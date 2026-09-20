தமிழக மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் அரிசி விலை: ஜெட் வேகத்தில் உயர காரணம் என்ன?
“26 கிலோவுக்கு குறைவாக பேக்கிங் செய்யும்போது 5 விழுக்காடு ஜி.எஸ்.டி வரி விதிக்கிறார்கள். இதுவும் விலை உயர்வுக்கு ஒரு காரணம் என்கின்றனர்” அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள்.
Published : September 20, 2026 at 1:34 PM IST
-By இரா மணிகண்டன்
இதுவரை இல்லாத வகையில் பொன்னி ரக அரிசிகள் கிலோவுக்கு ரூ. 20 வரை உயர்ந்துள்ளதால் சாமானிய மக்கள் கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி இருக்கின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாக அரிசி விலை கிடுகிடுவென அதிகரித்திருப்பது சாமானிய மக்களை கடும் அதிர்ச்சியில் தள்ளி இருக்கிறது. தமிழ்நாடு விவசாயம் நிறைந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் அரிசி தேவையில் தட்டுப்பாடு மாநிலமாகவே இருக்கிறது.
ஒட்டுமொத்தமாக தேவைப்படும் அரிசியில் 70% வரை மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. 30 சதவீதம் அரிசி வெளிமாநிலத்தில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுக்கு சுமார் 95 லட்சம் டன் அரிசி தேவைப்படுகிறது இதில் 75 முதல் 80 லட்சம் டன் மட்டுமே தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
அரிசி இறக்குமதி
அதிலும், 10 லட்சம் டன் அரிசி கேரளாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. எனவே 25 முதல் 30 லட்சம் டன் அரிசி அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, ஒடிசா, மேற்கு வங்காளம் போன்ற மாநிலங்களில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.
இது போன்ற சூழலில் தான் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஆண்டு அரிசியின் விலை கிலோவுக்கு குறைந்தபட்சம் 6 ரூபாயில் இருந்து அதிகபட்சம் 20 ரூபாய் வரை விலை உயர்ந்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அரிசி விலை
குறைந்த ரக அரிசிகளான ஏடிடி-45, ஏடிடி-51, ஐஆர்-54 போன்ற அரிசிகள் கிலோவுக்கு ரூ. 38 என்ற விலையில் ரூ. 45 ஆக அதிகரித்துள்ளது. அதாவது, கிலோவுக்கு ரூ. 7 உயர்ந்துள்ளது.
உயர்ரக அரிசிகளான ராஜபோகம், நெய் கிச்சடி, அக்ஷயா பொன்னி போன்ற அரிசிகள் கிலோவுக்கு ரூ. 70-இலிருந்து ரூ. 85 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, கிலோ ரூ. 15 வரை அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல், கர்நாடகா பொன்னி ரக அரிசிகள் கிலோவுக்கு 46 ரூபாயில் இருந்து 65 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.
இட்லி அரிசி கிலோ 37 ரூபாய்க்கு விற்பனையாள நிலையில் தற்போது 41 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. இதனால் ஏழை எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த திடீர் விலை உயர்வுக்கு தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள கடும் வறட்சியே காரணம் என பெரும்பாலான வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பொய்த்துப்போன பருவமழை
அதாவது தமிழ்நாட்டில் ஜூன் மாதம் முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரை பெய்யக்கூடிய தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு பொய்த்து போனது. இதன் காரணமாக திருநெல்வேலி தென்காசி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் அதிக அளவு நெல் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக நெல் வரத்து குறைந்துள்ளது.
அந்த வகையில் அரிசி விலை உயர்வு குறித்து அறிந்து கொள்ள கீழப்பாவூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் அரிசி ஆலைகளுக்கு ஈடிவி பாரத் சார்பில் நேரில் சென்றோம். அங்கு 30-க்கும் மேற்பட்ட நவீன அரிசி ஆலைகள் உள்ளன.
இது குறித்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்த நெல் மற்றும் அரிசி மொத்த வியாபாரி நாகராஜன் நம்மிடம் கூறுகையில், “அரிசி விலை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணம் பருவ மழை பொய்த்தது தான் பருவமழை சரிவர செய்யாததால் நெல் வரத்து குறைந்துள்ளது. மேலும், அண்டை மாநிலங்களிலும் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, இங்கிருந்து அங்கு நெல் முட்டைகள் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இதுவும் விலை உயர்வுக்கு காரணம்.
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இனி தை மாதம் அறுவடைக்கு பிறகு தான் விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. நம் பகுதியில் மக்கள் அதிகம் அக்சயா பொன்னி, அம்மன் பொன்னி போன்ற அரிசியை விரும்பி சாப்பிடுகின்றனர். ஆனால், அந்த அரிசிகள் நமது பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை. வெளி மாநிலங்களில் இருந்து தான் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.
அக்ஷயா பொன்னி கிலோவுக்கு 60 ரூபாயில் இருந்து 80 ரூபாயாக விலை உயர்ந்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வு சாமானிய மக்களை அதிகமாக பாதித்து இருக்கிறது. இது அவர்களின் அன்றாட செலவில் 20 முதல் 30 சதவீதம் கூடுதல் செலவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
கூடுதல் செலவுகள்
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்க மாநில இணை செயலாளர் அன்பழகன் நம்மிடம் கூறுகையில், “தற்போது நெல் அறுவடை குறைவு. மேலும், அரிசி தயாரிப்பதற்கான செலவுகள் அதிகரித்துள்ளது. அரிசி ஆலைகளில் மின் கட்டணம் உயர்வு மற்றும் வேலை ஆட்களின் சம்பள உயர்வு போன்ற காரணங்களாலும் அரிசியின் விலை அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக, 26 கிலோவுக்கு குறைவாக பேக்கிங் செய்யும்போது 5 விழுக்காடு ஜி.எஸ்.டி வரி விதிக்கிறார்கள். இதுவும் விலை உயர்வுக்கு ஒரு காரணம். பொதுவாக நெல் அறுவடை நேரத்தில் அரிசி விலை குறைவதும், அறுவடை இல்லாத நேரத்தில் அரிசி விலை உயர்வதும் வழக்கமாக இருக்கும். எனவே, மீண்டும் நெல் அறுவடை வரும்போது அரிசி விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது” என்றார்.
தனியாரின் பங்கு
தமிழ்நாட்டில் அரிசி தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் தனியார் ஆலைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஆனால், சமீபகாலமாக மத்திய மாநில அரசுகள் அதிகளவு விவசாயிகளிடம் நேரடியாக நெல் கொள்முதல் செய்வதால் தனியார் ஆலைகள் வெளி மாநிலத்திலிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்வதாக அன்பழகன் தெரிவிக்கிறார்.
சென்னை செங்குன்றம், ஆரணி, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், மதுரை, விருதுநகர் மாவட்டம் தளவாய்புரம், தென்காசி மாவட்டம் கீழப்பாவூர் போன்ற இடங்களில் அதிகளவு தனியார் அரிசி ஆலைகள் உள்ளன. இவர்கள் தற்போது விவசாயிகளிடம் நேரடியாக நெல் வாங்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டு, வெளி மாநிலங்களில் இருந்து நெல்லை இறக்குமதி செய்து அரிசியை தயார் செய்கின்றனர். இதனால் அரிசி உற்பத்தி செய்யும் செலவு அதிகரித்துள்ளதாக அன்பழகன் கூறினார்.
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தமிழ்நாட்டின் 70 சதவீத நெல் உற்பத்தி தற்போது, 50 விழுக்காடாக குறைந்திருக்கும் நிலையில், அதிலிருந்து பெரும் பகுதியை மத்திய மாநில அரசுகளே கொள்முதல் செய்வதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தொடர்ந்து பேசிய அன்பழகன், “மக்கள் பெரும்பாலும் சன்னரக (பொடி அரிசி) அரிசியை விரும்புகின்றனர். ஆனால் அந்த அரிசியின் விலை உயர்வாக உள்ளது. அதேசமயம் அம்பை-16, ஏடிடி 45 டீலக்ஸ் பொன்னி போன்ற உருட்டு அரிசிகளை அவர்கள் அதிகம் விரும்புவதில்லை. அதனால் அந்த அரிசி விலை குறைவாக தான் இருக்கிறது” என்றார்.
சென்னை அரிசியின் விலை
சென்னையில் 26 கிலோ பொன்னி அரிசி ரூ. 1,400-இல் இருந்து 1,800 ரூபாயாகவும், 26 கிலோ இட்லி அரிசி ரூ. 850-இல் இருந்து ரூ. 1,040 ஆகவும்; சன்னரக அரிசி ரூ. 1,200-இல் இருந்து ரூ. 1,600 ஆகவும்; 25 கிலோ பிராண்ட் பொன்னி அரிசி ரூ. 1,250-இல் இருந்து ரூ. 1,450 ஆகவும்; 30 கிலோ பாசுமதி அரிசி ரூ. 2,500-லிருந்து ரூ. 3,000 ஆகவும் விலை உயர்ந்துள்ளது.
வியாபாரிகள் கூறியதை வைத்து பார்க்கும்போது, இந்த ஆண்டு இனி அரிசி விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லை என தெரகிறது. எனவே, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அறுவடை தொடங்கிய பிறகு தமிழ்நாட்டில் அரிசி விலை குறைய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.