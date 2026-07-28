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தமிழ்நாட்டில் எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ் படிப்புகளுக்கு 72,627 பேர் விண்ணப்பம்
எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ் படிப்புகளுக்கு மொத்தம் 16,199 இடங்கள் உள்ள நிலையில், கலந்தாய்வும் விரைவில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : July 28, 2026 at 7:23 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ் படிப்புகளுக்கு 72,627 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். மொத்தம் 16,199 இடங்களே உள்ள நிலையில், இத்தனை மாணவர்கள் கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பித்துள்ளார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசின் ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு 2026 - 2027 ஆம் கல்வியாண்டில் எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ் படிப்பில் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்கள் ஜூலை 23ஆம் தேதி வரை பெறப்பட்டது.
அதில் 70,485 பேர் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஜூலை 26 காலை 10 மணி முதல் ஜூலை 27 மாலை 3 மணி வரை கூடுதல் அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டது.
அந்த கூடுதல் கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தி, மேலும் 2,142 பேர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளதால், விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கை 72,627-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அதேசமயம், மருத்துவம் சார்ந்த இளநிலைப் படிப்புகளில் மாணவர்கள் சேர்வதற்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து நீட் தேர்வு எழுதியவர்களில் 61,306 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். தற்போது, எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ் படிப்புகளுக்கு மொத்தம் 16,199 இடங்கள் உள்ள நிலையில், கலந்தாய்வும் விரைவில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நீட் தேர்வில் தகுதி பெற்றவர்களின் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கையை விட, மருத்துவக் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
அதற்கு காரணம், 'தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட குடும்பத்தினர் பணி நிமித்தமாக பிற மாநிலங்களில் வசதிக்கும்போது, அங்கிருந்து நீட் தேர்வு எழுதிவிட்டு தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருத்துவ இடங்களுக்கு விண்ணப்பித்திருக்கலாம்.
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அதேபோல, வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் இங்குள்ள தனியார் சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளின் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு விண்ணப்பித்திருக்கலாம்' என மருத்துவக் கல்வி மாணவர் சேர்க்கைக் குழு அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து மருத்துவக் கல்வி மாணவர் சேர்க்கை குழு செயலாளர் லோகநாயகி கூறுகையில், “விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருந்தாலும், மாணவர் சேர்க்கையின் போது அவர்களின் பூர்வீக இருப்பிடச் சான்றிதழ் மற்றும் ஆவணங்கள் தீவிரமாக சரிபார்க்கப்படும். பரிசீலனைக்குப் பின் விரைவில் கலந்தாய்வு குறித்த விபரங்கள் தேசிய மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவின் அறிவிப்பின் அடிப்படையில் வெளியிடப்படும்” என்றார்.