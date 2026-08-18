பி.இ., பி.டெக். பொறியியல் படிப்பில் 62,476 மாணவர்கள் கல்லூரியை தேர்வு செய்யவில்லை

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பி.இ., பி.டெக். பொறியியல் படிப்பில் 62,476 மாணவர்கள் கல்லூரியை தேர்வு செய்யவில்லை
பி.இ, பி.டெக் பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு இதுவரை மொத்தம் 88,930 மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : August 18, 2026 at 10:37 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பி.இ. பி.டெக் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான 2ஆம் சுற்று கலந்தாய்வு முடிந்த நிலையில், 62,476 மாணவர்கள் இடங்களை தேர்வு செய்யாமல் உள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் மொத்தமுள்ள 418 பொறியியல் கல்லூரிகளில், 2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 806 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதில், தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 1,99,775 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
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இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு 2,36,017 மாணவர்களுக்கு கடந்த 1-ஆம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீட்டில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு, பொது பிரிவில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு ஆகியவற்றில் 950 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. முதல் சுற்று பொது பிரிவு கலந்தாய்வின் மூலம் 28,979 இடங்கள் நிரம்பியுள்ளன.
பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வின் 2-ஆம் சுற்று, ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் 17 வரை நடைபெற்றது. இந்த கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள பொதுப்பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட 93,116 மாணவர்களில், 68,388 பேர் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரியை பதிவு செய்தனர். இதேபோல், 15,466 அரசுப் பள்ளி மாணவர்களில், 11,015 பேர் கல்லூரிகளை தேர்வு செய்தனர். அதன்படி மொத்தம் 79,403 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 9,967 இடங்கள், பொதுப்பிரிவில் 49,984 இடங்கள் என மொத்தம் 59,951 இடங்கள் இறுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதாவது பி.இ, பிடெக் பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு சிறப்பு பிரிவு மற்றும் முதலாம் சுற்றில் 28,979 இடங்கள், 2-ஆம் சுற்றில் 59,951 இடங்கள் என மொத்தம் 88,930 மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
3-ஆம் சுற்று கலந்தாய்வு
இந்நிலையில் பி.இ, பிடெக் படிப்பில் மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வுக்கு 1,02,719 மாணவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரியை ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி முதல் 19-ஆம் தேதி வரை தேர்வு செய்யலாம்.
இந்நிலையில், இரண்டு சுற்று கலந்தாய்வு முடிந்த நிலையில், 62,476 மாணவர்கள் இன்னும் இடங்களை தேர்வு செய்யாமல் உள்ளனர்.