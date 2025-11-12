ETV Bharat / education-and-career

உதவி பேராசிரியர்களுக்கு பணி மேம்பாடு ஊதியம்! போராட்டத்தில் குதித்த ஏயுடி, மூட்டா!

தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்த சட்டம் மசோதா தற்போது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதனை எப்போது கொண்டு வந்தாலும் நாங்கள் எதிர்ப்போம் என ஏயுடி, மூட்டா தெரிவித்துள்ளது.

பணி மேம்பாடு ஊதியம் வழங்க கோரி போராட்டத்தில் ஏயுடி, மூட்டா உறுப்பினர்கள்
பணி மேம்பாடு ஊதியம் வழங்க கோரி போராட்டத்தில் ஏயுடி, மூட்டா உறுப்பினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: உதவி பேராசிரியர்களுக்கான பணி மேம்பாட்டு ஊதியத்தை வழங்க வலியுறுத்தி அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் பணியாற்றும் பேராசிரியர்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மூட்டா முன்னாள் தலைவர் நாகராஜன், “அரசுக் கல்லூரியில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்களுக்கு பணி மேம்பாட்டிற்கான ஊதியம் வழங்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால் அரசு உதவிப்பெறும் கல்லூரியில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பணி மேம்பாட்டிற்கான தொகை வழங்கப்படவில்லை.

இவ்வாறு அவர்களுக்கான பணி மேம்பாட்டு நிதியினை வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது. இதுவரை தமிழ்நாட்டில் கல்லூரி கல்வி இயக்குநரகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 8 மண்டலங்களில் தஞ்சாவூர், கோயம்புத்தூர் ஆகிய இரண்டு மண்டலங்களில் மட்டும் 2007 ஆண்டிற்கு முன் பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு பணி மேம்பாட்டு நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த மண்டலங்களிலும் இளம் விரிவுரையாளர்களுக்குப் பணி மேம்பாட்டு நிதி வழங்கப்படவில்லை.

அதே போல் சென்னை, திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர், வேலூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட ஆறு மண்டலங்களில் பணியாற்றி வரும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி விரிவுரையாளர்களுக்குப் பணி மேம்பாட்டு நிதி வழங்கப்படவில்லை. உயர் கல்வித்துறை அரசாணை வெளியிடும் போது நிதி ஒதுக்கி தான் வெளியிடுவார்கள். ஆனால் தற்போது நிதி இல்லை எனக் கூறுவதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. உயர் கல்வித் துறை பாரபட்சமான நடவடிக்கையை கைவிட்டு அனைவருக்கும் பணி மேம்பாட்டு ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: நோயாளிகள் அதிகரிக்கும்போது மருத்துவர்கள் எண்ணிக்கையை குறைப்பது ஏன்? போராட்டத்தில் அரசு மருத்துவர்கள் சங்கங்கள்!

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு அரசின் தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்தச் சட்ட மசோதாவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு 35 சதவீதம் வழங்கப்படும். பிற இடங்களில் மற்ற மாணவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஏழை எளிய மாணவர்கள் கல்வி பயில்வதைத் தடுக்கும் வகையில் உள்ளது. எனவே தனியார் பல்கலைக்கழக திருத்த சட்டம் மசோதா தற்போது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதனை எப்போது கொண்டு வந்தாலும் நாங்கள் எதிர்ப்போம்” என தெரிவித்தார்.

மேலும், “இந்த காத்திருப்பு போராட்டத்தில், அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளைத் தனியார்மயமாக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தையும் முற்றிலும் கைவிட வேண்டும். தனியார் பல்கலைக்கழகச் சட்டத் திருத்தத்தை முழுமையாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும். அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு M.Phil., Ph.D-க்கான ஊக்க ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும்” என்றும் கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி
AUT
MOOTA
ASSISTANT PROFESSOR
ASSISTANT PROFESSOR PROMOTION PAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.