ஐஐடி மெட்ராஸில் 4 புதிய முதுகலைப் பாட பிரிவுகள் அறிமுகம்... எப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்?

எம்ஏ முதுகலைப் பட்டப்படிப்பில் பொதுக் கொள்கை, எம்டெக்-இல் செமிகண்டக்டர் டெக்னாலஜி, இயந்திர அமைப்புகளில் கணக்கீட்டுப் பொறியியல், ரோபாட்டிக்ஸ் ஆகிய புதிய பாட பிரிவுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஐஐடி மெட்ராஸ் நுழைவாயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 20, 2026 at 7:21 PM IST

சென்னை: நிர்வாகத் திறன், தொழில்துறை, தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் உருவாகி வரும் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் ஐஐடி மெட்ராஸ் நான்கு புதிய முதுகலைப் பட்டப்படிப்புகளை அறிமுகம் செய்திருக்கின்றது.

இந்தியாவின் முன்னணி கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான 'இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் மெட்ராஸ்' (IIT Madras) நான்கு புதிய முதுகலை பட்டப்படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றது. எம்ஏ (MA) முதுகலைப் பட்டப்படிப்பில் ஒன்றும், எம்டெக் (M.Tech) பிரிவில் மூன்றும் என மொத்தம் நான்கு புதிய பட்டப் படிப்புகளை அது அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றது.

நிர்வாகத் திறன், தொழில்துறை, தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் உருவாகி வரும் சவால்களை எதிர்கொள்ளத் தேவையான மேம்பட்ட அறிவையும், திறன்களையும் மாணவர்களுக்கு வழங்கும் வகையில் இப்புதிய பாடத்திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

ஐஐடி மெட்ராஸ் ஏற்கெனவே பி.டெக், எம்.டெக் மற்றும் பிஎச்.டி போன்ற பல்வேறு உயர் படிப்புகளை வழங்கி வருகின்றது. இந்த நிலையிலேயே, எம்ஏ முதுகலைப் பட்டப்படிப்பில் பொதுக் கொள்கை, எம்டெக்-இல் செமிகண்டக்டர் பொருட்கள் டெக்னாலஜி, இயந்திர அமைப்புகளில் கணக்கீட்டுப் பொறியியல் மற்றும் ரோபாட்டிக்ஸ் ஆகியவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றன.

இந்தப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு மார்ச் 28-ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதி வரையில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று ஐஐடி மெட்ராஸ் நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கின்றது.

புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கும் பாடப் பிரிவுகள் குறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி.காமகோடி கூறும்போது, "நாட்டின் தொழில்துறை தேவைகளையும், அவசியங்களையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளோம். இதையொட்டி பல்வேறு துறைகளில் நான்கு புதிய படிப்புகளை இந்தாண்டு அறிமுகப்படுத்துகிறோம். இந்தத் துறைகளில் திறமையான மனித வளத்தை உருவாக்கித் தர விரும்புகிறோம்," என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சிக்கலான சமூக, பொருளாதார, அரசியல் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்காக அரசாங்கங்களும் நிறுவனங்களும் எவ்வாறு கொள்கைகளை வடிவமைத்துச் செயல்படுத்துகின்றன என்பது குறித்த ஆழமான புரிதலை மாணவர்களுக்கு எம்.ஏ. பொதுக் கொள்கை பட்டப்படிப்பு வழங்கும்.

மாணவர்களுக்கு விமர்சன சிந்தனை, நிர்வாகக் கட்டமைப்புகள், கொள்கைப் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றில் பயிற்சியளிப்பதுடன், தகவல் தொடர்பு, தலைமைத்துவத் திறன்கள் போன்றவற்றையும் இப்பாடத்திட்டம் வலுப்படுத்தும் என்றார்.

செமிகண்டக்டர் தொழில்நுட்பம்: இப்புதிய இந்த பாடப்பிரிவு குறித்து சென்னை ஐஐடி உலோகவியல் மற்றும் பொருள் பொறியியல் துறைத் தலைவர் சுப்ரமண்ய சர்மா கூறியபோது, "இந்தியாவின் செமிகண்டக்டர் துறைக்கு, பொருட்கள், சாதனத் தொழில்நுட்பங்களில் ஆழ்ந்த அறிவு கொண்ட திறமையான நிபுணர்களின் வலுவான அடித்தளம் தேவைப்படுகிறது. இந்த தேவையே இப்படிப்பு பூர்த்தி செய்யும்" என்றார்.

ரோபாடிக்ஸ்: சென்னை ஐஐடி பொறியியல் வடிவமைப்புத் துறைத் தலைவர் ஆர்.ஜெயகாந்தன் பேசியபோது, "ரோபாடிக்ஸ், நுண்ணறிவுத் தானியக்கம் ஆகியவை உலகெங்கிலும் உள்ள தொழில்துறைகளை மாற்றியமைத்து வருகின்றன. எம்.டெக் பாடத்திட்டத்தின் மூலம், மாணவர்களுக்கு ரோபாடிக் அமைப்பு வடிவமைப்பில் வலுவான அடித்தளங்களையும், மேம்பட்ட தளங்களுடன் கூடிய செய்முறை அனுபவத்தையும் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். உற்பத்தி, சுகாதாரம் தொடங்கி தன்னாட்சி அமைப்புகள் வரையிலான துறைகளில் புதுமைகளை முன்னெடுத்துச் செல்ல அவர்களுக்கு உதவும்" என்றார்.

இயந்திர அமைப்புகளுக்கான கணக்கீட்டுப் பொறியியல் பாடப்பிரிவு குறித்து சென்னை ஐஐடி இயந்திரப் பொறியியல் துறைத் தலைவர் பாலாஜி கூறியபோது, "இயற்பியல் அடிப்படையிலான மாதிரியாக்கத்தை நவீன தரவு சார்ந்த நுட்பங்களுடன் இணைத்து, பொறியியல் சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும், எதிர்காலத் தொழில்நுட்பங்களின் டிஜிட்டல் அடித்தளங்களை உருவாக்கவும் திறன் கொண்ட பொறியாளர்களுக்கு செம்ஸ் (CEMS) திட்டம் பயிற்சி அளிக்கும்" என்றார்.

இப்பட்டப்படிப்புகளுக்கு மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை அறிய https://mtechadm.iitm.ac.in/ இணையதளத்தை காணலாம்.

