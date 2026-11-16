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பரோடா வங்கியில் 837 காலிப்பணியிடங்கள், பட்டதாரிகளுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு - நவம்பர் 24 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அவர்களின் கல்வித்தகுதி, அனுபவம், இறுதியாக பெறப்பட்ட சம்பளம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாத சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 16, 2026 at 8:02 AM IST
புது டெல்லி: பேங்க் ஆஃப் பரோடா வங்கியில் காலியாகவுள்ள 837 பணியிடங்களுக்கு நவம்பர் 24ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
பொதுத்துறை வங்கியான பேங்க் ஆஃப் பரோடா வங்கியில் பல்வேறு பதவிகளில் காலியாகவுள்ள பணியிடங்களுக்கு அவ்வப்போது அறிவிப்பு வெளியாகி நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் சேவை பிரிவில் உள்ள 837 காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, விண்ணப்பம் பெறப்பட்டு வருகிறது.
பேங்க் ஆஃப் பரோடா வங்கி வேலைவாய்ப்பு 2027
உதவித் துணைத் தலைவர் II பதவியில் 9, உதவித் துணைத் தலைவர் I பதவியில் 37 மற்றும் மூத்த உறவு பிரிவு துணை மேலாளர் பதவியில் 791 என காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இவை பொதுப்பிரிவு - 346, பொதுப்பிரிவு பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள் - 82, ஒபிசி - 224, எஸ்சி - 124, எஸ்டி - 61 என நிரப்பப்படுகிறது. இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 35 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன.
தகுதிகள் என்னென்ன?
உதவித் துணைத் தலைவர் II பதவிக்கு குறைந்தபட்சம் 35 முதல் அதிகபடியாக 50 வயது வரை இருக்கலாம். கல்வித்தகுதியாக பட்டப்படிப்புடன் மேனேஜ்மேண்ட் சார்ந்த 2 ஆண்டு முதுநிலை டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், குறைந்தபட்சமாக 10 முதல் 12 ஆண்டுகள் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.
உதவித் துணைத் தலைவர் I பதவிக்கு குறைந்தபட்சம் 28 முதல் 42 வயது வரை இருக்கலாம். கல்வித்தகுதியாக பட்டப்படிப்புடன் மேனேஜ்மேண்ட், நிதி சார்ந்த முதுநிலை டிப்ளமோ மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 5 முதல் 8 ஆண்டுகள் அனுபவம் அவசியம்.
துணை மேலாளர் பதவிக்கு குறைந்தபட்சம் 24 முதல் அதிகபடியாக 35 வயது வரை இருக்கலாம். மேலும், பட்டப்படிப்புடன், மேனேஜ்மேண்ட், நிதி சார்ந்த முதுநிலை டிப்ளமோ மற்றும் சான்றிதழ் படிப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இப்பணியிடங்களுக்கு வயது வரம்பில் ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகள், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
தேர்வு முறை என்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு ஆன்லைன் வழி எழுத்துத் தேர்வு, உளவியல் அளவீட்டுத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவை நடத்தப்பட்டு காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
ஒவ்வொரு கட்டத் தேர்வு முறைக்கு விண்ணப்பதார்களுக்கு அதற்கான அறிவிப்பு மற்றும் அழைப்பு கடிதம் விடுக்கப்படும். அதில் தேர்வு தேதி, இடம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் இடம்பெறும்.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
பேங்க் ஆஃப் பரோடா வங்கி பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://bankofbaroda.bank.in/ என்ற இணையதளத்தின் வழியாக விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இதற்கான விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 850 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், பெண்கள் ரூ. 175 செலுத்த வேண்டும்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|24.11.2026
|தேர்வு, நேர்காணல்
|பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அவர்களின் கவ்லித்தகுதி, அனுபவம், இறுதியாக பெறப்பட்ட சம்பளம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாத சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் தகவல்களை மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம்.