தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் தொடக்கம்

நாளைய வளமான சமுதாயத்தை உருவாக்க உள்ள நீங்கள் அனைவரும் இந்தத் தேர்வினைப் பதற்றமின்றி, அச்சமின்றி, துணிவுடன் எதிர்கொள்ளுங்கள் என விஜய் வாழ்த்தியுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 2, 2026 at 10:07 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் தொடங்கும் நிலையில், தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு தவெக தலைவர் விஜய், பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் தொடங்குகிறது. காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் 1.15 மணிவரை தேர்வுகள் நடைபெறவுள்ளது. இந்த முறை தேர்வுக்காக மாநிலம் முழுவதும் 3,412 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 7,99,692 மாணவ மாணவிகள், 27,474 தனித் தேர்வர்கள் என மொத்தம் 8,27,475 பேர் தேர்வு எழுதுகின்றனர்.

பொதுவாக தேர்வு மையங்களில் தேர்வு தொடங்குவதற்கு முன்பு தலைமை ஆசிரியர் அறை அல்லது தேர்வு வினாத்தாள்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் இருந்து அறை கண்காணிப்பாளர்கள், வினாத்தாள்களை எடுத்துச் செல்வர். ஆனால் நடப்பாண்டு தேர்வில் இந்த முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அறை கண்காணிப்பாளருக்கான அறையானது குலுக்கல் முறையில் ஒதுக்கப்படும்.

கண்காணிப்பாளர்கள் அவரவருடைய தேர்வறைக்கு சென்றபின், முதன்மை கண்காணிப்பாளர், கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட குழு தேர்வறைகளுக்கு சென்று வினாத்தாள்களை வழங்குவர். அதேபோல் கடந்த ஆண்டுவரை தேர்வு எழுதும் முன்பு மாணவர்களிடம் கையொப்பம் பெறப்பட்ட நிலையில், இந்த முறை தேர்வு எழுதி முடித்த பின்னர் கையொப்பம் பெறப்படும். இன்று தொடங்கும் தேர்வுகள் மார்ச் 26ஆம் தேதி முடிவடைகின்றன.

மேல்நிலைப் பொதுத்தேர்வினை 281 சிறைவாசிகள் தேர்வெழுதவுள்ளனர். இத்தேர்வுப் பணியில் ஒவ்வொரு தேர்வின்போதும் சுமார் 49,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களும், தேர்வு முறைகேடுகளை தடுக்க சுமார் 4900-க்கும் மேற்பட்ட பறக்கும் படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.

இன்று தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கு தவெக தலைவர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவருடைய எக்ஸ் தள பதிவில், “தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் 12ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு எழுதும் என் அன்புத் தம்பிகளுக்கும் தங்கைகளுக்கும் வாழ்த்துகள்.

நாளைய வளமான சமுதாயத்தை உருவாக்க உள்ள நீங்கள் அனைவரும் இந்தத் தேர்வினைப் பதற்றமின்றி, அச்சமின்றி, துணிவுடன் எதிர்கொள்ளுங்கள். உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்கவும் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துகள்!

நல்லதே நடக்கும்! வெற்றி நிச்சயம்!” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதேபோல், பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியும் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களை வாழ்த்தியுள்ளார். அவரும் தனது எக்ஸ் தளத்தில், “இன்று பொதுத் தேர்வு எழுதவுள்ள 12ஆம் வகுப்பு மாணவச் செல்வங்கள் அனைவருக்கும் அன்பும் வாழ்த்துகளும்.

அன்பு மாணவர்களே, பதற்றம் இல்லாமல் சந்தோஷமா Exam Hall-க்கு வாங்க. மகிழ்ச்சியாக நம்பிக்கையுடன் தேர்வு எழுதுங்கள். உங்களுக்கு துணையாக நாங்கள் இருக்கிறோம்” என்று ஊக்குவித்துள்ளார்.

