இந்தியா உலகின் 3-வது பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுக்கும் - குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
பிரதமர் மோடி, தமிழனான என்னை நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய பதவியில் அமர்த்தினார் என குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.
Published : November 12, 2026 at 12:31 PM IST
தூத்துக்குடி: பிரதமர் மோடி தலைமையில் இந்தியா உலகின் 3-வது பெரிய பொருளாதார நாடாக விரைவில் உருவெடுக்கும் என குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியின் 105-வது நிறுவன தின விழா தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர் சாலையில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. வங்கியின் தலைவர் ராமச்சத்திரன், செயல் தலைவர் ஷாலி நாயர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து விழாவில், குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில், ”ஒரு பயணம், 105 ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து வருகிறது. சிறிய தொடக்கத்தில் ஆரம்பித்து, மகத்தான வெற்றிக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்து வருகிறது. தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியை, இதற்காக வாழ்த்துகிறோம். கடின உழைப்புக்கு பெயர் பெற்றது தூத்துக்குடி.
மேலும் சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் திருநெல்வேலி சீமைக்கு தனி சரித்திரம் உண்டு. திருநெல்வேலி சீமையிலே, தூத்துக்குடி மண்ணில் 105 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மகத்தான துவக்கம்.
நாட்டில் பாரத பிரதமர் பொறுப்பேற்ற பின்பு நாடு பொருளாதாரத்தில் எந்த இடத்தில் இருந்தது என்று யாருக்கும் தெரியாது. பொறுப்பேற்ற பின்பு மகத்தான வெற்றியை பெற வேண்டும் என்றார்கள்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்ற காலத்தில் இந்தியாவின் பொருளாதார நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருந்தது. தற்போது இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக உயர்ந்துள்ளது. நான்காவது இடத்தை நோக்கி முன்னேறி வரும் இந்தியா, விரைவில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக உருவெடுக்கும். புதிய நம்பிக்கை, உற்சாகம் மற்றும் வேகத்துடன் இந்தியா முன்னேறி வருகிறது. இந்தியாவில் இருக்கும் தனியார் வங்கியில் தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி முதன்மையான வங்கியாக வளர்ச்சி அடையும்.
பொதுவாழ்வில் ஈடுபடும் போது கவுன்சிலராக வருவேன் என்று கூட நினைத்தது இல்லை. பிரதமர் மோடி, தமிழனான என்னை நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய பதவியில் அமர்த்தி இருக்கிறார்.
முன்னதாக நமது நாட்டில் மெட்ரோ ரயில் கொல்கத்தாவில் மட்டும் தான் இருந்தது. தற்போது நாடு முழுவதும் மெட்ரோ ரயில்கள், நான்கு வழிச்சாலைகள், ஆறு வழிச்சாலைகள், எட்டு வழி சாலைகள் என வளர்ச்சி வந்துள்ளது. UPI- யை பிரதமர் மோடி கொண்டு வரும் போது நாட்டில் இதனை செயல்படுத்த முடியுமா என்று கேள்வி எழுப்பினர். ஆனால் தற்போது காய்கறி கடைகளில் முதற்கொண்டு UPI இருக்கிறது.
2027 பாரதம் உன்னத வளர்ச்சி நாடக உருவாகும் போது ஒன்றே ஒன்று தான் வேண்டுகோள். நிச்சயமாக அதில் அனைவரின் பங்களிப்பும் மகத்தானதாக இருக்கும். அதில் தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் வங்கி இருக்கும். இந்தியாவின் மகத்தான வங்கியாக தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி இருக்கும் என்றார்.