காய்கறி வரத்து நன்றாக இருந்தும் குப்பையில் கொட்டப்படும் அவலம் - கோயம்பேடு வியாபாரிகளின் வேதனைக்கு என்ன காரணம்?
கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் இருக்கும் வரையில் இதுபோன்ற நிலை ஏற்பட்டதில்லை. பேருந்து நிலையம் இல்லாததால் மக்கள் பெரும்பாலும் சந்தைக்கு வருவதில்லை என கோயம்பேடு காய்கறி மொத்த வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர் முத்துகுமார் தெரிவித்தார்.
Published : October 20, 2026 at 4:10 PM IST
சென்னை: கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறிகள் வரத்து நன்றாக இருந்தும், மழை காரணமாக வியாபாரம் இல்லாததால் அவற்றை குப்பையில் கொட்டும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி பண்டிகைகள் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன. பண்டிகை நாட்களை முன்னிட்டு சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில், நேற்று முதல் வரும் அக்டோபர் 23ஆம் தேதி வரை பூஜை பொருட்கள் விற்பனை செய்வதற்கான சிறப்பு சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த சந்தையில் ஆயுத பூஜைக்கு தேவையான பொரி, அவல், வாழைக் கன்றுகள், மாந்தோரணங்கள், பூசணிக்காய், வாழைத்தார், பூக்கள், மலர் மாலைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. அது மட்டுமின்றி சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டிலும் பண்டிகையை முன்னிட்டு காய்றிகள், பழங்களின் வரத்து அதிகமாக இருந்தது. நேற்று காய்கறி கடைகள், பழ கடைகள் மற்றும் பூக்கடைகளில் நல்ல விற்பனை இருந்ததாக வியாபாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இருப்பினும் சென்னையில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக, கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறிகளின் விற்பனை இன்று முழுவதுமாக சரிந்துள்ளது. தொடர்ந்து காய்கறிகள் தட்டுப்பாட்டின்றி நல்ல முறையில் விற்பனையாகும் என்று வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த நிலையில், வியாபாரம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
காய்கறிகளின் இருப்பு அதிகமாக இருந்தும்கூட போதுமான அளவு வியாபாரம் இல்லாததால் காய்கறிகளை குப்பையில் கொட்டும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். பண்டிகை நாட்களில் கூட எதிர்பார்த்த அளவில் வியாபாரம் இல்லாததால் வியாபாரிகள் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக காய்கறிகள் கிலோவுக்கு 10 முதல் 20 ரூபாய் வரை விலை குறைந்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இருந்தாலும் கூட வாங்குவதற்கு ஆட்கள் வரத்து குறைவாக இருக்கிறது.
இதுகுறித்து கோயம்பேடு காய்கறி மொத்த வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர் முத்துகுமார் கூறுகையில், “ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி பண்டிகையை முன்னிட்டு கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறிகளின் வரத்து அதிகமாக இருந்தாலும் கூட மழை காரணமாக பொதுமக்கள் யாரும் சந்தைக்கு வந்து காய்கறிகளை வாங்கவில்லை.
கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் இருக்கும் வரையில் இதுபோன்ற நிலை ஏற்பட்டதில்லை. பேருந்து நிலையம் இல்லாததால் மக்கள் பெரும்பாலும் சந்தைக்கு வருவதில்லை. இதனால் காய்கறிகளின் விற்பனை பண்டிகை காலங்களிலும் கூட பெருமளவில் சரிந்துள்ளது. தொடர் மழையால் காய்கறிகளை வைத்து வியாபாரம் செய்ய முடியாததால் அவற்றை குப்பைகளில் கொட்டும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறிகளின் விலை
|காய்கறிகள்
விலை
(1 கிலோ)
|உருளைகிழங்கு (உ.பி)
|25 ரூபாய்
|ஊட்டி உருளை
|45 ரூபாய்
|தக்காளி
|30 ரூபாய்
|கேரட்
|30 - 40 ரூபாய்
|பீட்ரூட்
|25 - 30 ரூபாய்
|புடலங்காய்
|25 ரூபாய்
|கத்தரிக்காய்
|10 ரூபாய்
|குடைமிளகாய்
|60 - 65 ரூபாய்
|வெண்டக்காய்
|10 - 15 ரூபாய்