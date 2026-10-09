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சென்னை ஐஐடியில் நிர்வாக எம்பிஏ படிப்பு: விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
நிர்வாக எம்பிஏ படிப்பில் சேர்வதற்கு அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி வரையில் ஆன்லைன் மூலம் https://doms.iitm.ac.in/emba/ என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
Published : October 9, 2026 at 5:44 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடியால் நடத்தப்படும் நிர்வாக எம்பிஏ பட்டப்படிப்பில் சேருவதற்கு வரும் அக்டோபர் 26ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை ஐஐடி தேசிய தரவரிசை (NIRF) பட்டியலில் முதல் 13 வணிகப் பள்ளிகளில் சென்னை ஐஐடி மேலாண்மைக் கல்வித்துறையிடம் பெற்றுள்ளது. இந்த நிறுவனம் முதுகலைப் படிப்பில் எம்பிஏ வழங்கி வருகிறது. இதற்கான பாடத்திட்டம் சிறப்பாக இருப்பதுடன், நடைமுறைக்கு ஏற்றதாகவும் உள்ளது.
நிர்வாக எம்பிஏ படிப்பில் சேர்வதற்கு வரும் அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி வரை ஆன்லைன் மூலம் https://doms.iitm.ac.in/emba/ என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் அலுவலக எண்ணிலும் 044 2257 5558 தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்தப் பாடத்திட்டம் நேரடி மற்றும் இணையவழி கற்றலை இணைத்த வார இறுதி வகுப்புகளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வாரம் விட்டு மறுவாரம் நடைபெறும் இவ்வகுப்புகள் 2027 ஜனவரியில் தொடங்கும்.
இளநிலை படிப்பில் ஏதாவது பாடத்திட்டத்தில் தேர்ச்சியுடன் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றவர்கள் சேர்க்கைக்கான தகுதிகளாகும். இந்தப் படிப்பில் சேர்வதற்கான நுழைவுத்தேர்வு நவம்பர் 14, 15 ஆகியத் தேதிகளில் நடத்தப்பட்டு, தேர்வு முடிவுகள் டிசம்பர் மாதம் வெளியிடப்படும். அதனைத் தாெடர்ந்து வகுப்புகள் 2027 ஜனவரி மாதம் துவங்கும்.
இந்த நிர்வாக எம்பிஏ பாடத்திட்டம் குறித்து சென்னை ஐஐடி மேலாண்மைக் கல்வித் துறைத் தலைவர் சஜி கே. மேத்யூ, கூறும்போது, ”நிர்வாக எம்பிஏ பாடத்திட்டத்தில் சேரும் மாணவர்கள் சராசரி பணி அனுபவம் 12 ஆண்டுகளாகும். மேலும், அவர்கள் தொழில்துறையின் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களாக உள்ளனர். சிறந்த ஆசிரியர்கள், அதிநவீன ஆராய்ச்சிகள், அனுபவ அடிப்படையிலான கற்றல் ஆகியவற்றை இப்பாடத்திட்டம் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துகிறது” என தெரிவித்தார்.
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தற்போதைய தேவைகள், எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்கு ஏற்ப வணிக மேலாண்மையை தொழில்நுட்பம், புத்தாக்கத்துடன் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் இப்பாடத்திட்டம் அமைந்துள்ளது. தளப் பொருளாதாரம், உலகளாவிய வணிக மேலாண்மை, சைபர் பாதுகாப்பு, அதன் பயன்பாடுகள், வணிக மாதிரிகள், புத்தாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பைப் பெற முடியும். டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தால் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ள இன்றைய உலகில் வணிகத்தின் தன்மை தொடர்ந்து
மாறி வருவதை இது பிரதிபலிக்கிறது.