ETV Bharat / education-and-career

வெளியானது சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு - கடந்த ஆண்டை விட 3.19 சதவீதம் தேர்ச்சி குறைவு

2025-26 கல்வி ஆண்டில் சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பில் பொதுத்தேர்வில் 85.20 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

சிபிஎஸ்இ
சிபிஎஸ்இ (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 13, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு இன்று (மே 13) வெளியாகியுள்ளது. மாணவர்கள் https://results.cbse.nic.in/, https://results.digilocker.gov.in/ உள்ளிட்ட இணையதளங்களில் முடிவை அறிந்துகொள்ளலாம்.

இந்தாண்டு 85.20 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இது கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 3.19 சதவீதம் குறைவாகும்.

சிபிஎஸ்இ பாடத் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை 17.68 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய நிலையில், இந்தாண்டு முதன்முறையாக திரை வழி திருத்தம் (OSM) முறையில் விடைத்தாள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன.

இந்நிலையில், அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று (மே 13) தேர்வு முடிவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் அவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களை https://results.cbse.nic.in/ மற்றும் https://cbseresults.nic.in/ ஆகிய இணைய தளங்களில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும், டிஜிலாக்கரின் https://results.digilocker.gov.in/ என்ற இணையதளத்திலும், உமாங்கின் https://web.umang.gov.in/ என்ற இணையதளத்தின் வழியாகவும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

மாணவர்கள் அவர்களின் ரோல் எண் மற்றும் அட்மிட் கார்டு எண் ஆகியவை உள்ளிட்டு மதிப்பெண்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தேர்வு முடிவை அறிந்து கொள்ள படிப்படியான வழிமுறை

படி 1 : மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளங்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு செல்லவும்.

படி 2: அதில் முகப்பு பக்கத்தில் முடிவை அறிந்து கொள்ள லிங்க் இடம் பெற்று இருக்கும். அதனை கிளிக் செய்யவும்.

படி 3: அங்கு மாணவர்களின் ரோல் எண், அட்மிட் கார்டு எண் ஆகியவற்றை அளித்து உள்நுழையவும்.

படி 4: தொடர்ந்து மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் திரையில் தெரியும். அதனை பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக் கொள்ளலாம்.

இது மட்டுமின்றி, உமாங் ஆப் (UMANG APP) மற்றும் டிஜிலாக்கர் ஆப் (DigiLocker App) ஆகிய செயலிகள் மூலமும் முடிவை அறிந்துகொள்ளலாம்.

இதையும் படிங்க: வினாத்தாள் கசிவு விவாகரம்: நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு ரத்து; வழக்கு பதிவு செய்த சிபிஐ

85.20 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி

இந்தாண்டு சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுத 17,80,365 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தனர். அதில் 17,68,968 பேர் எழுதிய நிலையில், 15,07,109 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இது 85.20 சதவீத தேர்ச்சி ஆகும். கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இது 3.19 சதவீதம் குறைவாகும்.

அதிகப்பட்சமாக திருவனந்தபுரத்தில் 95.62 சதவீத தேர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. அதனையடுத்து, இரண்டாம் இடத்தில் சென்னை (93.84%), மூன்றாவது இடத்தில் பெங்களூரு (93.19%), நான்காவது இடத்தில் விஜயவாடா (92.77%), ஐந்தாவது இடத்தில் டெல்லி மேற்கு (92.34%) இடம் பெற்றுள்ளன.

இந்தாண்டு தேர்வில் மாணவர்கள் 82.13 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அதே நேரம் மாணவிகள் 88.86 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அதன்படி, மாணவர்களை விட மாணவிகள் 6.73 சதவீதம் அதிகமாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

TAGGED:

CBSE CLASS 12 RESULT 2026 DECLARED
CBSE 12TH RESULT 2026 LINK
சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு முடிவுகள்
சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு
CBSE 12TH RESULT 2026 DECLARED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.