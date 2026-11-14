'அமைதி காக்கும் புயல்' நோயல்: டாடா சாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரப் போட்டியின் மையப்புள்ளியாக மாறியது எப்படி?
ரத்தன் டாடாவுடன் நோயல் டாடாவுக்கு நெருக்கமான உறவு இல்லாததால், 2012-ல் சைரஸ் மிஸ்திரியும், 2016-ல் மிஸ்திரி நீக்கப்பட்ட பிறகு என்.சந்திரசேகரனும் டாடா சன்ஸ் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டனர்.
By R Srinivasan
Published : November 14, 2026 at 1:39 PM IST
புதுடெல்லி: டாடா குழுமத்தின் பாரம்பரியம் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி, 70 வயதை எட்டியதைத் தொடர்ந்து டாடா குழும நிறுவனங்களின் நிர்வாகப் பொறுப்புகளில் இருந்து நோயல் நாவல் டாடா விலகியுள்ளார்.
இருப்பினும், டாடா குழுமத்தின் தாய் நிறுவனமான 'டாடா சன்ஸ்' நிறுவனத்தில் பெரும்பான்மைப் பங்குகளைக் கொண்டுள்ள 'டாடா டிரஸ்ட்ஸ்' அமைப்பின் தலைவராக அவர் தொடர்வதால், டாடா சாம்ராஜ்யத்தின் மீதான அதிகாரப் போட்டி இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை என்பதே உண்மை.
மறைந்த ரத்தன் டாடாவின் ஒன்று விட்ட சகோதரர் என்ற அடையாளத்தை கடந்து, டாடா குழுமத்தின் தலைமை பதவிக்கு உரிமை கோருவதற்கான வலுவான பின்புலத்தை நோயல் டாடா கொண்டுள்ளார்.
40 ஆண்டுகால அமைதியான உழைப்பு மற்றும் சாதனைகள்
ஜே.ஆர்.டி. டாடாவின் வாரிசாக ரத்தன், டாடா சன்ஸ் மற்றும் டாடா டிரஸ்ட்ஸ் ஆகிய இரண்டிற்கும் தலைமை வகித்து வழி நடத்தி தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்து கொண்டிருந்த காலத்தில், நோயல் டாடா கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக டாடா குழுமத்தின் பல்வேறு பொறுப்புகளை அலங்கரித்து சத்தமில்லாமல் முத்திரை பதித்து வந்தார்.
டிரென்ட் மற்றும் ஜூடியோவின் எழுச்சி
1999-ஆம் ஆண்டு தனது தாயார் சிமோன் டாடா தொடங்கிய சில்லறை வணிக நிறுவனமான 'டிரென்ட்' நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக பொறுப்பேற்றார் நோயல் டாடா. மும்பையில் ஒரே ஒரு கடையுடன் இருந்த அந்த நிறுவனத்தை, இன்று நாடு முழுவதும் 800-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் கொண்ட மிக பிரம்மாண்ட வர்த்தக சாம்ராஜ்யமாக வளர்த்தெடுத்தார். 'வெஸ்ட்சைட்' மற்றும் பட்ஜெட் ஃபேஷன் பிராண்டான 'ஜூடியோ' ஆகியவற்றின் மாபெரும் வெற்றிக்கு இவரே மிக முக்கியக் காரணம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
'டாடா இன்டர்நேஷனல்' நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக பணியாற்றிய பத்து ஆண்டுகளில், அந்த நிறுவனத்தின் வருவாயை ஆறு மடங்கு உயர்த்திக் காட்டியவர் நோயல் டாடா.
மேலும், டாடா ஸ்டீல் மற்றும் டைட்டன் ஆகிய நிறுவனங்களின் துணைத் தலைவராகவும் நோயல் டாடா திறம்பட பணியாற்றி பல சாதனைகள் படைத்துள்ளார்.
This week’s Founding Word looks at youth, and JRD Tata’s belief that a country’s progress depends on how early it lets its youth take on the biggest ideas. Most breakthroughs begin when someone with a fresh perspective is given the room to try, experiment and get things wrong. JRD Tata saw this clearly, which is why he recommended placing real responsibility in the hands of the youth while their appetite for risk is at its highest. The Tata Trusts continue to support the nation’s youth through education, skilling and opportunities that open doors early, so that more of them get the chance to further the country’s development. Source & Quote Credits: From notings for speech on Twenty-five Years as Chairman, July 26, 1963. Good Thoughts, Good Words, Good Deeds – A book of Tata quotes Compiled by: Tata Central Archives #FoundingWord #JRDTata #TataTrusts— Tata Trusts (@tatatrusts) November 8, 2026
தலைமைப் பொறுப்பு கைநழுவிய தருணங்கள்
பிரிட்டனில் உள்ள சசெக்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதாரம் பயின்ற நோயல் டாடா, வழக்கமான குடும்ப வணிகமாக இருந்திருந்தால் 2012-ஆம் ஆண்டு ரத்தன் டாடா ஓய்வு பெற்ற போதே அடுத்த வாரிசாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பார்.
ஆனால், ரத்தன் டாடாவுடன் அவருக்கு நெருக்கமான உறவு இல்லாததால், 2012-ல் சைரஸ் மிஸ்திரியும், 2016-ல் மிஸ்திரி நீக்கப்பட்ட பிறகு என்.சந்திரசேகரனும் டாடா சன்ஸ் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டனர். இதனால் இருமுறையும் நோயல் டாடாவுக்குத் தலைமைப் பொறுப்பு கைநழுவியது.
அதிகாரப் போட்டியின் தொடக்கம்
2024-ஆம் ஆண்டு ரத்தன் டாடாவின் மறைவுக்கு பிறகு, டாடா டிரஸ்ட்ஸ் தலைவராக நோயல் டாடா பொறுப்பேற்றார். அப்போது இருந்து தான் டாடா குழுமத்தின் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்த முடிவெடுக்கும் அதிகார மையத்திற்குள் அவர் நுழைந்தார்.
இதையடுத்து, டாடா சன்ஸ் தலைவர் என். சந்திரசேகரனுக்கும் நோயல் டாடாவுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் வலுத்தன.
ஏர் இந்தியா மற்றும் டாடா டிஜிட்டல் ஆகிய நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் பெருமளவு முதலீடுகள் குறித்து நோயல் டாடா அதிருப்தி கொண்டிருந்தார்.
Here’s a glimpse of India's first business archive where the Tata story is carefully preserved for future generations. To take a deeper look, step inside Tata Central Archives with us. Watch the full video here: https://t.co/rIleDqF3an . #ThisIsTata https://t.co/Prto5X9Ap5— Tata Group (@TataCompanies) November 12, 2026
மேலும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் உத்தரவு இருந்த போதிலும், டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தைத் தனியார் நிறுவனமாகவே வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதில் நோயல் டாடா உறுதியாக இருந்தார். ஆனால், நிறுவனர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற போதிய முயற்சிகள் எடுக்கப்படவில்லை என அவர் வெளிப்படையாகவே விமர்சித்தார்.
டாடா சன்ஸ் தலைவராக என். சந்திரசேகரனை மீண்டும் நியமிப்பதற்கு நோயல் டாடா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தனது மறுப்பு அதிகாரத்தை பயன்படுத்திய போதும், டாடா சன்ஸ் வாரியத்தின் மற்ற இயக்குநர்கள் அதனை நிராகரித்தது இரு தரப்புக்கும் இடையிலான விரிசலை உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்றது.
தேசத்தைக் கட்டமைக்கும் அர்ப்பணிப்பு
அதிகாரப் போட்டிகள் எதுவாக இருந்தாலும், டாடா குழுமத்தின் பாரம்பரியத்தையும், தேசத்தை கட்டமைக்கும் அதன் நோக்கத்தையும் பாதுகாப்பதில் நோயல் டாடாவின் அர்ப்பணிப்பை அவரது எதிரிகள் கூடக் கேள்வி எழுப்பியதில்லை.
'நம்மிடம் உள்ள வளங்களை மிகவும் பயனுள்ள வகையில் ஒதுக்கீடு செய்து, இந்தியாவின் நலனுக்காகச் செயல்படுவதே எங்களது பணி. இந்திய மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதற்காக நிறுவனர்கள் விட்டுச் சென்ற பங்குகளின் நோக்கத்தை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும்' என நோயல் டாடா குறிப்பிடுவதில் இருந்தே இது தெளிவாகிறது.