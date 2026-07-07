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அரியலூர் மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை மாறுதலுக்குட்பட்டது எனவும், வரும் காலங்களில் பணிவரன்முறை செய்யப்படவோ அல்லது நிரந்தரம் செய்யப்படவோமாட்டாது என்றும் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
Published : July 7, 2026 at 5:55 PM IST
அரியலூர்: அரியலூர் மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான வேலைவாய்ப்பு குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ந.மிருணாளினி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க, வரும் ஜூலை 17ஆம் தேதி (மாலை 5.45 மணி) வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்கியுள்ள கால அவகாசத்திற்கு பிறகு வரும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தில் காலிப்பணியிடங்கள் விபரம்
1. செவித்திறன் ஆய்வாளர் (Audiologist)
காலிப்பணியிடம் : 02
ஒப்பந்த மாத ஊதியம் - ரூ.32,000/-
2. CEmONC பாதுகாவலர் (CEmONC Security Guard):
காலிப்பணியிடம் : 02
ஒப்பந்த மாத ஊதியம் - ரூ.11,000/-
3. துப்பரவு பணியாளர் (SNCU):
காலிப்பணியிடம் : 01
ஒப்பந்த மாத ஊதியம் - ரூ.11,000/-
4. பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் / சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை -II (MPHW-Male / HI Grade II):
காலிப்பணியிடம் : 3
ஒப்பந்த மாத ஊதியம் - ரூ.17,500/-
5. நடமாடும் மருத்துவ குழு வாகன உதவியாளர் (MMU Cleaner):
காலிப்பணியிடம் : 2
ஒப்பந்த மாத ஊதியம் - ரூ.11,000/-
6.யுனானி மருத்துவர் (Unani Consultant – NPCDCS Scheme – PG Qualification only):
காலிப்பணியிடம் : 01
ஒப்பந்த மாத ஊதியம் - ரூ.60,000/-
7. யுனானி மருந்தாளுநர் (Pharmacist - Unani– NPCDCS Schem):
காலிப்பணியிடம் : 01
ஒப்பந்த மாத ஊதியம் - ரூ.20,000/-
8. மருந்தாளுநர் (Pharmacist - NRHM Schem):
காலிப்பணியிடம் : 01
ஒப்பந்த மாத ஊதியம் - ரூ.20,000/-
மேற்கண்ட முற்றிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான காலிப்பணியிடங்களுக்கான கல்வித்தகுதி, வயது, ஒப்பந்த மாத ஊதியம், காலிப்பணியிட விபரம் மற்றும் விண்ணப்பம் முதலானவற்றை https://ariyalur.nic.in என்ற இணையதளம் வழியாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும், நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அரியலூர் மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம், பல்துறை வளாகம், ஜெயங்கொண்டம் ரோடு, அரியலூர் - 621704 என்ற முகவரியில் நேரிலோ அல்லது தபால் வழியாகவோ சமர்ப்பிக்கலாம்.
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இப்பணியிடங்கள் முற்றிலும் தற்காலிகமானது. மேலும், பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை மாறுதலுக்குட்பட்டது எனவும், வரும் காலங்களில் பணிவரன்முறை செய்யப்படவோ அல்லது நிரந்தரம் செய்யப்படவோ மாட்டாது என்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ந.மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளார்.
வாட்ஸ் அப் எண் அறிவிப்பு: அரியலூர் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து சமூக நீதி பள்ளி/கல்லூரி (மாணவ/மாணவியர்) விடுதிகளில் தங்கி பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் விடுதிகளில் நடக்கும் தவறுகள் மற்றும் குறைபாடுகள் குறித்து புகார் தெரிவிக்க 9445477016 என்ற வாட்ஸ்-அப் எண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
எனவே மாணவ, மாணவியர்கள் விடுதிகளில் உள்ள குறைபாடுகள் குறித்து மேற்கண்ட வாட்ஸ்-அப் எண்ணிற்கு புகார் தெரிவிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் ந.மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளார்.