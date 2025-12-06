ETV Bharat / education-and-career

அம்பேத்கர் – கலைஞர் ஆய்வுப் படிப்பு: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்!

திராவிட இயக்கம் தொடர்பான 200 புத்தகங்களை சபரீசன் வேதமூர்த்தி, எஸ்ஓஏஎஸ் நூலகத்திற்கு நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார்.

சபரீசன் வேதமூர்த்தி
சபரீசன் வேதமூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 12:54 PM IST

சென்னை: லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு பிரிவான எஸ்ஓஏஎஸ் (கிழக்கத்திய மற்றும் ஆப்பிரிக்க ஆய்வுகளுக்கான பள்ளி) சார்பில் ஒரு புதிய வருகை ஆய்வாளர் படிப்பு (Visiting Fellowship) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 'சமூக நீதி மற்றும் கூட்டாட்சிக்கான அம்பேத்கர் - கலைஞர் ஆய்வு படிப்பு' (Ambedkar Kalaignar Visiting Fellowship for Social Justice and Federalism) என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

சபரீசன் வேதமூர்த்தி நிதியுதவி ஆய்வுப் படிப்பு

இந்த படிப்பில் சேர விருப்பமுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், லண்டனில் மூன்று மாதங்கள் தங்கி ஆய்வு மேற்கொள்ளலாம். அம்பேத்கர், கருணாநிதி ஆகியோரின் கண்ணியம், சமத்துவம் மற்றும் சமூகநீதிக்கான தொலைநோக்கு சிந்தனைகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்த ஆய்வுப் படிப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மருமகன் சபரீசன் வேதமூர்த்தி நிதியுதவியுடன் இந்த ஆய்வுப் படிப்பு லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

திராவிடம், ஜனநாயகம், கூட்டாட்சி, சமூக நீதி, மனித உரிமைகள் போன்ற தலைப்புகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் ஆய்வாளர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்கள் ஆகியோர் இந்த ஆய்வுப் படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

எஸ்ஓஏஎஸ் நூலகத்திற்கு புத்தகங்களை நன்கொடையாக வழங்கிய சபரீசன் வேதமூர்த்தி
எஸ்ஓஏஎஸ் நூலகத்திற்கு புத்தகங்களை நன்கொடையாக வழங்கிய சபரீசன் வேதமூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கல்வி உதவிதொகை

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, குறிப்பாக சமூகத்தில் விளிம்பு நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த படிப்பில் சேர முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இந்த ஆய்வுப் படிப்புக்குத் தேவையான பயணச் செலவு, விசா கட்டணம், மூன்று மாதங்களுக்கான உதவித்தொகை, பல்கலைக்கழகக் கட்டணங்கள் என அனைத்துச் செலவுகளுக்கும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். இந்த நிதியுதவியின் மூலம், ஆய்வாளர்கள் லண்டனில் தங்கி, தங்களது முழு கவனத்தையும் ஆய்வுப் பணிகளில் செலுத்த முடியும்.

ஆய்வு மாணவர்கள், எஸ்ஓஏஎஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி நடவடிக்கைகளில் முழுமையாக பங்கெடுப்பார்கள். அவர்களுக்கு தெற்காசிய நிறுவன இயக்குநரின் வழிகாட்டுதல்கள் கிடைக்கும். வகுப்புகள், கருத்தரங்குகள், பயிலரங்குகளில் அவர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். படிப்பு முடிந்ததும் அவர்களுக்கு அதற்கான சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

முன்னதாக, சதிராவிட இயக்கம் தொடர்பான 200 புத்தகங்களையும் எஸ்ஓஏஎஸ் நூலகத்திற்கு சபரீசன் வேதமூர்த்தி நன்கொடையாக வழங்கினார். இவர் இதற்கு முன்பு தனது மனைவி செந்தாமரையுடன் இணைந்து, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் கருணாநிதி பெயரில் ஒரு ஆய்வுப் படிப்பை உருவாக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

