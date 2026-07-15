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பொறியியல் கலந்தாய்வு: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான சிறப்பு ஒதுக்கீட்டில் 137 இடங்கள் நிரம்பின
சிறப்பு பிரிவில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத இடங்களையும் சேர்த்து பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வின் முதல் சுற்று ஜூலை 20-ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 10:44 PM IST
சென்னை: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% ஒதுக்கீட்டின் கீழ் விளையாட்டு வீரர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினரின் வாரிசுகளுக்கு 137 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அண்ணாப் பல்கலைக் கழகத்தின் வளாக கல்லூரிகள் 4, அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் உறுப்புக்கல்லூரிகள் 16, அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தின் பொறியியல் கல்லூரி 1, அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் 11, அரசு உதவிப்பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள் 3, மத்திய அரசின் பொறியியல் கல்லூரிகள் 3 , தனியார் சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரிகள் 394 என 433 பொறியியல் கல்லூரிகள் நடப்பாண்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்தக் கல்லூரிகளில் 2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 806 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்துவதற்கு அண்ணா பல்கலைக் கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதில் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 1 லட்சத்து 95 ஆயிரத்து 633 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிப்பில் சேர 2,36,017 மாணவர்களுக்கு கடந்த 1-ஆம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் கலந்தாய்வு துவங்கியது. மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான 750 இடங்களில் கலந்துக் கொள்ள 159 பேர், விளையாட்டு பிரிவில் உள்ள 38 இடங்களுக்கு 525 மாணவர்களும், முன்னாள் ராணுவத்தினர் வாரிசுதாரர்களுக்கு உள்ள 11 இடங்களுக்கு 14 பேர் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் www.tneaonline.org என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பம் செய்தனர். அதில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் 91 இடங்களும், விளையாட்டு வீரர்கள் 38 பேரும், முன்னாள் ராணுவத்தினரின் வாரிசுகள் 8 பேருக்கும் இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதனைத் தாெடர்ந்து பொதுப்பிரிவில் மாற்றுதிறனாளி மாணவர்கள், முன்னாள் படைவீரர்களின் வாரிசுகள், விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இன்று முதல் 18-ஆம் தேதி வரையில் கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது. அதில் பங்கேற்பதற்கு மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் 510 பேரும், விளையாட்டு வீரர்கள் 3218 பேரும், முன்னாள் ராணுவத்தினரின் வாரிசுகள் 1199 பேரும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரியை பதிவு செய்தப்பின்னர் தற்காலிக ஒதுக்கீடு 18ஆம் தேதி மாலை 7 மணிக்கு வெளியிடப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு 19-ஆம் தேதி கல்லூரிக்கான ஒதுக்கீட்டு ஆணைகள் வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு பிரிவில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத இடங்களையும் சேர்த்து பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வின் முதல் சுற்று ஜூலை 20-ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறும் என்பது குறிபிடத்தக்கது.