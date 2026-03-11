ETV Bharat / education-and-career

10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு இன்று தொடக்கம்: 9.9 லட்சம் மாணவர்கள் பங்கேற்பு

இந்த ஆண்டு நேரடி தனித் தேர்வர்கள் தங்களின் இருப்பிட முகவரியை உறுதி செய்ய ஆதார் அட்டை சரிபார்க்கப்பட்டு விவரங்கள் பதிவேற்றம் செய்யும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம் - பொதுத்தேர்வை பார்வையிடும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி
கோப்புப்படம் - பொதுத்தேர்வை பார்வையிடும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 11, 2026 at 7:50 AM IST

1 Min Read
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு இன்று தொடங்கும் நிலையில், 9 லட்சத்து 9 ஆயிரம் மாணவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதவுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இன்று (11.3.2026) முதல் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி வரையில் பொதுத்தேர்வு நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்வை, 2,467 பள்ளிகளில் படித்த 8,82,806 மாணவர்கள், 26,196 தனித்தேர்வர்கள் என மொத்தம் 9,09,002 பேர், 4219 பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மையங்களில் தேர்வெழுதுகின்றனர்.

மேலும், இந்த பொதுத்தேர்வினை 395 சிறைவாசிகளும் எழுதவுள்ளனர். காலை 10 மணிக்கு துவங்கி மதியம் 1.15 வரையில் தேர்வு நடைபெறுகிறது. காலை 10 மணிக்கு கேள்வித்தாள் கொடுக்கப்பட்டு, 10.10 மணி வரையில் படிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படும். அதன் பின்னர் விடைத்தாள் கொடுக்கப்பட்டு, தேர்வர்கள் விவரங்களை சாிபார்த்து கையெழுத்து போட வேண்டும். காலை 10.15 மணி முதல் மதியம் 1.15 மணி வரையில் தேர்வு நடைபெறும்.

இத்தேர்வுப் பணியில் ஒவ்வொரு தேர்வு நாளன்றும் சுமார் 49,542 க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களும், தேர்வு முறைகேடுகளை தடுக்க சுமார் 4,954க்கும் மேற்பட்ட பறக்கும் படையினரும் தேர்வுப்பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர்.

நடப்பாண்டு முதல் தேர்வுக்கு வருகைபுரிந்த மாணவர்களுக்கு கேள்வித்தாள் வழங்கிய பின்னர், ஒவ்வொரு தேர்வு அறையிலும் மீதமுள்ள கேள்வித்தாள்களை தேர்வறைக் கண்காணிப்பாளர்களே மாணவர்கள் முன்னிலையில் கவரில் போட்டு சீல் வைக்கும்முறை நடைமுறைபடுத்தப் படுகிறது. இதனால் கேள்வித்தாள் பாதுகாப்பு மேலும் பலப்படுத்தப்படும்.

மேலும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் தேர்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டு தேர்வினை பாதுகாப்பாக நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சாரத்துறை மற்றும் காவல்துறையிடம் பேசி, தேர்வு மையங்களுக்கு தடையில்லா மின்சாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுபோக, தேர்வு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஆண்டு நேரடி தனித் தேர்வர்கள் இருப்பிட முகவரியை உறுதி செய்யவும், அவர்கள் சார்ந்த மாவட்டங்களில் விண்ணப்பித்தலை உறுதி செய்யவும் ஆதார் அட்டை சரிபார்க்கப்பட்டு விவரங்கள் பதிவேற்றம் செய்யும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்கள், தேர்வர்கள், பொதுமக்கள் பொதுத்தேர்வுகள் தொடர்பான புகார்கள், கருத்துக்கள் மற்றும் சந்தேகங்களை அனைத்து தேர்வு நாட்களிலும் காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை 9498383075 மற்றும் 9498383076 ஆகிய செல்போன் எண்களில் தெரிவித்து பயன்பெற கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள் குறித்த புகார்கள், கருத்துக்கள் மற்றும் சந்தேகங்களை மாணவர்களும் தேர்வர்களும் dgequestion paperqueries@gmail.com என்ற முகவரியில் தெரிவிக்கலாம். பொதுத்தேர்வில் முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் தேர்வர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், தேர்வு மையத்தில் செல்போன் பயன்படுத்தக்கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

10TH BOARD EXAM
STATE BOARD 10TH EXAM
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு
தமிழ்நாடு பொதுத்தேர்வு
10TH PUBLIC EXAM

