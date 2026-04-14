ETV Bharat / education-and-career
சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு முடிவுகள் விரைவில் வெளியீடு; மாணவர்கள் ஆன்லைன் வழியாக அறிந்துகொள்ளுவது எப்படி?
சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை சுமார் 25 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதியுள்ள நிலையில், தேர்வு முடிவுகள் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.
Published : April 14, 2026 at 5:15 PM IST
புதுடெல்லி: 2026-ம் ஆண்டுக்கான சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு பிப்ரவரி 17 முதல் தொடங்கி மார்ச் 11 வரை நடைபெற்றது. இத்தேர்வு முடிவுகள் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது. வழக்கமாக சிபிஎஸ்இ 12 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே மாதம் வெளியிடப்படும் நிலையில், இந்தாண்டு 10-ம் வகுப்பில் 2 கட்ட பொதுத்தேர்வு முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள காரணத்தால், தற்போது நடைபெற்ற தேர்வு முடிவுகளை ஏப்ரல் மாதம் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இத்தேர்வை எழுதிய மாணவர்கள் முடிவுகளை ஆன்லைன் வழியாக அறிந்துகொள்ளவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
முடிவுகளை அறிந்துகொள்ளுவது எப்படி?
சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் https://results.cbse.nic.in/, https://www.cbse.gov.in/, https://results.digilocker.gov.in/, https://web.umang.gov.in/ ஆகிய இணையதளங்களில் அறிந்து கொள்ளலாம். மாணவர்களின் வரிசை எண், பிறந்த தேதி ஆகிய விவரங்களை உள்ளீடு செய்து முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.
சிபிஎஸ்இ இணையதளம் வழியாக மட்டுமின்றி, டிஜி லாக்கர் https://results.digilocker.gov.in/ வழியாகவும் முடிவுகளை உடனடியாக அறிந்துகொள்ள முடியும். அபர் ஐடி (APAAR ID) கொண்ட மாணவர்கள் முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளுவது மட்டுமின்றி, மதிப்பெண் சான்றிதழையும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். அபர் ஐடி இல்லாத மாணவர்கள் https://cbseservices.digilocker.gov.in/activatecbse என்ற இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்து தயாராக வைத்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Don't wait till result day-set up your DigiLocker account now and stay ready.— DigiLocker (@digilocker_ind) April 13, 2026
10-ம் வகுப்பிற்கு 2 கட்ட தேர்வு முறை
தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 படி, 10-ம் வகுப்பிற்கு இந்த ஆண்டு முதல் 2 கட்ட பொதுத்தேர்வு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பிப்ரவரி/ மார்ச் மாதம் முதல்கட்ட பொதுத்தேர்வு நடைபெற்றது. இரண்டாம் கட்ட பொதுத்தேர்வு மே 15 முதல் ஜூன் 1 தேதி வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மதிப்பெண்கள் அதிகரிக்க விரும்புகிறவர்கள் அல்லது 2 பாடங்கள் வரை தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் இரண்டாம் கட்ட தேர்வை எழுதலாம். முதல் கட்டத் தேர்வை எழுதி, மதிப்பெண்கள் அதிகரிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் 3 பாடங்கள் வரை மீண்டும் தேர்வை எழுதலாம்.
2 பொதுத்தேர்வில் ஏதேனும் ஒரு தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளப்படும். மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாடங்களில் தேர்ச்சி பெறாதாவர்கள் நேரடியாக அடுத்த ஆண்டு தேர்வை எழுத வேண்டும்.
2025-ம் ஆண்டு 23.71 லட்சம் மாணவர்கள் தேர்வை எழுதிய நிலையில், 22.21 லட்சம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். திருவனந்தபுரம், விஜயவாடா, பெங்களூரு, சென்னை, புனே ஆகிய நகரங்கள் தேசிய அளவில் அதிக தேர்ச்சி கொண்டு முதல் 5 இடத்தைப் பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.