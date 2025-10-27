ETV Bharat / education-and-career

உதவி பேராசிரியர் பணிக்கான போட்டி தேர்வு: ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் முக்கிய அறிவிப்பு!

நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வரை உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கான போட்டி தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்காலம் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 7:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், பணி அனுபவ சான்றிதழ்களை பெறும் முறையில் மாற்றம் செய்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் 2,708 உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்து நிரப்புவதற்கு உயர்கல்வித்துறை அனுமதி வழங்கியதை அடுத்து இதற்கான முன்னெடுப்புக்களை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தொடங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே போட்டி தேர்வுக்கான தேதிகளை அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள புதிய விதிமுறைகள் பற்றி அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், முதன்முறையாக எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டு, அந்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், காலையில் நடைபெறும் தாள் ஒன்று தேர்விற்கான கேள்வித் தாளில், பகுதி 1-ல் தமிழ்மொழி தகுதித் தேர்விற்கு, 30 வினாக்கள் 50 மதிப்பெண்களுக்கு கேட்கப்படும். அதில் 40 சதவீதம் மதிப்பெண் கட்டாயம் எடுக்க வேண்டும்.

அதனைத் தொடர்ந்து பகுதி 2-ல் 150 மதிப்பெண்களுக்கு 100 கேள்விகள் கேட்கப்படும். அதன் பின்னர் மாலையில் நடைபெறும் தாள் 2 தேர்வில், 50 மதிப்பெண்களுக்கு விவரித்து எழுதுக முறையில் ஒரு கேள்வி இடம் பெறும். மேலும், நேர்காணலின் போது அனுபவத்திற்கு அதிகபட்சமாக 15 மதிப்பெண்களும், நேர்காணலுக்கு 15 மதிப்பெண்களும் அளிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே, உதவி பேராசிரியர்களை நியமனம் செய்வதற்கான எழுத்துத் தேர்விற்கு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி வரை www.trb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான போட்டித் தேர்வு டிசம்பர் மாதம் 20 ஆம் தேதி நடைபெறும். நேர்காணல் நடைபெறும் நாள் விவரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஆங்கிலம், கணக்கு, புள்ளியியல், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், உரியியல், கம்ப்யூட்டர் அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், பொருளியல், வணிகவியல், அரசியல் அறிவியல் உள்ளிட்ட 18 பாட வாரியான காலிப் பணியிடத்திற்கான விவரங்கள், கல்வித்தகுதி, வயது மற்றும் விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய இணைய தளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் பணி அனுபவத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மதிப்பெண்களுக்கான சான்றிதழ்களை பெறும் முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சி ) இடம் இருந்து பணி அனுபவ சான்றிதழ் பெறத் தேவையில்லை எனவும், அதற்கு மாற்றாக அவர்கள் பணிபுரிந்த நிறுவனங்களில் இருந்து சான்றிதழ்களை பெற்று அளிக்கலாம் என்றும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

ASSISTANT PROFESSOR
TRB
TN GOVT
உதவி பேராசிரியர் தேர்வு
ASSISTANT PROFESSOR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.