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பெல் நிறுவனத்தில் 660 காலிப்பணியிடங்கள், ஐடிஐ படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு
பெல் நிறுவனத்தில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் திறன் தேர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
Published : October 27, 2026 at 8:59 AM IST
புது டெல்லி: மத்திய அரசின் பெல் நிறுவனத்தில் ஆர்ட்டிஷன்ஸ் பிரிவில் காலியாகவுள்ள 660 காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது.
மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் பாரத் ஹெவி எலெக்ட்ரிக்கஸ் நிறுவனம், முதன்மையான பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். இந்நிறுவனத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் திருச்சி, ராணிப்பேட்டை உட்பட நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆலைகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், இந்நிறுவனத்தின் கீழ் ஐடிஐ தகுதியில் காலியாகவுள்ள 660 பணியிடங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
பெல் நிறுவன வேலைவாய்ப்பு 2026
பிட்டர் (Fitter) - 278, வெல்டர் (Welder) - 104, டர்னர் (Turner) - 52, மெக்கானிஸ்ட் (Machinist) - 101, எலெக்ட்ரீஷியன் (Electrician) - 90, எலெக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் (Electronics Mechanic) - 23, ஃபவுன்ரீமேன் (Foundryman) - 12 ஆகிய பதவிகளில் இப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
தகுதிகள் என்னென்ன?
- இப்பணியிடங்களுக்கு வயது மற்றும் கல்வி ஆகியவை 2026ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1ஆம் தேதியின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- அதன்படி, இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் அதிகபடியாக 27 வயது வரை இருக்கலாம். இதில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடஙக்ள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 முதல் 15 வயது வரை தளர்வு உள்ளது.
- மேலும், பணி அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அதிகபடியாக 7 வருடங்கள் வரை தளர்வு வழங்கப்படும்.
- கல்வித்தகுதியான அந்தந்த தொழிற்பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி அல்லது தேசிய தொழிற்பயிற்சி சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு முறை என்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் திறன் தேர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
எழுத்துத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற குறைந்தபட்சம் 40 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 30 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும். இதிலிருந்து 3க்கு 1 என்ற அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் திறன் தேர்வுக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
அந்தந்த தொழிற்பிரிவுக்கு ஏற்ப திறன் தேர்வு நடத்தப்படும். இதிலும், தேர்வாகும் நபர்களுக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடைபெறும்.
சம்பளம் எவ்வளவு?
முதற்கட்டமாக தேர்வாகும் நபர்கள் 1 ஆண்டுக்கு தற்காலிக அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுவார்கள். அதனையடுத்து, வெற்றிக்கரமாக அதனைக் கடந்த பின்னர் முழு நேர ஊழியராக பணியமர்த்தப்படுவார்கள். இதன் அடிப்படையில் பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ரூ. 24 ஆயிரம் ஊதியமாக வழங்கப்படும்.
அதற்கு பின்னர், ரூ. 29,500 முதல் ரூ. 65,000 வரை என்ற அடிப்படையில் சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்படும்.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
பெல் நிறுவனத்தில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் https://www.bhel.com/recruitment என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 1,072 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினர் ரூ. 472 செலுத்த வேண்டும்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|18.11.2026
|தேர்வு தேதி
|11.12.2026 (திட்டமிடப்பட்டுள்ளது)
இப்பணிக்கான தகுதிப் பெற்றவர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். பணிக்கான கூடுதல் விவரங்களை மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளத்தின் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.