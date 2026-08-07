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ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனங்களில் எம்பிஏ படிக்க விருப்பமா? CAT 2026 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க உதவும் விவரங்கள்!
இந்தியா முழுவதும் கேட் 2026 (CAT) தேர்வு நவம்பர் 29-ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று 3 ஷிப்ட்களில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : August 7, 2026 at 8:00 AM IST
சென்னை: இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனங்களில் (IIMs) வழங்கப்படும் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற நடத்தப்படும் கேட் 2026 (CAT 2026) நுழைவுத் தேர்விற்கான விண்ணப்பங்கள் ஆன்லைன் வழியாக பெறப்பட்டு வருகிறது.
இத்தேர்வை எழுத விரும்பும் மாணவர்கள் வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான தேர்வு நவம்பர் 29-ம் தேதி நடத்தப்படவுள்ளது.
கேட் தேர்வு என்றால் என்ன?
இந்தியா முழுவதும் 22 ஐஐஎம் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. மேலாண்மை படிப்புகளுக்கு முதன்மை கல்வி நிறுவனமாக விளங்கும் இங்கு வழங்கப்படும் முதுகலை பட்டப்படிப்பு, முதுகலை பட்டயப்படிப்பு, எம்பிஏ மற்றும் முனைவர் படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு தேசிய அளவிலான பொது நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.
அந்த தேர்வுதான் கேட் எனப்படும் பொது நுழைவுத் தேர்வு ஆகும். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஐஐஎம் மூலம் இத்தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், ஐஐஎம் அல்லாத அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களிலும் சேர்க்கைக்கு இத்தேர்வு மதிப்பெண்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டுக்கான தேர்வு இந்தூர் ஐஐஎம் மூலம் நடத்தப்படவுள்ளது.
எங்கெல்லாம் ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளன?
தமிழ்நாட்டில் திருச்சி உட்பட அகமதாபாத், அமிர்தசரஸ், பெங்களூர், போத்கயா, கல்கத்தா, கவுகாத்தி, இந்தூர், ஜம்மு, காஷ்மீர், கோழிக்கோடு, லக்னோ, மும்பை, நாக்பூர், ராய்ப்பூர், ராஞ்சி, ரோஹ்தக், சம்பல்பூர், ஷில்லாங், சிர்மூர், உதய்பூர், விசாகப்பட்டினம் ஆகிய 22 இடங்களில் ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன.
கேட் தேர்வுக்கான தகுதிகள் என்னென்ன?
இத்தேர்வை எழுத விண்ணப்பதார்கள் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் 50 சதவிகிதம் மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். இதுவே எஸ்சி/ எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவை சேர்ந்த விண்ணப்பதார்கள் என்றால் குறைந்தபட்சம் 45 சதவிகித மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இறுதியாண்டில் பயிலும் மாணவர்கள் அல்லது இறுதி பருவத்தேர்வை எழுதி முடிவுகளுக்கான காத்திருக்கும் மாணவர்களும் இத்தேர்வை எழுத விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவைமட்டுமின்றி, சிஏ, சிஎஸ், சிஎம்ஏ ஆகிய தொழில்முறை படிப்புகளில் தகுதிப் பெற்றவர்களும் இத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
தேர்வு நடைமுறை என்ன?
இத்தேர்வு கணினி வழியில் 120 நிமிடங்களுக்கு நடைபெறும். இதில் 3 பகுதிகள் இடம்பெறும். முதல் பகுதியில் மொழித்திறன் மற்றும் வாசிப்புத் திறன் ஆகியவை அடங்கிய கேள்விகள் இடம்பெறும்.
இரண்டாம் பகுதியில் தரவு விளக்கம் மற்றும் பகுத்தறிவு ஆகியவற்றில் இருந்தும், மூன்றாம் பகுதியில் நுண்ணறிவில் இருந்து கேள்விகள் இடம்பெறும். இதில் ஒவ்வொரு பகுதிக்கு சரியாக 40 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும்.
முதல் பகுதியில் 24 கேள்விகள், இரண்டாம் பகுதியில் 22 கேள்விகள் மற்றும் மூன்றாம் பகுதியில் 22 கேல்விகள் என 68 கேள்விகள் இடம்பெறும். இவை கொள்குறி மற்றும் விடை எழுதும் வகையில் அமையும்.
ஒரு கேள்விக்கு 3 மதிப்பெண்கள் என்ற விதம் 204 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு நடைபெறும். தவறான கேள்விக்கு 1 மதிப்பெண் குறைக்கப்படும்.
தேர்வு நடைமுறையை மாணவர்கள் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் மாதிரி தேர்வை கேட் இணையதளத்தில் எழுதி பழகும் அம்சமும் உள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
கேட் தேர்வை எழுத ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://iimcat.ac.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இதற்கு தேர்வு கட்டணமாக ரூ. 2,700 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ஆகிய பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் ரூ. 1,350 செலுத்தினால் போதுமானது.
இந்தியா முழுவதும் சுமார் 170 நகரங்களில் தேர்வு மையம் அமைக்கப்படவுள்ளது. விண்ணப்பதார்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது, அவர்களுக்கு விரும்பமான 5 நகரங்களை தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.
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நம்பவரில் தேர்வு
இந்தியா முழுவதும் கேட் 2026 தேர்வு நவம்பர் 29-ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று 3 ஷிப்ட்களில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான அட்மிட் கார்டு நவம்பர் 4-ம் தேதி வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் தேர்வு அன்று வரை அதனை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தேர்வு மையம் குறித்த விவரம் அட்மிட் கார்டில் இடம்பெறும்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதி
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|15.09.2026 மாலை 5 மணி வரை
|தேர்வு தேதி
|29.11.2026
|அட்மிட் கார்டு வெளியீடு
|04.11.2026
|தேர்வு முடிவு
|2027 ஜனவரி முதல் வாரம்
இத்தேர்வுக்கான முடிவு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அந்த முடிவு 2027ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 வரை செல்லுபடியாகும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் அந்தந்த ஐஐஎம் கல்வி நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் படிப்புகளுக்கு ஏற்ப கட்-ஆஃப் அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறும். மேலும், விண்ணப்பதார்களின் பட்டப்படிப்பு அல்லது அதற்கு நிகரான இதர படிப்புகளில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் சேர்க்கைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.