மூன்று மொழிகளைப் படிக்க வேண்டும். அதில் 2 மொழிகள் கட்டாயம் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும். மூன்றாம் மொழி வெளிநாட்டு மொழியாக இருக்கலாம். இதில் ஆங்கிலம் வெளிநாட்டு மொழியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு, ஒரு மாணவர் தமிழ், மற்றொரு இந்திய மொழி மற்றும் ஆங்கிலத்தை கற்கலாம்.
இது குறித்து சிபிஎஸ்சி சார்பில் பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கையில், தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 மற்றும் பள்ளிக் கல்விக்கான தேசிய பாடத்திட்டக் கட்டமைப்பு (NCF-SE 2023) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மன்றம் (NCERT), மும்மொழி கல்விக்கான பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் புதிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுத்தேர்வு கிடையாது
சிபிஎஸ்இ-யில் 10-ம் வகுப்பிற்கு பொதுத்தேர்வு நடத்தப்படும் நிலையில், மூன்றாம் மொழிக்கு பொதுத்தேர்வு கிடையாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மொழிப் பாடத்திற்கான மதிப்பீடு பள்ளி அளவிலேயே செய்யப்பட்டு, மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்கள் அளிக்கப்படும். இந்த மதிப்பெண்கள் சான்றிதழ்களில் இடம்பெறும், இருப்பினும் அதன் காரணமாகப் பொதுத்தேர்வு எழுத தடைவிதிக்கப்படாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களை புதிய மொழிக் கல்வியை உடனடியாக தொடங்க உத்தரவிட்ட சிபிஎஸ்இ, மாணவர்கள் தேர்வு செய்யும் மூன்றாம் மொழி விவரங்களை ஜூன் 30-ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், பள்ளிகள் தேவைக்கு ஏற்ப மொழிகளைத் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம் என்றும், அதில் கட்டாயம் 2 மொழிகள் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
வேறு ஆசிரியர்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்
மும்மொழி கல்விக்கான ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையை கருத்தில் கொண்டு, பள்ளிகள் தற்காலிகமாக அந்த மொழியில் பாடம் கற்பிக்க தகுதியுள்ள வேறு ஆசிரியர்களை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
மேலும், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள், தகுதி பெற்ற முதுநிலை பட்டதாரி மாணவர்கள் ஆகியவர்களின் உதவியுடன் நேரடியாகவோ அல்லது ஆன்லைன் வழியாகவோ மொழி கல்வியை வழங்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
9-ம் வகுப்பிற்கான மொழி நூல்கள் தயாராகும் வரை, 6-ம் வகுப்பிற்கான பாடப்புத்தகங்கள் கொண்டு கற்பிக்கவும், இலக்கியங்கள், கவிதைகள், கதைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு அந்த மொழிக்கான திறனை மாணவர்களிடம் வளர்க்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முழுமையான வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள் ஜூன் 15-ம் தேதிக்குள் வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்புத் தேவை இருக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டில் படித்துத் திரும்பும் மாணவர்களுக்கு இந்த புதிய விதிமுறைகளில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.