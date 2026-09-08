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பி.எட். பாடப்பிரிவில் காலியாக உள்ள 578 இடங்களுக்கான விண்ணப்பம் தொடங்கியது
செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி வரையில் பி.எட். பாடப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
Published : September 8, 2026 at 1:16 PM IST
சென்னை: பி.எட். பாடப் பிரிவில் காலியாக உள்ள 578 இடங்களுக்கான விண்ணப்பம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் 7 அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 900 இடங்களும், 14 அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் 1,140 இடங்களும் என 21 கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 2,040 பி.எட். பாடப்பிரிவிற்கான இடங்கள் இருந்தன. இந்த இடங்களில் சேர்வதற்காக கடந்த ஜூன் 19-ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 21-ஆம் தேதி வரையில் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து, பி.எட். படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது. முதலாம் கட்ட சேர்க்கையின் முடிவில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 578 இடங்கள் காலியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் (பி.எட்.) முதல் கட்ட மாணவர் சேர்க்கைக்கு பிறகு 2 அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில், அதாவது சைதாப்பேட்டை கல்வியியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம் (தன்னாட்சி), திருவல்லிக்கேணி விலிங்டன் சீமாட்டி கல்வியியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம் (தன்னாட்சி) ஆகியவற்றில் 70 காலியிடங்களும், 10 அரசு உதவி பெறும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 508 காலியிடங்களும் என மொத்தம் 578 இடங்கள் காலியாக உள்ளன.
இதனை நிரப்பும் பொருட்டு பி.எட். பாடப்பிரிவுகளுக்கான 2-ஆம் கட்ட மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள், www.tngasa.in என்ற இணையதள முகவரியில், செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி முதல் 15-ஆம் தேதி வரை பதிவு செய்யலாம். மேலும், இதன் மூலம் மாணவர்கள் தாங்கள் சேர விரும்பும் கல்லூரிகளில் பி.எட். பாடப்பிரிவுகளில் காலியாக உள்ள இடங்களில் சேர்ந்து கொள்ளலாம்.
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தொடர்ந்து, தூத்துக்குடி அன்னம்மாள் மகளிர் கல்வியியல் கல்லூரி, திருவல்லிக்கேணி என்.கே.டி. தேசிய மகளிர் கல்வியியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீ ஆர்.கே.எம்.வி. ஆடவர் கல்வியியல் கல்லூரி, தூத்துக்குடி வ.உ.சி. கல்வியியல் கல்லூரி, ராயப்பேட்டை மெஸ்டன் கல்வியியல் கல்லூரி (இருபாலர்), பாளையம்கோட்டை தூய சேவியர் கல்வியியல் கல்லூரி, அசோக் நகர் ஸ்டெல்லா மேட்டிடுனா கல்வியியல் கல்லூரி, வேப்பேரி தூய கிறிஸ்டோபர் கல்வியியல் கல்லூரி, பாளையங்கோட்டை தூய இக்னேஷியஸ் மகளிர் கல்வியியல் கல்லூரி, ஆத்தூர் திருவட்டாறு என்.வி.கே.எஸ்.டி. கல்வியியல் கல்லூரி ஆகிய 10 அரசு உதவி பெறும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள பி.எட். பாடப்பிரிவிற்கு இந்த இணையதள முகவரி மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.