ETV Bharat / education-and-career
EXCLUSIVE: தமிழ்நாட்டில் இறுதிக்கட்ட கலந்தாய்வுக்குப் பிறகு 49 பி.டி.எஸ் இடங்கள் காலி
கலந்தாய்வில் இடங்களை தேர்வு செய்த மாணவர்கள், கல்லூரிகளில் சேரவிட்டால், அடுத்த ஆண்டு நீட் தேர்வினை எழுதவும், கலந்தாய்வில் பங்கேற்கவும் தடை விதிக்கப்படும் என மருத்துவக் கல்வி மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 8:56 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இறுதிக்கட்ட கலந்தாய்வுக்குப் பிறகு 49 பி.டி.எஸ். இடங்கள் காலியாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. கலந்தாய்வில் இடங்களை தேர்வு செய்தவர்கள் கல்லூரியில் சேராவிட்டால் அடுத்த ஆண்டு நீட் தேர்வு எழுதவும், கலந்தாய்வில் பங்கேற்கவும் தடை விதிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக் குழு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டில் எம்.பி.பி.எஸ். மற்றும் பி.டி.எஸ். ஆகிய இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு 72,633 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. அந்த விண்ணப்பங்களை தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு பரிசீலனை செய்து ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டது.
அதில், அரசு ஒதுக்கீட்டில் 35,926 விண்ணப்பங்கள், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத ஒதுக்கீட்டில் 3,625 விண்ணப்பங்கள், சுயநிதி மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் 26,956 விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
|இதையும் படிங்க.. உயிரி தொழில்நுட்பத்துறை மாணவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு - பிரத்யேக திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கும் சென்னை ஐஐடி
அதனைத் தொடர்ந்து எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். ஆகிய படிப்புகளுக்கு ஆகஸ்ட் 13 -ம் தேதி அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான உள்ஒதுக்கீடு, சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு நேரடியாக நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து, பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வு முதல் சுற்று, 2ஆம் சுற்று மற்றும் 3-ஆம் சுற்றுக் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டது. அதில், அரசு மருத்துவக்கல்லூரிகள், தனியார் மருத்துவக்கல்லூரிகள், தனியார் பல்கலைக் கழகத்தில் உள்ள எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். இடங்களுக்கு கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டது.
மூன்று கட்ட கலந்தாய்வுக்குப் பிறகு மொத்தம் 569 இடங்கள் காலியாக இருந்தன. அதாவது, எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில், தூத்துக்குடி அரசு மருத்துக் கல்லூரியில் 1 இடம், தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் 24 இடங்கள், தனியார் பல்கலைக் கழகங்களில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் 92 இடங்கள், தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் 92 இடங்கள், தனியார் பல்கலைக் கழகங்களில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் 104 இடங்கள் என மொத்தம் 313 எம்.பி.பி.எஸ். இடங்கள் காலியாக இருந்தன.
இதேபோல், பி.டி.எஸ். படிப்பில், அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் 28 இடங்கள், தனியார் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 131 இடங்கள், அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் 1 இடம், தனியார் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் 6 இடங்கள், தனியார் பல்கலைக் கழகங்களில் 90 இடங்கள் என மொத்தம் 256 பி.டி.எஸ். இடங்கள் காலியாக இருந்தன.
இதையடுத்து, காலியாக இருந்த 313 எம்.பி.பி.எஸ், 256 பி.டி.எஸ். என மொத்தம் 569 இடங்களுக்கு, இறுதிக்கட்ட கலந்தாய்வு அக்டோபர் 18-ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி வரை நடத்தப்பட்டது. அக்.22-ஆம் தேதி, மாணவர்களுக்கு கல்லூரிகளில் இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.
இறுதிக்கட்ட கலந்தாய்வின் முடிவில் எம்.பி.பி.எஸ். மற்றும் பிடி.எஸ். படிப்புகளில் சேர 520 மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 49 பி.டி.எஸ். இடங்கள் காலியாக உள்ளன.
மாணவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
இறுதிக்கட்ட கலந்தாய்வில் இடங்களை தேர்வு செய்த மாணவர்கள், கல்லூரிகளில் சேரவிட்டால் அவர்கள் செலுத்திய வைப்புத்தொகை, ஏற்கெனவே கல்லூரியில் சேர்வதற்கு செலுத்திய கல்விக் கட்டணம் ஆகியவை திருப்பி தரப்படமாட்டாது. மேலும் அடுத்த சுற்றுக் கலந்தாய்விலும் பங்கேற்கவும் முடியாது.
அதுமட்டுமன்றி, அடுத்த ஆண்டு நீட் தேர்வினை எழுதவும், கலந்தாய்வில் பங்கேற்கவும் தடை விதிக்கப்படும் என மருத்துவக் கல்வி மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அதிகாரி ஒருவர் எச்சரித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க.. கோவை, சேலம், பர்கூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஏஐ, ரோபோட்டிக்ஸ் ஆய்வகங்கள் அமைக்க அரசு திட்டம்
இறுதிச்சுற்று கலந்தாய்வுக்குப் பிறகும் 49 இடங்கள் காலியாக இருப்பதால், தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அனுமதி அளித்தால் அடுத்த சுற்று கலந்தாய்வு நடத்த வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.