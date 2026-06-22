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மருத்துவம் சார் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்ப பதிவு தொடங்கியது - ஜூலை 3 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
மருத்துவம் சார் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு 12-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண்கள் கணக்கில் கொள்ளப்படும் எனவும், தனியார் கல்லூரியில் வசூலிக்கப்பட வேண்டிய கட்டண விபரமும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 22, 2026 at 9:00 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில், மருத்துவம் சார்ந்த பி.எஸ்சி. பட்டப்படிப்புகள், டிப்ளமோ பட்டயப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு விண்ணப்ப பதிவு தொடங்கி உள்ளது. ஜூலை 3ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என மருத்துவக் கல்வி மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.
முதல்முறையாக தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் உள்ள பட்டப்புகளில் சேர்வதற்கும் அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப் பல்கலைக் கழத்தின் அங்கீகாரம் பெற்று இயங்கி வரும் அரசு, தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நடத்தப்படும் துணை மருத்துவப் பட்டப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு ஜூன் 21-ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 3ஆம் தேதி வரை https://regpmc.tnmedicalonline.co.in/pmc26 என்ற இணையதள முகவரியில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பி.எஸ்சி. நர்சிங்(B.Sc. NURSING), பி.பார்ம் (B.PHARM), இளநிலை பேச்சு பயிற்சி (BASLP), செயற்கை உறுப்பு சாதனங்கள் தொழில்நுட்பம் (BPO), இயன்முறை மருத்துவம்(B.PT)
தொழில்முறை சிகிச்சை (Bachelor of Occupational therapy), இருதய மருத்துவம் மற்றும் நுரையீரல் துறை (B.Sc. Cardio-Pulmonary Perfusion Technology), இருதய தொழில் நுட்பம் (B.Sc. Cardiac Technology), தீவிர சிசிச்சை தொழில்நுட்பம் (B.Sc. Critical Care Technology), நரம்பியல் மின் உடலியல் (B.Sc. Neuro Electro Physiology) ஆகிய படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதேபோல், மருத்துவ கதிரியக்கவியல் மற்றும் கதிரியக்கவியல் (Bachelor of Medical Radiology and Imaging Technology), கதிர்வீச்சு சிகிச்சை தொழில்நுட்பம் (Bachelor of Radiation Therapy Technology), மருத்துவ ஆய்வக அறிவியல் (Bachelor of Medical Laboratory Science), மயக்க மருந்து மற்றும் அறுவை சிகிச்சையறை தொழில் நுட்பம் (Bachelor of Anaesthesia and Operation Theatre Technology), டயாலிசிஸ் சிகிச்சை தொழில்நுட்பம் (Bachelor of Dialysis Therapy Technology), மருத்துவர் உதவியாளர் (Bachelor of Physician Associates), அவசர மருத்துவ தொழில்நுட்பவியலாளர் பாரமெடிக்கல் (Bachelor of Emergency Medical Technologist), சுவாச தொழில்நுட்பம் (Bachelor of Respiratory Technology), கண் பரிசோதனை மற்றும் பார்வை தொழில் நுட்பம் (Bachelor of Optometry), ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு முறை (Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours) ஆகிய படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், மருத்துவ சமூகவியல் (B.Sc. Medical Sociology), அணு மருத்துவ தொழில்நுட்பம்( Bachelor of Science in Nuclear Medicine Technology), சுகாதார மேலாண்மை (Bachelor of Science in Health Information Management) உள்ளிட்ட பட்டப்படிப்புகளுக்கு https://tnmedicalselection.net என்ற இணையதளப் பக்கத்திற்குச் சென்று விண்ணப்பிக்கலாம்.
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துணை மருத்துவ படிப்புகளில் உள்ள பட்டய படிப்புகளான பார்ம் டி, நர்சி்ங் டிப்ளமோ, டி பார்ம் ஆகிய படிப்புகளுக்கும் ஆன்லைன் மூலம் https://tnmedicalselection.net/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெறும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. துணை மருத்துவ படிப்புகளில் சேர்வதற்கு 12-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண்கள் கணக்கில் கொள்ளப்படும் எனவும், தனியார் கல்லூரியில் வசூலிக்கப்பட வேண்டிய கட்டண விபரமும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.