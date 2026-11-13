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அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்துடன் கைகோர்க்கும் பாரதிதாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட்
வணிகத்திற்கான செயற்கை நுண்ணறிவு முதுநிலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பு ஆர்லிங்டனில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டமாகும்.
Published : November 13, 2026 at 6:05 PM IST
சென்னை: அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து பாரதிதாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட், சென்னையில் முதுநிலை அறிவியல் வணிகப் பட்டப்படிப்பை வழங்க ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனம் (BIM), அமெரிக்காவின் ஆர்லிங்டனில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்துடன் (UTA) இணைந்து பணியில் உள்ளவர்களுக்கான வணிகத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு என்ற முதுநிலை அறிவியல் Master of Science in Artificial Intelligence for Business (MSAIB) பட்டப்படிப்பை வழங்கவுள்ளது.
திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள பாரதிதாசன் மேலாண்மைக் கழகத்தின் ஆளுநர் குழுவின் தலைவர் ரவி அப்பாசாமி முன்னிலையில், பிஎம்ஐ இயக்குநர் அசித் பர்மா மற்றும் அமெரிக்காவின் ஆர்லிங்டனில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழக நிர்வாகி இடையே இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்தப் படிப்பில் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பம் 2027 ஆகஸ்ட் மாதம் வழங்கப்படும் எனவும், சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சி வளாகத்தில் வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணியில் உள்ளவர்களுக்காக அமெரிக்க முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு
வணிகத்திற்கான செயற்கை நுண்ணறிவு முதுநிலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பு 2 வருடப் படிப்பாகும். இது ஆர்லிங்டனில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணக்கு (STEM) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டமாகும்.
இதற்கான பாடத்திட்டம், செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திரக் கற்றல், தரவுப் பொறியியல், உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு (generative AI) மற்றும் வணிக உத்தி ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது. மேலும், இப்படிப்பு பணியில் உள்ளவர்களுக்கானது என்பதால் எளிதாக பயிலும் வகையில் 8 வாரப் பாடத்திட்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
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முதல் ஏழு வாரம் ஆன்லைன் வழியாகவும், ஒரு வாரம் நேரடியாக கல்வி கற்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு ஆர்லிங்டனில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்களால் பாடங்கள் கற்பிக்கப்படும். மேலும், மாணவர்களுக்கு அமெரிக்காவில் ஒரு வார காலப் பயிற்சியும் அளிக்கப்படும். இந்தப் படிப்பிற்கான கட்டணமாக 27,000 அமெரிக்க டாலர்களாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த படிப்பை முடிப்பவர்களுக்கு பட்டம் வழங்கப்படும்.
நேரடியாக அமெரிக்கா சென்று இப்படிப்பை பயில்வதற்கு நிகரான பாடத்திட்ட கட்டமைப்புடன், குறைந்த செலவும் அமெரிக்க பலகலைக்கழகத்தில் இருந்து பட்டம் பெறும் வகையில் இப்படிப்பு அமைந்துள்ளது. அதே வேளையில், மாணவர்களுக்கு சர்வதேசக் கல்வி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் முடியும் என்று பாரதிதாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மென்ட் நிர்வாக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.