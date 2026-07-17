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Exclusive: அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதலாக 1,500 பி.எஸ்.சி நர்சிங் இடங்கள்

அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பி.எஸ்.சி படிப்பில் சேர்வதற்கு ஆண்டிற்கு ரூபாய் 13,750 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 12:04 PM IST

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-By எஸ் ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதலாக 1,500 பி.எஸ்.சி நர்சிங் இடங்களை உருவாக்கி மாணவர் சேர்க்கையை நடத்த அரசு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் ஆறு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பி.எஸ்.சி நர்சிங் படிப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நடப்பாண்டில் மேலும் 14 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பி.எஸ்.சி நர்சிங் படிப்புகள் தொடங்கப்பட்டு, கூடுதலாக 1,500 மாணவ, மாணவிகளைச் சேர்ப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சென்னை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 100 பி.எஸ்.சி நர்சிங் இடங்களும், சிதம்பரத்தில் உள்ள கடலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் 100 பி.எஸ்.சி நர்சிங் இடங்களும், செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி, மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆகிய கல்லூரிகளில் தலா 70 பி.எஸ்.சி நர்சிங் இடங்களும் என மொத்தம் 510 இடங்கள் உள்ளன.

பி.எஸ்.சி நர்சிங் கட்டணம்

மேற்கண்ட கல்லூரிகளில் பி.எஸ்.சி படிப்பில் சேர்வதற்கு ஆண்டிற்கு ரூபாய் 13,750 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் பி.எஸ்.சி நர்சிங் படிப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, பி.எஸ்.சி நர்சிங், போஸ்ட் பி.எஸ்.சி நர்சிங் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு அரசு ஒதுக்கீட்டு கட்டணமாக 60,000 ரூபாயும், நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு கட்டணமாக 1.20 லட்சம் ரூபாயும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பி.எஸ்.சி நர்சிங் படிப்புகளைத் தொடங்குவதற்கு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

அதன்படி, தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆகியவற்றில் பி.எஸ்.சி நர்சிங் படிப்புகள் தொடங்கப்பட்டு தலா 100 இடங்களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறவுள்ளது.

பி.எஸ்.சி நர்சிங் இடங்கள்

அதேபோல் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, நாகப்பட்டினம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, ஈரோடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஆகிய கல்லூரிகளிலும் பி.எஸ்.சி நர்சிங் படிப்புகள் தொடங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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நடப்பாண்டில் பி.எஸ்.சி நர்சிங் படிப்பில் கூடுதலாக 1,500 இடங்களில் மாணவர்களை சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை எடுத்துள்ளது. இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு வரும் நிதிநிலை அறிக்கையில் செய்யப்பட்டு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே, திருவள்ளூர், திருப்பூர், நாமக்கல் ஆகிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தலா 50 இடங்கள் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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