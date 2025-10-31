மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் களமிறங்கிய அமெரிக்காவின் ஃபோர்டு நிறுவனம் - முன்பு மூடப்பட்டது ஏன்?
அமெரிக்காவின் ஃபோர்டு நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கேட்டுகொண்டதை அடுத்து, தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் தொழிற்சாலையை தொடங்கவுள்ளது.
Published : October 31, 2025 at 7:32 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்குள் மீண்டும் உலகப் புகழ்பெற்ற ஃபோர்டு கார் நிறுவனம் கால்பதிக்கப் போகிறது என்ற செய்தி மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மீண்டும் களமிறங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், ரூ.3,250 கோடி முதலீட்டில் பலருக்கு வேலைவாய்ப்பையும் இந்நிறுவனம் வழங்கப் போகிறது என்பது உண்மையிலேயே இரட்டிப்பு சந்தோஷம்தான்.
இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமானது தமிழ்நாடு அரசுக்கும், ஃபோர்டு நிறுவனத்துக்கும் இடையே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று கையெழுத்தாகி இருக்கிறது. இந்த பின்னணயில், ஃபோர்டு கார் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் எப்போது காலூன்றியது? பின்னர் எதற்காக மூடப்பட்டது? என்பன உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலைநகர் அருகே ரூ.1,700 முதலீட்டில் 1999ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் ஃபோர்டு நிருவனத்தின் உற்பத்தி தொழிற்ச்சாலை திறக்கப்பட்டது. பின்னர், 2009ஆம் ஆண்டு ரூ.1,500 கோடி கூடுதல் முதலீட்டில் தொழிற்சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.
இந்த தொழிற்சாலையின் மூலமாக, ஆண்டுக்கு இரண்டரை லட்சம் கார் இன்ஜின்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, உலகின் 30-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் செய்யப்பட்டு வந்தன. ஆனால், நாளடைவில் ஃபோர்டு நிறுவனம் உற்பத்தி இழப்பை சந்திக்க தொடங்கியது. இதனால் கார் இன்ஜின்களின் ஏற்றுமதி சரிந்ததால், ஃபோர்டு நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது வாகன விற்பனையையும், உற்பத்தியையும் நிறுத்தியது.
இதன் காரணமாக, வேறு வழியின்றி கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஃபோர்டு நிறுவனம் மறைமலை நகரில் செயல்பட்டு வந்த தனது ஆலையை மூடியது. அங்கு பணிபுரிந்த ஊழியர்களும் வேலையிழந்தனர். ஆனாலும், ஃபோர்டு நிறுவனம் மறைமலை நகரில் இருந்த தனது 360 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட தொழிற்சாலையை யாருக்கும் விற்க முன்வரவில்லை.
அந்த தொழிற்சாலையை வாங்குவதற்கு, பிரபல கார் மற்றும் மோட்டார் பைக் தொழிற்சாலை நிறுவனங்கள் ஆர்வம் காட்டினாலும், கடைசி வரை அதை விற்க ஃபோர்டு நிறுவனம் விரும்பவில்லை.
இந்நிலையில்தான், 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாடு 1 ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டும் என்ற இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார். அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், அமெரிக்காவுக்கு அவர் அரசு முறைப் பயணமும் மேற்கொண்டார்.
அங்கு ஃபோர்டு நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் தொழிற்சாலை செயல்பாடுகளை தொடங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். அதன்படி, ஃபோர்டு நிறுவனம், ரூ.3,250 கோடி முதலீட்டில் 600 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் விதமாக, வாகன இன்ஜின் உற்பத்தித் திட்டத்தை மீண்டும் தொடங்க உள்ளது.
அதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம், இன்றைய தினம், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஃபோர்டு நிறுவனத்தின் உலகளாவிய இயக்குனர் மார்ட்டின் எவரிட், துணைத் தலைவர் மாத்யூ கோடிலூஸ்கி ஆகியோர் தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஃபோர்டு நிறுவனத்தின் தொழிற்சாலையை தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை செயலாளர் அருண் ராய், வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் தாரேஸ் அகமது உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.