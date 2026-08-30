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EXCLUSIVE: திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் பிஎஸ்.சி நர்சிங் உட்பட 4 துணை மருத்துவப் படிப்புகள் அறிமுகம்

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் நர்சிங் டிப்ளமோ படிப்பில் ஏற்கனவே 100 இடங்கள் உள்ள நிலையில், கூடுதலாக 50 இடங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 8:01 AM IST

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By. இரா மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் பிஎஸ்.சி நர்சிங் உட்பட 4 துணை மருத்துவப் படிப்புகள் இந்தாண்டு முதல் அறிமுகமாகிறது.

திருநெல்வேலி மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை பாளையங்கோட்டை ஹைகிரவுண்ட் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது. கடந்த 1966-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இக்கல்லூரி தமிழ்நாட்டின் சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரிகளின் ஒன்றாக விளங்குகிறது. குறிப்பாக தென் மாவட்ட மக்களால் மிகவும் பாரம்பரிய மருத்துவமனையாக பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னை, திருச்சி, மதுரைக்கு அடுத்தப்படியாக 2,070 படுக்கைகள், உயர் ரக சிறப்பு மருத்துவ பிரிவுகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த மருத்துவர்களை கொண்ட மருத்துவமனையாக இந்த மருத்துவமனை விளங்கி வருகிறது. இங்கு மொத்தம் 380 மருத்துவர்கள் சேவையாற்றி வருகிறார்கள். இது தவிர செவிலியர்கள், உதவியாளர்கள் உட்பட 580 பேர் இங்கு பணிபுரிகின்றனர்.

இங்கு திருநெல்வேலி மட்டுமின்றி, அண்டை மாவட்டங்களான தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும் பொதுமக்கள் சிகிச்சைக்காக வருகிறார்கள். அதன்படி, நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 3,500 முதல் 4,000 பேர் வரை புற நோயாளிகளாக இங்கு சிகிச்சைக்கு வந்து செல்கிறார்கள். மேலும், இதனின் மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ், முதுகலை மருத்துவப் படிப்புகள் மற்றும் துணை மருத்துவப் படிப்புகள் உட்பட சுமார் 30-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவப் படிப்புகள் வழங்கப்படுகிறது.

பிஎஸ்.சி நர்சிங் படிப்பு அறிமுகம்

இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு முதல் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் புதிதாக 4 ஆண்டு இளநிலை செவிலியர் பட்டப்படிப்பு 100 இடங்கள் கொண்டு (B.Sc., Nursing) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு வழங்கியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, மதுரை, சேலம், தேனி, கடலூர் ஆகிய 6 மாவட்டங்களின் மட்டும் பிஎஸ்.சி நர்சிங் படிப்பு வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது திருநெல்வேலியில் அறிமுகப்படுத்துவது, தென் மாவட்ட மாணவர்களுக்கு கூடுதல் வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.

மருத்துவம் படிக்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ் ஆகிய படிப்புகளுக்கு அடுத்தப்படியாக நர்சிங் விளங்குகிறது. மருத்துவத்துறையில் மருத்துவருக்கு அடுத்தப்படியாக உள்ள இப்படிப்புக்கு அதிகபடியான போட்டி நிலவுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 6 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மட்டுமே இப்படிப்பு வழங்கப்பட்டதால், மாணவர்கள் வேறு மாவட்டங்களுக்கு சென்று படிக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது. தற்போது கூடுதலாக ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் தொடங்கப்படுவது மாணவர்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

துணை மருத்துவப் படிப்புகள் அறிமுகம்

இது தவிர பேச்சு மற்றும் செவித்திறன் இயல் (Speech and Audiology), பிசியோதெரபி (Physiotherapy), மனநல சமூக சேவகர் (Psychiatric Social Worker) ஆகியவற்றில் புதிய இளநிலை துணை மருத்துவப் பட்டப்படிப்புகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பேச்சு மற்றும் செவித்திறன் இயல் பட்டப்படிப்பு, சென்னை மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மட்டுமே வழங்கப்படும் நிலையில், இரண்டாவதாக திருநெல்வேலியில் வழங்கப்படவுள்ளது.

இவைமட்டுமின்றி, இங்கு 1987-ம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்படும் நர்சிங் டிப்ளமோ படிப்பில் உள்ள இடங்களின் எண்ணிக்கை 100-இல் இருந்து 150 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

அரசு மருத்துவக் கல்லூரில் குறைந்த கட்டணம்

இது குறித்து திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையின் செவிலியர் கண்காணிப்பாளர் மணிகண்டன் ஈடிவி பார்த் தமிழ்நாடு செய்திக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், ”திருநெல்வேலி மட்டுமல்லாமல் தென்பகுதி மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக இந்த ஆண்டு முதல் பிஎஸ்.சி நர்சிங் உட்பட புதிதாக நான்கு படிப்புகள் அறிமுகமாகிறது.

ஸ்பீச் ஆடியாலஜி என்ற படிப்பு தமிழகத்திலேயே சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் மட்டும் தான் உள்ளது. தற்போது இரண்டாவதாக திருநெல்வேலி மருத்துவமனையில் இந்த ஆண்டு முதல் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், அதிகம் கவனம் பெற்று வரும் பிசியோதெரபி, மனநல சமூக சேவகர் ஆகிய படிப்புகளும் இந்த ஆண்டு முதல் அறிமுகமாகிறது. நர்சிங் டிப்ளமோ படிப்பில் இடங்கள் 150 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கும் மாணவர்களுக்கு இது நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக அமையும்” எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, “200க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பிஎஸ்.சி நர்சிங் கல்லூரிகள் உள்ளன. ஆனால், அங்கு நான்கு ஆண்டுகள் அந்த படிப்பை முடிக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும். இதுவே அரசு கல்லூரியில் படித்தால் நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 40 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டுமே செலவாகும். எனவே, நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கும் ஏழை மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்” என்றார்.

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ஸ்பீச் ஆடியாலஜி படிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு இல்லை

ஸ்பீச் ஆடியாலஜி படிப்பு குறித்து பேசிய அவர், “இப்படிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு பெரும்பாலான மாணவர்களிடம் இல்லை. காது கேட்கும் திறன் எந்தளவுக்கு மனிதர்களுக்கு உள்ளது என்பதை ஆய்வு செய்யும் பயிற்சி இந்த படிப்பில் கொடுக்கப்படுகிறது. சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் வெறும் 25 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன. தனியார் கல்லூரியிலும் இரண்டு கல்லூரிகளில் மட்டுமே அந்த படிப்பு உள்ளது.

இந்த சூழலில் நமது மருத்துவக் கல்லூரியில் இப்படிப்பு அறிமுகப்படுத்த இருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. குறிப்பாக நான்கு ஆண்டுகள் இந்த படிப்பை முடித்து பட்டம் பெறுபவர்கள் சொந்தமாகவே கிளினிக் நடத்தி, காது பிரச்சினை இருப்பவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காது கேட்கும் திறன் இருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்து அதற்கு ஏற்ப கருவிகளை பரிந்துரைக்கும் அதிகாரம் இதன் மூலம் கிடைக்கிறது.

சென்னை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அடுத்தபடியாக அதிக படுக்கை வசதி கொண்ட மருத்துவமனை திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைதான். மருத்துவத்தில் என்னென்ன சிறப்பு பிரிவுகள் இருக்கிறதோ, அவை அனைத்தும் இங்கு இருக்கிறது. அத்தனை பிரிவுகளுக்கும் முதுகலை மாணவர்கள் உள்ளனர். 10 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இந்த மருத்துவமனையினால் பயன்பெறுகின்றனர்” எனத் தெரிவித்தார்.

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TIRUNELVELI GOVT MEDICAL COLLEGE
நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி
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NURSING IN NELLAI GOVT COLLEGE

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