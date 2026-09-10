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பிஇ, பிடெக் கலந்தாய்வு நிறைவு - 47,544 இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அறிவிப்பு
பொறியியல் படிப்பிற்கான கலந்தாய்வில் 1 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 280 இடங்கள் நிரப்பட்டுள்ளதாக பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.
Published : September 10, 2026 at 3:50 PM IST
சென்னை: பி.இ., பி.டெக். பட்டப்படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், 47 ஆயிரத்து 544 இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.
பொறியியல் படிப்பிற்கான சிறப்பு பிரிவினர், பொதுக்கலந்தாய்வு, துணை கலந்தாய்வு உள்ளிட்ட கலந்தாய்வுகள் முடிவடைந்த நிலையில் 1 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 280 இடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. நடப்பாண்டில் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் அனுமதிக்கப்பட்ட 2 லட்சத்து 824 இடங்களில் 47 ஆயிரத்து 544 இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.
துணை கலந்தாய்வில் கல்வியியல் பாடப்பிரிவில், 194 மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களுக்கும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் 161.5 மதிப்பெண் பெற்ற எஸ்சிஏ மாணவர்களுக்கும் இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. மேலும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தாெகையை பெறுவதற்கு, துணைக்கலந்தாய்வில் இடம்பெற்ற 21 பேரில் எஸ்சிஏ, எஸ்டி வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் அண்ணாப் பல்கலைக்கழகத்தின் வளாக கல்லூரிகள், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரிகள், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் கல்லூரி, அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசு உதவிப்பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள், மத்திய அரசின் பொறியியல் கல்லூரிகள், தனியார் சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரிகள் உட்பட 421 பொறியியல் கல்லூரிகள் நடப்பாண்டில் பி.இ, பி.டெக் படிப்பில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டது.
இந்தக் கல்லூரிகளில் உள்ள 2 லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 161 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்துவதற்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதில் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 2 லட்சத்து 824 இடங்கள் நிரப்பப்பட அனுமதிக்கப்பட்டது. மேலும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் 67 ஆயிரத்து 337 மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிப்பில் சேர 2,36,017 மாணவர்களுக்கு ஜூலை 1-ஆம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு, பொதுப்பிரிவில் 3 சுற்றுக் கலந்தாய்வும் முடிவடைந்துள்ளது. அதில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் 14 ஆயிரத்து 931 இடங்களும், பொதுப்பிரிவில் 1 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 364 இடங்களும் என 1 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 295 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
துணை கலந்தாய்வு
12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை எழுதி பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பம் செய்யாத மாணவர்களும், துணைத் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களும் ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி முதல் 31-ஆம் தேதி வரையில் கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பம் செய்தனர். அவர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டன. அதன் அடிப்படையில் மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவினை பதிவு செய்ததன் அடிப்படையில் இறுதி ஒதுக்கீட்டு பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
துணை கலந்தாய்வில் பொதுப்பிரிவில் கல்வியியல் பாடத்தில் 13 ஆயிரத்து 484 பேர் தகுதிப் பெற்றுள்ளனர். துணை கலந்தாய்வில் பொதுப்பிரிவில் கல்வியியல் பாடத்தில் கட் ஆப் மதிப்பெண் 194 முதல் 78.25 வரையில் பெற்ற 8,823 மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொழிற்கல்விப் பாடத்தில் கட் ஆப் மதிப்பெண் 183.5 மதிப்பெண் முதல் 82 வரையில் பெற்ற 129 மாணவர்களுக்கு இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
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அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் நிலை
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் ஒதுக்கீட்டில் கல்வியியல் பாடத்தில் 4,798 பேர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர். தொழில் கல்விப் பிரிவில் 61 பேர் விண்ணப்பம் செய்தனர். துணை கலந்தாய்வில் கல்வியியல் பாடப் பிரிவில் கட்ஆப் மதிப்பெண் 161.5 முதல் 82.5 வரையில் பெற்ற 21 மாணவர்களுக்கு இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் தொழிற்கல்வி பாடப்பிரிவில் கட்ஆப் மதிப்பெண் 167 முதல் 122.5 வரையில் பெற்ற 12 மாணவர்களுக்கு இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இவர்கள் அனைவருக்கும் அரசின் உதவித்தொகை கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடதக்கது.
பொறியியல் படிப்பிற்கான சிறப்பு பிரிவினர், பொதுக்கலந்தாய்வு, துணைக்கலந்தாய்வு உள்ளிட்ட கலந்தாய்வு முடிவடைந்த நிலையில் 1 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 280 இடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. நடப்பாண்டில் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் அனுமதிக்கப்பட்ட 2 லட்சத்து 824 இடங்களில், 47 ஆயிரத்து 544 இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.