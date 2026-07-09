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டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் மின்வாரியத்தில் இந்தாண்டு 15,000 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் - அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தை தொழில்நுட்பரீதியாக மேம்படுத்தும் வகையில் முதன்முறையாக சென்னை ஐஐடியுடன் தமிழ்நாடு அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.

சென்னை ஐஐடி மற்றும் மின்வாரியத்தின் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது
சென்னை ஐஐடி மற்றும் மின்வாரியத்தின் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 1:41 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் இந்தாண்டு 15 ஆயிரம் பேரை டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் தேர்வு செய்யும் வகையில் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு மின்வாரியம் மற்றும் சென்னை ஐஐடி இடையே மின்வாரியத்தைத் தொழில்நுட்பரீதியாக மேம்படுத்தும் வகையில் முக்கிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

"மின்வாரிய நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் எதிர்கால திட்டம்" என்ற பெயரில் முதன்முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம், மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் மற்றும் ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி ஆகியோர் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.

இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், மின் துறையில் நிலவும் ஆள் பற்றாக்குறையை தீர்க்க இந்த ஆண்டு 15,000 பணியாளர்களை டி.என்.பி.எஸ்.சி மூலம் தேர்வு செய்ய உள்ளதாகதாக தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்தாண்டு 15 ஆயிரம் பணியாளர்களை டி.என்.பி.எஸ்.சி மூலம் நிரப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கான நிதி ஒப்புதல் பெறப்பட்டு விரைவில் பணியாளர்களை தேர்வு செய்து அளிப்பதற்கான கடிதம் டி.என்.பி.எஸ்.சிக்கு அனுப்பப்படும். அதுவரை அடுத்த 6 முதல் 7 மாதங்களுக்கு தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்கள் நியமிக்கபடுவார்கள்” என தெரிவித்தார்.

மேலும், ”மின் தட்டுப்பாட்டை முழுமையாகத் தீர்க்க ஒட்டுமொத்த உள் கட்டமைப்பையும் மாற்றியமைக்க வேண்டியுள்ளது. மின் விநியோகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் சீர் செய்யப்பட்டு வருகின்றன” என்றும் அவர் கூறினார்.

ஸ்மார்ட் மீட்டர் குறித்து பேசிய அவர், “ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்துவதில் தொழில்நுட்பரீதியாக இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை. ஸ்மார்ட் மீட்டரில் சிம் கார்டு பொருத்தி பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் வர தொடங்கி உள்ளது. குறைந்தது 15 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் வகையில் ஸ்மார்ட் மீட்டர் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அதனின் பயன்பாடு குறித்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இறுதி முடிவு உறுதியான பின்னர் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக சென்னை ஐஐடியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து மேடையில் பேசிய அவர், “மின்சார வாரிய வளர்ச்சிக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த நிபுணர்களின் கருத்துகளும், ஒரு மூன்றாவது குழுவின் வழிகாட்டுதலும் அவசியம். மின் உற்பத்தி தொடக்கம் முதல் அனைத்து செயல்முறைகளையும் சிறப்பாகச் செயல்படுத்த இந்த ஒப்பந்தம் உதவும்.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஐஐடியைச் சேர்ந்த பல்வேறு துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் மின்வாரிய மேம்பாட்டில் ஈடுபட உள்ளனர். இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த விவரங்கள் விரைவில் விரிவாக அறிவிக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, “எரிசக்தி என்பது இன்றைய மிக முக்கிய வளங்களில் ஒன்று. அதனை முறையாக கையாண்டால் தமிழ்நாடு சிறந்த வளம் கொண்ட மாநிலமாக மாறும்.

சென்னை ஐஐடியும் தமிழ்நாடு அரசும் இணைந்து ‘ஸ்மார்ட், செக்யூர் மற்றும் ரிலையபிள்’ (Smart, Secure, Reliable) ஆற்றல் அமைப்பை உருவாக்க உள்ளோம். பல்வேறு மூலதனங்களில் இருந்து வரும் வளங்களை முறைப்படுத்த இந்த ஒப்பந்தத்தில் வழியாக செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.

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மின் துறையில் இணையவழித் தாக்குதல்களை (Cyber Attacks) தடுக்கவும், வளங்களை நுணுக்கமாகக் கொண்டு செல்லவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், அடுத்த சில மாதங்களில் இந்த ஆராய்ச்சியில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் இணைக்கப்பப்படும்.

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் சென்னை ஐஐடியின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் நேரடியாக வந்து ஆய்வை மேற்கொள்வார்கள். இதன் மூலம் சாதாரண மக்களுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தை மேம்படுத்தவும், மின்சாரத்தை கொண்டு செல்லும் போது ஏற்படும் இழப்பை தடுக்கவும், மின் சேமிப்பு கலன்களை அதிகரிக்கவும், புதுப்பிக்கத்தக்க எரி சக்தியை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையிலும் சென்னை ஐஐடியுடன் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.

உலகத்தரம் வாய்ந்த தொலைநோக்கு திட்டங்கள் மற்றும் நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதல் மூலம் தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதே இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

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