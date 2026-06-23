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ஜூலை 1 -க்கு ஒத்திபோகும் பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு
தரவரிசைப் பட்டியலில் ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் ஜூலை 1 ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 5ஆம் தேதி வரை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்று அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 23, 2026 at 10:53 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான தரவரிசை பட்டியல் ஜூலை 1-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான தரவரிசை பட்டியல் ஜூன் 29ஆம் தேதி வெளியிடுவதாக இருந்தது.
இந்நிலையில், சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு மறுமதிப்பீட்டு மதிப்பெண்கள் ஜூன் 21ஆம் தேதி வெளிவந்தது. இதனால், ஜூன் 29-ஆம் தேதி வெளியிடுவதாக இருந்த பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல் ஜூலை 1-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்.
மேலும், பொறியியல் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு (Counselling) தேதிகளும் ஜூலை 1ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும். வெளியிடப்படும் தரவரிசைப் பட்டியலில் ஏதேனும் குறைகள் இருப்பின் அவற்றைச் சரிசெய்வதற்கான குறைதீர்ப்பு (Grievance Redressal) காலம் ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 5ஆம் தேதி வரை வழங்கப்படும்.
இந்தக் காலகட்டத்தில் மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய குறைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள அருகிலுள்ள தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை சேவை மையங்களை (TFCs) நேரில் அனுகலாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.