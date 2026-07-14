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சிபிஎஸ்இ 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சிக்கு மூன்றாவது மொழிப்பாடம் அவசியம் - சிபிஎஸ்இ விளக்கம்
அடுத்த ஆண்டு 10ஆம் வகுப்பு செல்லும் மாணவர்கள், 3வது பாடத்தில் பள்ளி அளவில் நடத்தப்படும் அகமதிப்பீட்டுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றாக வேண்டும்.
Published : July 14, 2026 at 3:52 PM IST
புதுடெல்லி: சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின்கீழ் தற்போது 9ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் மூன்றாவது மொழி சேர்க்கப்பட மாட்டாது என்று மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (சிபிஎஸ்இ) விளக்கம் அளித்துள்ளது.
2020ஆம் ஆண்டின் தேசிய கல்விக் கொள்கையின்படி, மும்மொழி கொள்கை குறித்த சுற்றறிக்கையை மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் ஜூலை 10ஆம் தேதி வெளியிட்டது.
அந்த சுற்றறிக்கை குறித்து பள்ளிகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு எழுந்துள்ள சந்தேகங்களை தீர்க்கும் வகையில் சிபிஎஸ்இ விளக்கம் அளித்துள்ளது.
அதன்படி, நடப்பு கல்வியாண்டில் (2026-27) 9-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் 3 மொழிப்பாடங்களை படிப்பார்கள். அவற்றில், 2 மொழிப் பாடங்கள் கண்டிப்பாக இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள், அடுத்த ஆண்டு 10ஆம் வகுப்புக்குச் செல்லும்போதும் மூன்று மொழிப்பாடங்களும் இருக்கும். இருப்பினும், அவர்களுக்கு 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் மூன்றாவது மொழி பாடம் இடம்பெறாது. அவர்கள், மூன்றாவது மொழிப் பாடத்தில் பள்ளி அளவில் நடத்தப்படும் அகமதிப்பீட்டுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றாக வேண்டும்.
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10ஆம் வகுப்பில் மூன்றாவது மொழித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறவில்லை எனில், பொதுத் தேர்வு முடிவு வெளியாவதற்கு முன்பே, அவர்கள் மீண்டும் தேர்வு எழுத ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன்பு மூன்றாவது மொழிப் பாடத்திற்கு மறுதேர்வு நடத்துவது, சம்பந்தப்பட்ட பள்ளியின் பொறுப்பாகும்.
மேலும், தற்போது 9ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களும் மூன்று மொழிகளை படிக்க வேண்டும். அவற்றில், மூன்றாவது மொழிப் பாடத்தில் தோல்வி அடைந்தாலும், தேர்ச்சி பெற்றவராக 10-ஆம் வகுப்புக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவர். அவர்கள் 10-ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டே 9ஆம் வகுப்பில் தோல்வியடைந்த 3ஆவது மொழிப்பாடத் தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.
மேலும், இரண்டு வெளிநாட்டு மொழிகளை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு அதாவது ஆங்கிலம் மற்றும் பிரெஞ்சு, ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் ஆகிய்ய மொழிப் பாடங்களை படித்து வரும் மாணவர்களுக்கு ஒருமுறை விலக்கு அளிக்கப்படும். அவர்கள் ஏற்கெனவே படித்து வரும் இரண்டு மொழிப் பாடங்களுடன் மூன்றாவது மொழிப்பாடமாக ஒரு இந்திய மொழியைப் படிக்க வேண்டும்.
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நடப்பு கல்வியாண்டில் 10ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு எவ்வித மாற்றமுமின்றி இரண்டு மொழிப் பாடங்களே தொடரும் என்று அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.