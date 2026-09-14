விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை: ரூ. 1,600-க்கு விற்கப்படும் கனகாம்பரம்; சந்தையில் பூக்கள் விலை கடும் உயர்வு
விநாயகர் சதுர்த்தி பூஜைக்கு அதிகளவு மலர் மாலைகள் தேவைப்படுவதால், விவசாயிகளிடம் இருந்து வியாபாரிகள் கூடுதலாக பூக்களை வாங்கிச் சென்றனர்.
Published : September 14, 2026 at 8:23 AM IST
தர்மபுரி: விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை எதிரொலியாக சந்தையில் பூக்களின் தேவை அதிகரித்ததால், கனகாபுரம் பூ விலை கிலோ ரூ. 1,600 என விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தர்மபுரி நகர பேருந்து நிலையத்தில் செயல்பட்டு வரும் பூக்கள் சந்தையில் இன்று பூக்களின் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது. எனினும், விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, பூக்களின் தேவை அதிகரித்ததால், அவற்றின் விலையும் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்து விற்பனையானது.
தர்மபுரி பூச்சந்தை
மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பென்னாகரம், பாலக்கோடு, தொப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து குண்டுமல்லி, கனகாம்பரம் சன்னமல்லி உள்ளிட்ட பூக்களும்; நல்லம்பள்ளி, நூலஅள்ளி, மாரண்டஹள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சம்பங்கி, அரளி, சாமந்தி உள்ளிட்ட பூக்களும் தர்மபுரி பூக்கள் சந்தைக்கு விவசாயிகள் விற்பனைக்காக கொண்டு வந்திருந்தனர்.
விநாயகர் சதுர்த்தி முன்னிட்டு காலை முதலே மக்கள் பூக்களை வாங்க குவிந்திருந்தனர். விநாயகர் சதுர்த்தி பூஜைக்கு அதிகளவு மலர் மாலைகள் தேவைப்படுவதால், வியாபாரிகளும் கூடுதலாக பூக்களை வாங்கிச் சென்றனர். இதன் காரணமாக பூக்களின் விலை முந்தைய நாளை விட இன்று கிலோவிற்கு 600 ரூபாய் வரை அதிகரித்து விற்பனையானது.
பூக்களின் விலை
அந்தவகையில், 1,000 ரூபாய்க்கு விற்ற கனகாம்பரம் இன்று 1,600 ரூபாய்க்கும், 700 ரூபாய்க்கு விற்பனையான சன்னமல்லி இன்று 1,000 ரூபாய்க்கும், 300 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட குண்டு மல்லி இன்று ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
முறையே, காக்கடா கிலோ 700 ரூபாய்க்கும், ஜாதி மல்லி கிலோ 800 ரூபாய்க்கும், அரளி கிலோ 400 ரூபாய்க்கும், சின்ன அரளி கிலோ 350 ரூபாய்க்கும், சம்பங்கி கிலோ 400 ரூபாய்க்கும், பன்னீர் ரோஸ் கிலோ 400 ரூபாய்க்கும், சாமந்தி கிலோ 240 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது.
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நேற்றைய விலை விட இன்று விலை கிலோவிற்கு 100 ரூபாய் முதல் 600 ரூபாய் வரை உயர்ந்து விற்பனையானது வியாபாரிகள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை அளித்திருந்தாலும், பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்திருப்பதாக கள நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு வீடுகள் மட்டுமல்லாது, கோயில்களிலும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும் என்பதால், பூக்களின் விலை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.