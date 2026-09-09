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பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை அறிவிப்பு
10-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை தேர்வு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 11:24 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாநிலப் பாடத்திட்டத்தின் கீழ் படிக்கும் 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு காலாண்டுத்தேர்வு, வரும் 16-ஆம் தேதி தொடங்கி 25-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலாண்டு தேர்வுக்கான அட்டவணையை பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குனர் லதா, தனியார் பள்ளிகள் இயக்குனர் சுகன்யா, தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் நரேஷ் ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
அதில், "அரசு பள்ளிகள், அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கும் 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு காலண்டுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில் மாணவர்களுக்கான தேர்வினை நடத்திட வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1-ஆம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு வரும் 16-ஆம் தேதி முதல் 24-ஆம் தேதி வரை குறிப்பிட்ட நாட்களில், அந்தப்பாடத்திற்குரிய தேர்வினை நடத்த வேண்டும்.
9-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதியம் 2 மணி முதல் 4.30 மணி வரையிலும், 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரையிலும் கீழ்க்கண்டவாறு தேர்வு நடைபெறும்.
1-ஆம் வகுப்பு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை
|செப்டம்பர் 16
|தமிழ்
|செப்டம்பர் 17
|ஆங்கிலம்
|செப்டம்பர் 18
|விருப்பப் பாடம்
|செப்டம்பர் 21
|கணக்கு
|செப்டம்பர் 22
|உடற்கல்வி
|செப்டம்பர் 23
|அறிவியல்
|செப்டம்பர் 24
|சமூக அறிவியல்
இதேபோல், 11-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதியம் 2 மணி முதல் 5 மணி வரையிலும், 12 ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரையிலும் தேர்வு நடத்தப்படும்.
11, 12ஆம் வகுப்பு அட்டவணை
|செப்டம்பர் 16
|தமிழ்
|செப்டம்பர் 17
|ஆங்கிலம்
|செப்டம்பர் 18
|இயற்பியல், பொருளியியல், வேலைவாய்ப்பு திறன்கள்
|செப்டம்பர் 21
|கணக்கு, விலங்கியல், வணிகவியல், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல், ஆடை வடிவமைப்பு, உணவு சேவை மேலாண்மை, விவசாயம், நர்சிங் (பொது)
|செப்டம்பர் 22
|தொடர்பு ஆங்கிலம், இந்தியக் கலச்சாரம் மற்றும் கொள்கைகள், கம்ப்யூட்டர் அறிவியல், உயர் வேதியியல், சிறப்பு தமிழ், மனையியல், புள்ளியியல், நர்சிங்(தொழிற்கல்வி), அடிப்படை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்
|செப்டம்பர் 23
|உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு, வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல், அடிப்படை மின்னணுவியல், அடிப்படை சிவில் இன்ஜினியரிங், அடிப்படை இயந்திர பொறியியல், அடிப்படை மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஜவுளி தொழில் நுட்பம், அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் செயலாக்கம்
|செப்டம்பர் 25
|வேதியியல் , கணக்கு பதிவியியல், புவியியல்