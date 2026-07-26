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பி.இ., பி.டெக். பொது பிரிவு முதல் சுற்று கலந்தாய்வில் 28,550 இடங்கள் ஒதுக்கீடு
மாணவர்கள் காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை தொலைபேசி மூலம் தங்கள் கலந்தாய்வு தொடர்பான சந்தேகங்களையும் ஒதுக்கீட்டு ஆணை பற்றிய விளக்கங்களையும் பெறலாம்.
Published : July 26, 2026 at 8:06 PM IST
சென்னை: பி.இ., பி.டெக். படிப்பிற்கான பொது பிரிவினருக்கான முதல் சுற்று கலந்தாய்வில் 28,550 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் இளநிலை பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான படிப்புகளில் சேருவதற்கான கலந்தாய்வுகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் வளாகத்தில் உள்ள 4 பொறியியல் கல்லூரிகள் உட்பட 418 பொறியியல் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த கல்லூரிகளில் உள்ள 2,53,806 இடங்களுக்கான மாணவர்கள் சேர்க்கையை நடத்துவதற்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதில், தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 1,99,775 இடங்கள் நிரப்பட உள்ளன.
இந்நிலையில், 2026-27 கல்வியாண்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர 2,36,017 மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் கடந்த ஒன்றாம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இதையடுத்து நடைபெற்ற சிறப்பு கலந்தாய்வில், மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் 91 இடங்களும், விளையாட்டு வீரர்கள் பிரிவில் 38 இடங்களும், முன்னாள் ராணுவத்தினரின் வாரிசுதாரர்கள் பிரிவில் 8 இடங்களும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவரை நடைபெற்ற சிறப்பு பிரிவு கலந்தாய்வில் 950 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதன் பின்னர் நடைபெறும் பொதுப்பிரிவினருக்கான முதல் சுற்று கலந்தாய்வு, ஜூலை 20 முதல் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. பொதுப் பிரிவு கலந்தாய்வில் 418 பொறியியல் கல்லூரிகளில் 1,98,825 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது.
முதல் சுற்று கலந்தாய்வில் பொதுப்பிரிவு தரவரிசையில் ஒன்று முதல் 37,976 இடங்களை, கட் ஆப் மதிப்பெண் 200 முதல் 171.3 வரை பெற்ற மாணவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, மாணவர்கள் தற்காலிக ஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்ததை தொடர்ந்து இறுதி ஒதுக்கீடு ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, பொதுப்பிரிவில் 28,550 பேருக்கு இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு அறிவித்துள்ளது. மேலும் மாணவர்களுக்கு கூறியுள்ள அறிவுரையில், தற்காலிக ஒதுக்கீட்டு ஆணை பெற்ற மாணவர்கள், தங்கள் விருப்பத் தேர்வில் குறிப்பிட்டுள்ள TFC (Tamil Nadu Facilitation Centre) மையத்திற்குச் சென்று, அசல் சான்றிதழ்களை ஒப்படைத்து, ஒதுக்கீட்டு ஆணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கல்விக் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
இதன் மூலம் தற்போது ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உறுதி செய்யப்படுவதுடன், மேல்நிலை இடமாற்று வாய்ப்பிற்கும் தகுதி பெறுவார்கள். இந்த நடவடிக்கைகளை ஜூலை 26ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதிக்குள் கட்டாயமாக நிறைவு செய்ய வேண்டும். கல்லூரியில் 30ஆம் தேதிக்குள் சேர வேண்டும். இறுதி ஒதுக்கீட்டு ஆணை பெற்ற மாணவர்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள கல்லூரியில் நேரடியாகச் சென்று, வருகிற 30ஆம் தேதிக்குள் தங்களது சேர்க்கையை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.
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ஜூலை 30ஆம் தேதிக்குள் TFC மையத்தில் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்காத மாணவர்கள் மற்றும் கல்லூரியில் சேராத மாணவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் தானாகவே ரத்து செய்யப்படும். அவ்விடங்கள் அதே முதல் சுற்றில் மேல்நிலை இடமாற்றுக்காக காத்திருக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும்.
இணையதள வசதி இல்லாத மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள உதவுவதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் 110 தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை சேவை மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அதன் முகவரி மற்றும் தொடர்பு எண்கள் இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாணவர்கள் காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை தொலைபேசி மூலம் தங்கள் கலந்தாய்வு தொடர்பான சந்தேகங்கள் மற்றும் ஒதுக்கீட்டானை பற்றிய விளக்கங்கள் பெற 10 இணைப்புகளுடன் கூடிய அழைப்பு மையங்கள் தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அழைப்பு எண்: 1800-425-0110. மேலும், மாணவர்கள் theacare@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தொடர்ப்பு கொண்டு தங்கள் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.