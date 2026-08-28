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'ஆயுஷ்' மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீடு
யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவப் படிப்புகளில் முதன்முறையாக கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஏ. பாலதர்ஷினி 200-க்கு 200 முழு கட் ஆப் மதிப்பெண்ணையும் பெற்றிருக்கிறார்.
Published : August 28, 2026 at 9:16 PM IST
சென்னை: சித்தா, ஆயுர்வேதா, ஓமியோபதி உள்ளிட்ட மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அரசு மற்றும் சுயநிதி ஆயுஷ் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 2026-2027 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி, யோகா, இயற்கை மருத்துவம் (ஆயுஷ்) ஆகிய மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் வெளியிட்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி மருத்துவப் பட்டப் படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பப் பதிவு கடந்த ஜூலை 13 முதல் ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி வரை இணையவழியில் நடைபெற்றது. அதன் அடிப்படையில், தற்போது மாணவர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு ஆயுஷ் மருத்துவப் பட்டப்படிப்புகளுக்காக மொத்தம் 8,447 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 7,502 விண்ணப்பங்கள் தகுதியான விண்ணப்பங்களாக பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆயுஷ் மருத்துவப் பட்டப்படிப்புகளில் 2,224 இடங்கள் உள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது 15 சித்தா மருத்துவக் கல்லூரிகள், 6 ஆயுர்வேதா மருத்துவக் கல்லூரிகள், 1 யுனானி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் 12 ஓமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரிகள் என 34 ஆயுஷ் மருத்துவக் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத சிறப்பு இடஒதுக்கீடு பிரிவில் 1,077 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, அவற்றில் 906 விண்ணப்பங்கள் தகுதியானவையாக பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன. தரவரிசைப் பட்டியலில் அரசு மற்றும் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கான பிரிவில் முதலிடம் பெற்ற நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பி.கிராந்திக், நீட் தேர்வில் 639 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளார்.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீடு, அகில இந்திய ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டிலும் சிறப்பான மதிப்பெண்களுடன் மாணவர்கள் தரவரிசையில் இடம் பெற்றுள்ளனர். யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் படிப்பிற்கும் இந்த ஆண்டு அதிக வரவேற்பு உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் சுயநிதி யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 2,036 இடங்கள்உள்ளன. இந்தப் படிப்பிற்காக 3,403 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டதில், 3,347 விண்ணப்பங்கள் தகுதியானவையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த படிப்புகளுக்கு கலந்தாய்வு செப்டம்பர் 3-ம் தேதி தொடங்குகிறது.
யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவப் படிப்புகளில் முதன்முறையாக கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஏ. பாலதர்ஷினி 200-க்கு 200 முழு கட் ஆப் மதிப்பெண்ணையும் பெற்றிருக்கிறார்.
மாணவர்கள் தங்களது தரவரிசை, கலந்தாய்வு அட்டவணை, கல்லூரி விருப்பத்தேர்வு மற்றும் சேர்க்கை தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் www.tnayushselection.org என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சிறப்புப் பிரிவினருக்கான நேரடி கலந்தாய்வும், பொதுப் பிரிவினருக்கான இணையவழி கலந்தாய்வும் உரிய அட்டவணைப்படி நடத்தப்படும். இதில் 3 சுற்றுகளும், அதனைத் தொடர்ந்து மீதமுள்ள இடங்களுக்கான சிறப்புக் கலந்தாய்வும் நடைபெறும்" என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சென்னை அண்ணா நகர் அறிஞர் அண்ணா அரசு இந்திய மருத்துவமனை வளாகத்தில் ரூ.10 லட்சம் மதிப்பில் புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்திய மருத்துவ நலவாழ்வுமையம் (Holistic wellness centre) திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மையத்தில் 16 வகையான இயற்கை மருத்துவ முறையிலான சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தனித்தனி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சித்த மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையை சரிசெய்ய விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அவர் கூறினார்.