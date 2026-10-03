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கனரா வங்கியில் 3,500 காலிப்பணியிடங்கள்; டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்
கனரா வங்கி தொழிற்பயிற்சிக்கு ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
Published : October 3, 2026 at 8:00 AM IST
புது டெல்லி: கனரா வங்கியில் உள்ள 3,500 தொழிற்பயிற்சி இடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி, இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள தொழிற்பயிற்சி இடங்கள் இதன் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 391 இடங்கள் உள்ளன.
இந்த வாய்ப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க அந்தந்த மாநிலங்களுக்கான உள்ளூர் மொழியை தெரிந்திருப்பது அவசியமாகும். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள இடங்களுக்கு தமிழ் மொழி தெரிந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள இடங்கள் எஸ்சி - 74, எஸ்சி - 3, ஒபிசி - 105, பொதுப் பிரிவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் - 39, பொதுப்பிரிவு - 170 என 391 இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் 17 இடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை தவிர, புதுச்சேரியில் 4 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.
தகுதிகள் என்னென்ன?
கனரா வங்கி தொழிற்பயிற்சி வாய்ப்புக்கு வயது வரம்பு மற்றும் கல்வித்தகுதி ஆகியவற்றின் தகுதி 01.09.2026 தேதியின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் குறைந்தபட்சம் 20 முதல் அதிகபடியாக 28 வயது வரை இருக்கலாம். உதாரணமாக விண்ணப்பதாரர்கள் 02.09.1998 முன்னரும், 01.09.2006 பின்னரும் பிறந்திருக்கக்கூடாது.
இதில் எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 வருடங்கள் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதி
வங்கி தொழிற்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், 01.01.2023 தேதிக்கு முன்னர் பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்கக்கூடாது. இவை தவிர, விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தமிழ் மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
இந்த இடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்களின் கல்வித்தகுதி மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மாநில வாரியாக தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
தரவரிசையில் இடம்பெற விண்ணப்பதாரர்கள் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது. இதுவே எஸ்சி/ எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் என்றால் அவர்கள் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது.
தரவரிசையில் இடம்பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் மொழி தேர்வு ஆகியவை நடத்தப்பட்டு பின்னர் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும். 10 அல்லது 12ஆம் வகுப்பில் தமிழ் மொழியை ஒரு பாடமாக கொண்டு படித்தவர்களுக்கு மொழி தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. தேர்வாகும் நபர்களுக்கு 12 மாதங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
உதவித்தொகை எவ்வளவு?
தொழிற்பயிற்சிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ. 16,650 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். இதனை தவிர்த்து இதர செலவுகளுக்கு தொகை வழங்கப்படாது. இந்த தொகையில் ரூ. 6,150 மத்திய அரசின் மூலம் வழங்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
கனரா வங்கியில் தொழிற்பயிற்சி பெற விரும்புகிறவர்கள் https://nats.education.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து, பின்னர் https://www.canarabank.bank.in/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 500 நிரணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கட்டணம் கிடையாது.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|01.10.2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|17.10.2026
|தரவரிசை பட்டியல்
|பின்னர் வெளியிடப்படும்
இப்பயிற்சிக்கான கூடுதல் விவரங்களை மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பின் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.