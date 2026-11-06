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சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்புக்கு பிப்ரவரி 16 முதல் பொதுத்தேர்வு
இந்த கல்வியாண்டில் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத 19.8 லட்சம் மாணவர்களும், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத 26.5 லட்சம் மாணவர்களும் பதிவு செய்துள்ளனர் என சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 7:59 PM IST
புதுடெல்லி: சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 16 ஆம் தேதி முதல் பொதுத்தேர்வு தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரிய (சிபிஎஸ்இ) பாடத்திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளில் இந்த கல்வியாண்டில் பயிலும் 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு அட்டவணை அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று (நவ.6) வெளியாகியுள்ளது.
அதன்படி, இரண்டு வகுப்புகளுக்கும் 2027 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி பொதுத்தேர்வு தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து, 12ஆம் வகுப்புக்கு ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி வரையும், 10 ஆம் வகுப்புக்கு மார்ச் 9 வரையும் தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
10 ஆம் வகுப்புக்கு மொழிப்பாடம், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல், கணினி பயன்பாடு, தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட 83 பாடங்களுக்கு தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
12 ஆம் வகுப்புக்கு மொழிப் பாடம், ஆங்கிலம், கணினி அறிவியல், இயற்பியல், உயிரியல், சமூகவியல், வரலாறு, உளவியல் உள்ளிட்ட 121 பாடங்களுக்கு தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
சிபிஎஸ்இ 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை 2027
10 ஆம் வகுப்புக்கு பிப்ரவரி 16 முதல் தொடங்கி, மார்ச் 9 வரை தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
|தேதி
|தேர்வு பாடம்
|பிப்ரவரி 17
|கணிதம்
|பிப்ரவரி 18
|தரவு அறிவியல்
|பிப்ரவரி 22
|அறிவியல்
|பிப்ரவரி 24
|கணினி அறிவியல்
|பிப்ரவரி 26
|ஆங்கிலம்
|மார்ச் 3
|ஹிந்தி
|மார்ச் 4
|தமிழ்
|மார்ச் 8
|சமூக அறிவியல்
சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை 2027
12 ஆம் வகுப்புக்கு பிப்ரவரி 16 முதல் தொடங்கி, ஏப்ரல் 9 வரை தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
|தேர்வு தேதி
|பாடம்
|பிப்ரவரி 16
|இயற்பியல்
|பிப்ரவரி 18
|உடற்கல்வி
|பிப்ரவரி 19
|உயிரி தொழில்நுப்டம்
|பிப்ரவரி 23
|கணக்கியல்
|பிப்ரவரி 25
|புவியியல்
|பிப்ரவரி 27
|வேதியியல்
|மார்ச் 2
|உளவியல்
|மார்ச் 3
|தமிழ்
|மார்ச் 5
|ஆங்கிலம்
|மார்ச் 9
|கணிதம்
|மார்ச் 11
|மனை அறிவியல்
|மார்ச் 13
|ஹிந்தி
|மார்ச் 16
|பொருளியல்
|மார்ச் 25
|உயிரியல்
|மார்ச் 27
|வரலாறு
|மார்ச் 29
|வேளாண்மை
|மார்ச் 30
|சமூகவியல்
|மார்ச் 31
|கணினி அறிவியல். தகவல் தொழில்நுட்பம்
|ஏப்ரல் 1
|வணிக நிர்வாகம்
பொதுத்தேர்வை எழுதவுள்ள 45 லட்சம் மாணவர்கள்
இந்த கல்வியாண்டில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத 19.8 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்யுள்ளனர். அதே போன்று, 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத 26.5 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் என சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது.
பொதுத்தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவர்கள் தேர்வு அட்டவணையை தெரிந்துகொண்டு முன்னரே திட்டமிட ஏதுவாக 101 நாட்களுக்கு முன்பே தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வு அட்டவணையை மாணவர்கள் https://www.cbse.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் நேரடியாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். அனைத்து தேர்வுகளும் காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்கும் என்றும், ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் இடையே போதுமான அளவு இடைவெளி கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது.