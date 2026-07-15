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தமிழ்நாடு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள எம்.பி.பிஎஸ் இடங்கள் எத்தனை? தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அறிவிப்பு
நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் இந்த கல்வியாண்டிற்கான அங்கீகாரம் பெற்றுள்ள எம்.பி.பி.எஸ் இடங்களுக்கான விபரங்களை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 12:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இந்த கல்வியாண்டில் மொத்தம் 13,999 எம்.பி.பி.எஸ் இடங்களுக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
2026-27 கல்வி ஆண்டில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அனுமதியளிக்கப்பட்ட எம்.பி.பி.எஸ் இடங்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ பட்டியலை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் ஜூலை 14-ஆம் தேதி வெளியிட்டது.
அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் சேர்ந்து மொத்தம் 78 கல்லூரிகளில் 13,999 எம்.பி.பி.எஸ் இடங்களுக்கு இந்தாண்டில் சேர்க்கை அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக 37 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 5,199 எம்.பி.பி.எஸ் இடங்கள் இருந்த நிலையில், இந்தாண்டு கூடுதலாக 150 இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டு, 5,349 இடங்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று, 41 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 7,850 இடங்கள் இருந்த நிலையில், இந்தாண்டு கூடுதலாக 800 இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டு, 8,650 இடங்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தாண்டு அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் சேர்ந்து 950 எம்.பி.பி.எஸ் இடங்கள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
3 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இடம் அதிகரிப்பு
தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல், திருவள்ளூர் மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் உள்ள 3 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தலா 50 இடங்கள் என 150 இடங்கள் அதிகரித்துள்ளன. அக்கல்லூரிகளின் ஏற்கனவே 100 இடங்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது ஒவ்வொரு கல்லூரிகளிலும் 150 இடங்களாக உயர்ந்துள்ளன.
|கல்லூரியின் பெயர்
|ஏற்கனவே இருந்த எம்.பி.பி.எஸ் இடங்கள்
|இந்தாண்டு சேர்க்கப்பட்டுள்ள எம்.பி.பி.எஸ் இடஙக்ள்
|அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, நாமக்கல்
|100
|50
|அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, திருவள்ளூர்
|100
|50
|அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, திருப்பூர்
|100
|50
தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 800 இடங்கள் அதிகரிப்பு
இந்தாண்டு ஏபிஎஸ் மருத்துவக் கல்லூரி, மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என்ற புதிய தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி திறக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு 150 எம்.பி.பி.எஸ் இடங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே போன்று, பெரம்பலூரில் உள்ள தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்திற்கு 150 இடங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுமதியளிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்தாண்டு கூடுதலாக 50 இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
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ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை மருத்துவக் கல்லூரி, கன்னியாகுமரி மருத்துவப் பணிக்குழு ஆராய்ச்சி மையம், மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ராஜலட்சுமி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சுவாமி விவேகானந்தா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சேலம் விநாயகா மிஷன்ஸ் கிருபானந்த வாரியார் மருத்துவக் கல்லூரி ஆகிய மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு தலா 50 இடங்கள் கூடுதலாக அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடகா முதலிடம்
திருவள்ளூர் இந்திரா மருத்துவக் கல்லூரி, பிஎஸ்பி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் தக்ஷஷீலா மருத்துவக் கல்லூரி ஆகிய கல்லூரிகளுக்கு தலா 100 இடங்கள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய அளவில் அதிக எம்.பி.பி.எஸ் இடங்கள் கொண்ட மாநிலங்களில் 15,395 இடங்களுடன் கர்நாடகா முதலிடத்தில் உள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து, 14,000 இடங்களுடன் உத்தர பிரதேசம் இரண்டாம் இடத்திலும், 13,999 இடங்களுடன் தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது.