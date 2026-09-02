E20 பெட்ரோலால் உண்மையான பிரச்சனை; அவை உணவு பாதுகாப்பும் - தண்ணீரும்தான்
சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், E20 பெட்ரோலை எதிர்க்க முன்வைக்கப்படும் பொதுவான வாதம் மைலேஜும், சர்க்கரை விலையேற்றமும். ஆனால், உண்மையான வாதமாக இருந்திருக்க வேண்டியது நிலமும், தண்ணீரும்தான்.
Published : September 2, 2026 at 11:52 PM IST
இந்தியாவில் இப்போது நாம் பயன்படுத்தும் பெட்ரோல், நூறு சதவீதம் முழுமையான பெட்ரோல் அல்ல என்பது கிட்டத்தட்ட அனைவருக்குமே தெரிந்திருக்கும். ஆம், தற்போது நமக்கு கிடைப்பது E20 பெட்ரோல்தான். அதாவது 20 சதவீதம் எத்தனால் + 80 சதவீதம் பெட்ரோல்.
சரி, இப்போது இந்த விவகாரத்தில் பல முக்கிய விவாதங்கள் நாடு முழுவதும் நடைபெறுகின்றன. அதில் முக்கியமான ஒன்று, வாடிக்கையாளர்கள் செலுத்தும் பணம்.
அதாவது, நூறு சதவீதம் தூய பெட்ரோலுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் கொடுத்த பணத்தை தானே, இந்த E20 பெட்ரோலுக்கும் கொடுக்கிறார்கள் என்பது பலரும் முன்வைக்கும் வாதமாக இருக்கிறது.
E20 பெட்ரோல் - வாடிக்கையாளர்களை பாதிப்பது எப்படி?
முழு பெட்ரோலை ஒப்பிடும் போது எத்தனாலின் எரிதிறன் 20 முதல் 30 சதவீதம் குறைவு. இதனால் E20 பெட்ரோலை பயன்படுத்தும் வாகனங்களுக்கு குறைந்த மைலேஜே கிடைக்கிறது. இதனை ஈடு செய்ய அதிக அளவிலான பெட்ரோலை வாங்க வாடிக்கையாளர்கள் நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள். இது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூடுதல் செலவை ஏற்படுத்துகிறது.
அது மட்டுமா? E20 பெட்ரோலை முறையாக கையாளும் திறன் இல்லாத வாகனங்களின் இன்ஜின்கள் சேதமடைவதையும் சிலர் முக்கிய வாதமாக வைக்கின்றனர்.
பொதுமக்களுக்கு நேரடி பாதிப்பு
இவை எல்லாம் E20 பெட்ரோல் வாடிக்கையாளர்களை நேரடியாக பாதிக்கும் விஷயங்கள். இதற்கு அடுத்தப்படியாக, E20 பெட்ரோலால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் விஷயம் ஒன்று பலரால் முன்வைக்கப்படுகிறது. அதுதான் சர்க்கரை விலையேற்றம். கரும்பில் இருந்து எடுக்கப்படும் கரும்புச் சாறின் மிகப்பெரிய பகுதி, சர்க்கரை தயாரிப்பதற்காக செல்லாமல் எத்தனால் தயாரிப்பதற்காக அனுப்பபடுகிறது.
இதனால் சர்க்கரையின் தேவை அதிகரித்து, அதன் விலை கடுமையாக உயர்கிறது என்கிற கருத்து நிலவுகிறது.
ஏற்க மறுக்கும் அரசாங்கம்
ஆனால், மேற்கூறிய அனைத்து வாதங்களும் அரசாங்கத்தால் நிராகரிக்கப்படுகின்றன என்பதுதான் இங்கு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். சர்க்கரை விலையேற்றத்தை பருவநிலை மாற்றத்தின் விளைவு எனக் கூறும் அரசாங்கம், வாகனங்களின் மைலேஜ் குறைவதற்கு ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்களை கைக்காட்டி செல்கிறது.
அதேபோல, E20 பெட்ரோலை பயன்படுத்துவது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல வகைகளில் செலவு வைக்கிறது என்ற வாதத்திற்கு, நாட்டின் பொருளாதார சேமிப்பை கொண்டு ஈடு செய்ய சொல்கிறது அரசாங்கம்.
'E20 பெட்ரோலால் பொருளாதாரம் உயர்கிறது'
எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலை பயன்படுத்துவதால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கிறது என பட்டியலிட்டு மத்திய அரசு கடந்த ஜூலை மாதம் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது.
அதன்படி முதலாவது, பெட்ரோலுடன் எத்தனால் கலக்கப்படுவதால் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் ரூ.1.90 லட்சம் கோடி அந்நிய செலாவணி சேமிக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது, 310 லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவு கச்சா எண்ணெயை எத்தனால் பதிலீடு செய்கிறது.
கார்பன் உமிழ்வு குறைவு
மூன்றாவது, E20 பெட்ரோலால் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு வாயு வெளியேற்றம் பெருமளவு குறைகிறது. நான்காவது, எத்தனால் தயாரிக்க பயன்படும் மக்காச்சோளம், கரும்பு ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு இதுவரை ரூ.1.60 லட்சம் கோடி பணம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் அரசாங்கம் சொல்லும் 'நன்மை கணக்கு'.
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மறுக்கவில்லை.. ஆனால்,
அரசாங்கத்தின் இந்த வாதத்தை நாம் மறுக்கவில்லை என்றாலும், சில நுணுக்கமான விஷயங்களை கருத்தில்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. உதாரணமாக, அரசாங்கம் கூறும் பண சேமிப்பை, கோடிக்கணக்கான வாகனங்களின் மேலேஜ் பாதிப்புடன் ஈடு செய்ய வேண்டும்.
வரவுக்கு மேல் செலவுதான் அதிகம்
அந்நிய செலாவணி சேமிப்பை, உர இறக்குமதிக்கு ஆகும் அந்நிய செலாவணி செலவுடன் ஈடு செய்ய வேண்டும். உர உற்பத்திக்கு தேவையான இயற்கை எரிவாயுவை வெளிநாடுகளில் இருந்துதான் நாம் அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, எத்தனால் தயாரிக்க பயன்படும் கரும்பு மற்றும் அரிசி விளைச்சலுக்கு லட்சக்கணக்கான ஹெக்டேர் நிலமும், கோடிக்கணக்கான லிட்டர் தண்ணீரும் செலவாகிறது என்பதையும் நாம் இங்கு கவனிக்க வேண்டும்.
நிலமும், தண்ணீரும்தான் உண்மையான பிரச்சனை
சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், E20 பெட்ரோலை எதிர்க்க முன்வைக்கப்படும் பொதுவான வாதம் மைலேஜும், சர்க்கரை விலையேற்றமும். ஆனால், உண்மையான வாதமாக இருந்திருக்க வேண்டியது நிலமும், தண்ணீரும்தான்.
கடந்த ஜனவரி மாதம், தரவு விஞ்ஞானிகளான அன்னா ரிச்சி, பாப்லோ ரொசோடா ஆகியோரால் OurWorldinData.Org என்கிற வலைதளத்தில் ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை பிரசுரிக்கப்பட்டது.
அதில், எத்தனால் போன்ற பயோ-எரிபொருளை உற்பத்தி செய்வதற்காக 32 மில்லியன் ஹெக்டேர் நிலம் (3 கோடி ஹெக்டேர்) தேவைப்படுகிறது. இத்தனை கோடி நிலப்பரப்பில் இருந்து எடுக்கப்படும் எரிசக்தி, உலகின் மின்சாரத் தேவையில் 2.24 சதவீதத்தைதான் நிவர்த்தி செய்கிறது என்பதுதான் இங்கு அடிகோடிட்டு காட்ட வேண்டிய விஷயம்.
எத்தனாலா - சூரிய மின்சக்தியா?
இதே அளவுக்கான நிலப்பரப்பில் சோலார் பேனல்களை வைத்தால், அதன் மூலம் 32 டெராவட் மின்சாரத்தை பெற முடியும். இது, உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஓராண்டு பயன்படுத்தும் மின்சாரத்திற்கு சமமான அளவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனை அப்படியே வாகனப் பயன்பாட்டுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது இன்னும் ஆச்சரியமான தகவல்கள் கிடைக்கின்றன. அதாவது, ஒரு ஹெக்டேர் நிலத்தில் அமைக்கப்படும் சூரிய மின்சக்தி மூலம் மின்சார வாகனம் ஒன்று கடக்கும் தூரமும், 197 ஹெக்டேர் நிலத்தில் உள்ள பயிர்கள் மூலம் கிடைக்கும் எத்தனாலை கொண்டு ஒரு வாகனம் கடக்கும் தொலைவும் ஒன்றுதான் என்கிறது மின்சக்தி பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு நிறுவனம்.
இதையும் கவனிக்க வேண்டும்
சூரிய மின்சக்தியால் இயங்கும் எலக்ட்ரிக் வாகனம் மூலம் ஒரு நல்ல மாற்றம் ஏற்படும் என்றாலும், ஒரு விஷயத்தை இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டும். இந்தியாவில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான பேட்டரியை தயாரிப்பதற்கான சில முக்கிய கனிமங்களும் இந்தியாவில் மிக மிகக் குறைவு. ஆனால், இந்த கனிமங்கள் சீனாவில் அதிகம்.
தண்ணீர்.. தண்ணீர்..
எத்தனால் உற்பத்திக்கு தேவையான பயிர்கள் இரண்டு முக்கிய சவால்களை முன் வைக்கின்றன. ஒன்று, உணவுப் பாதுகாப்பு. மற்றொன்று, தண்ணீர் பிரச்சனை. எத்தனாலை தயாரிக்க பயன்படும் அரிசி மற்றும் கரும்புக்கு மிக மிக அதிக அளவில் தண்ணீர் தேவை. ஒரு சிறிய உதாரணம், ஒரு கிலோ அரிசி உற்பத்திக்கு 4,000 லிட்டர் தண்ணீரும், ஒரு கிலோ சர்க்கரையை உற்பத்தி செய்ய 3,000 லிட்டர் தண்ணீரும் தேவை. ஒரு கிலோ மக்காச்சோளத்துக்கு 1,500 லிட்டர் தண்ணீர் வேண்டும்.
இதனால் உணவுத் தேவைக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய தண்ணீர், எத்தனால் உற்பத்திக்கு சென்றுவிடுகிறது.
அச்சுறுத்தும் உணவுப் பாதுகாப்பு
அடுத்தது உணவு பாதுகாப்பு. எத்தனாலுக்காக மக்காச்சோளத்தின் தேவை அதிகரிக்கிறது. மக்காச்சோளம் பெருமளவு வளர்ப்புக் கோழி உள்ளிட்ட பறவைகளின் தீவனத்துக்கும், ஆடு, மாடு போன்ற கால்நடை தீவனத்துக்கும் பயன்படுகிறது. தற்போது இந்த மக்காச்சோளம் அதிக அளவு எத்தனால் தயாரிப்புக்கு செல்வதால் கால்நடை தீவனத்தின் விலை அதிகரிக்கும். இது அப்படியே கோழி, கால்நடைகளின் விலையிலும், முட்டை விலையிலும் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
தேவைக்கு அதிகமாக தானிய இருப்பா?
ஏற்கனவே, இந்தியாவில் உணவுப் பாதுகாப்பு என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கிறது. இந்தியாவில் உணவு தானியங்கள், தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என சொல்லப்படுவது, எல்லா மக்களுக்கும் தேவையான உணவு கிடைக்கிறது என்று அர்த்தம் கிடையாது. மக்களிடம் உணவு தானியங்களை வாங்குவதற்கான சக்தி குறைந்திருப்பதே, அவை உபரி ஆகிறது என்பதே உண்மையான அர்த்தம்.
இந்தியாவில் 10-க்கு 3 குழந்தைகள் போதுமான ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் இருக்கின்றன என ஈடிவி பாரத் அண்மையில் செய்தி வெளியிட்டதை இங்கு குறிப்பிட வேண்டியது அவசியம்.
மறுபரிசீலனை அவசியம்
இத்தனை விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது, எத்தனால் உற்பத்திக்கு ஆகும் செலவையும், பெட்ரோலுடன் எத்தனால் கலப்பால் கிடைக்கும் நிதியையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதும், எத்தனாலுக்கு பதிலாக சூரிய மின்சக்தி மூலம் மின்சார வாகனப் பயன்பாட்டை கொண்டு வருவது குறித்து மறுபரிசீலனை செய்வதும் காலத்தின் கட்டாயமாக உள்ளது.