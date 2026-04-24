ETV Bharat / education-and-career
வெளியானது சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத்தேர்வு அட்டவணை
சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத்தேர்விற்கான அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது.
Published : April 24, 2026 at 11:46 AM IST
டெல்லி: சிபிஎஸ்இ 10 ஆம் வகுப்பு முதல் கட்ட பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், இரண்டாம் கட்டத் பொதுத்தேர்விற்கான அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, மே 15 ஆம் தேதி முதல் 21 ஆம் தேதி வரை தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
2025-26 கல்வி ஆண்டிற்கான சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு இந்த ஆண்டு முதல் 2 முறை நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி, முதல்கட்டத் தேர்வு பிப்ரவரி 17 ஆம் முதல் தொடங்கி மார்ச் 11 ஆம் வரை நடத்தப்பட்டது. அந்த தேர்வின் முடிவுகள் ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி வெளியானது.
தொடர்ந்து, இரண்டாம் கட்ட பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, 10-ம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத்தேர்வு மே 15 முதல் 21-ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
சிபிஎஸ்இ 10-ம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத்தேர்வு அட்டவணை
|தேதி
|பாடம்
|மே 15, 2026
|கணிதம்
|மே 16, 2026
|ஆங்கிலம்
|மே 18, 2026
|அறிவியல்
|மே 19, 2026
|இந்தி, பஞ்சாபி, பெங்காலி, தமிழ், தெலுங்கு, மராத்தி, குஜராத்தி, மணிப்பூரி, மலையாளம், ஓடியா, அசாமி, கன்னடம், அரபிக், திபெத்தியன், பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், நேபாளி உள்ளிட்ட மொழி பாடங்கள்
|மே 20, 2026
|சமஸ்கிரதம், தகவல் தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு, ஓவியம்
|மே 21, 2026
|சமூக அறிவியல்
|இதையும் படிங்க : இளங்கலை நீட் 2026 தேர்விற்கான அட்மிட் கார்டு ஏப்ரல் 26இல் வெளியீடு; தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பு
- முதல்கட்டத் தேர்வை எழுதி தேர்ச்சி பெற்று, தங்களின் மதிப்பெண்களை அதிகரிக்க விரும்புகிறவர்கள், மீண்டும் இரண்டாம் கட்டத் தேர்வை எழுதலாம். அப்படி மீண்டும் தேர்வெழுதும் மாணவர்கள் 3 பாடங்கள் மட்டுமே எழுத முடியும்.
- முதல்கட்டத் தேர்வில் 3 பாடங்கள் அல்லது அதற்கு மேல் தேர்வை எழுதாத மாணவர்கள், இரண்டாம் கட்டத் தேர்வை எழுத முடியாது. அவர்கள் அடுத்த ஆண்டு பொதுத்தேர்வை எழுதவே அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
- முதல் தேர்வில் சில பாடங்களில் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் இத்தேர்வில் அந்த பாடங்களுக்கு மீண்டும் தேர்வை எழுதலாம்.
- இரண்டு தேர்வில் ஏதேனும் ஒரு தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மட்டும் மாணவர்களின் இறுதி மதிப்பெண்களாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
- முதல்கட்டத் தேர்விற்கான அதே பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையிலேயே இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் இரண்டாம் கட்டத் தேர்விற்கான அட்டவணையை https://www.cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வழியாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.