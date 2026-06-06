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சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீட்டிற்கு கால அவகாசம் நீட்டிப்பு: ஜூன் 7 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாளில் பல்வேறு குளறுபடிகள் இருப்பதாக மாணவர்கள் புகார் எழுப்பினர்.

சிபிஎஸ்இ
சிபிஎஸ்இ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 2:32 PM IST

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புது டெல்லி: சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பு விடைத்தாள் சரிபார்ப்பிற்கு மற்றும் மறுமதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்கக் கால அவகாசம் இன்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில், நாளை வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் கீழ் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை இந்தாண்டு சுமார் 18 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதியிருந்தனர். அவர்களின் விடைத்தாள்கள் இந்தாண்டு முதன்முறையாகத் திரை வழி திருத்தம் (OSM) முறையில் திருத்தம் செய்யப்பட்டது.

இதற்கான தேர்வு முடிவுகள் கடந்த மாதம் மே 13-ம் தேதி வெளியிடப்பட்ட நிலையில், விடைத்தாளில் பல்வேறு குளறுபடி இருப்பதாக மாணவர்கள் புகார் எழுப்பினர். குறிப்பாக அவர்களின் விடைத்தாள்கள் மாறி இருந்ததாகவும், ஸ்கேன் செய்யும்போது ஒரு சில பக்கங்கள் விடுபட்டு இருந்ததாகவும் குற்றம்சாட்டினர். மேலும், பல மாணவர்கள் அவர்களின் மதிப்பெண்கள் குறைந்ததாகவும் கூறினர்.

இந்த விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் சர்ச்சையைக் கிளப்பிய நிலையில், மாணவர்கள் அவர்கள் விடைத்தாள் நகல்களைச் சரிபார்க்கவும், மறுமதிப்பீட்டிற்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் என சிபிஎஸ்இ தரப்பில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, ஜூன் 2-ம் தேதியில் இருந்து சிபிஎஸ்இயின் இணையதளம் மூலம் விடைத்தாள் சரிபார்ப்பிற்கு மாணவர்கள் விண்ணப்பித்து வந்தனர். இதனிடையே, இந்த இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிப்பது, கட்டணம் செலுத்துவது, ஆதார் சரிபார்ப்பு ஆகியவை செய்ய முடியாமல் பலர் தவித்தனர்.

இணையதளத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு குறித்து சென்னை ஐஐடியும், கான்பூர் ஐஐடியும் சேர்ந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அரசுக்குப் பரிந்துரை அளிக்க வேண்டும் மத்திய கல்வி அமைச்சகம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

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இந்நிலையில், ஆன்லைன் வழியாக விடைத்தாள் சரிபார்ப்பு மற்றும் மறுமதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்க இன்றுடன் (ஜூன் 6) அவகாசம் முடிவடைந்த நிலையில், நாளை (ஜூன் 7) வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட, “மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளுக்கான விடைத்தாள் சரிபார்த்தல் மற்றும் மறுமதிப்பீடு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதியை நீட்டிக்க சிபிஎஸ்இ முடிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம், மாணவர்கள் இந்தச் செயல்முறையை நிறைவு செய்வதற்குக் கூடுதல் நேரமும் ஆதரவும் வழங்கப்படுகிறது” குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, சிபிஎஸ்இயின் திரை வழி திருத்தம் முறை சர்ச்சை குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள மத்திய அமைச்சரவை செயலகம் ஓர் நபர் கொண்ட குழு அமைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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CBSE EXTENDS LAST DATE

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