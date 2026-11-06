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சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்புக்கு பிப்ரவரி 16 முதல் பொதுத்தேர்வு

இந்த கல்வியாண்டில் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத 19.8 லட்சம் மாணவர்களும், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத 26.5 லட்சம் மாணவர்களும் பதிவு செய்துள்ளனர் என சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது.

CBSE DATE SHEET 2027
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2026 at 7:59 PM IST

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புதுடெல்லி: சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 16 ஆம் தேதி முதல் பொதுத்தேர்வு தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரிய (சிபிஎஸ்இ) பாடத்திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளில் இந்த கல்வியாண்டில் பயிலும் 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு அட்டவணை அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று (நவ.6) வெளியாகியுள்ளது.

அதன்படி, இரண்டு வகுப்புகளுக்கும் 2027 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி பொதுத்தேர்வு தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து, 12ஆம் வகுப்புக்கு ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி வரையும், 10 ஆம் வகுப்புக்கு மார்ச் 9 வரையும் தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

10 ஆம் வகுப்புக்கு மொழிப்பாடம், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல், கணினி பயன்பாடு, தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட 83 பாடங்களுக்கு தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

12 ஆம் வகுப்புக்கு மொழிப் பாடம், ஆங்கிலம், கணினி அறிவியல், இயற்பியல், உயிரியல், சமூகவியல், வரலாறு, உளவியல் உள்ளிட்ட 121 பாடங்களுக்கு தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

சிபிஎஸ்இ 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை 2027

10 ஆம் வகுப்புக்கு பிப்ரவரி 16 முதல் தொடங்கி, மார்ச் 9 வரை தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

தேதிதேர்வு பாடம்
பிப்ரவரி 17கணிதம்
பிப்ரவரி 18 தரவு அறிவியல்
பிப்ரவரி 22அறிவியல்
பிப்ரவரி 24கணினி அறிவியல்
பிப்ரவரி 26ஆங்கிலம்
மார்ச் 3 ஹிந்தி
மார்ச் 4 தமிழ்
மார்ச் 8 சமூக அறிவியல்

சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை 2027

12 ஆம் வகுப்புக்கு பிப்ரவரி 16 முதல் தொடங்கி, ஏப்ரல் 9 வரை தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.

தேர்வு தேதி பாடம்
பிப்ரவரி 16 இயற்பியல்
பிப்ரவரி 18உடற்கல்வி
பிப்ரவரி 19உயிரி தொழில்நுப்டம்
பிப்ரவரி 23 கணக்கியல்
பிப்ரவரி 25 புவியியல்
பிப்ரவரி 27வேதியியல்
மார்ச் 2 உளவியல்
மார்ச் 3தமிழ்
மார்ச் 5 ஆங்கிலம்
மார்ச் 9கணிதம்
மார்ச் 11மனை அறிவியல்
மார்ச் 13ஹிந்தி
மார்ச் 16பொருளியல்
மார்ச் 25உயிரியல்
மார்ச் 27 வரலாறு
மார்ச் 29வேளாண்மை
மார்ச் 30சமூகவியல்
மார்ச் 31 கணினி அறிவியல். தகவல் தொழில்நுட்பம்
ஏப்ரல் 1 வணிக நிர்வாகம்

பொதுத்தேர்வை எழுதவுள்ள 45 லட்சம் மாணவர்கள்

இந்த கல்வியாண்டில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத 19.8 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்யுள்ளனர். அதே போன்று, 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுத 26.5 லட்சம் மாணவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் என சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது.

பொதுத்தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவர்கள் தேர்வு அட்டவணையை தெரிந்துகொண்டு முன்னரே திட்டமிட ஏதுவாக 101 நாட்களுக்கு முன்பே தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வு அட்டவணையை மாணவர்கள் https://www.cbse.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் நேரடியாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். அனைத்து தேர்வுகளும் காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்கும் என்றும், ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் இடையே போதுமான அளவு இடைவெளி கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது.

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சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வு அட்டவணை 2027
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