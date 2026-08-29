ஈரானுக்கு ரகசிய உதவி? எகிப்து வங்கிக்கு 'செக்' வைக்க அமெரிக்கா தீவிரம்
எகிப்து ரிசர்வ் வங்கி, "இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள பாங்க் மிஸ்ர் கிளைகளின் டாலர் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்" என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
Published : August 29, 2026 at 1:37 PM IST
வாஷிங்டன்: ஈரானை உலகப் பொருளாதாரத்தில் இருந்து முற்றிலும் தனிமைப்படுத்தும் நோக்கில், எகிப்தின் இரண்டாவது மிகப் பெரிய 'பாங்க் மிஸ்ர்' (Banque Misr) வங்கியின் ஐக்கிய அரபு அமீரக கிளைகள் மீது புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க அமெரிக்காவின் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான மோதல் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில், ஈரானின் பொருளாதார வாழ்வாதாரத்தை முடக்குவதற்காக அமெரிக்க நிதித்துறை இந்த புதிய விதியை முன்மொழிந்துள்ளது.
அமெரிக்க நிதி அமைச்சர் ஸ்காட் பெசன்ட் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், பாங்க் மிஸ்ர் வங்கியின் ஐக்கிய அரபு அமீரக கிளைகள், அமெரிக்காவின் தடையை மீறி ஈரானிய நிழல் வங்கி நெட்வொர்க்குகளுக்காக சுமார் 1.8 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான நிதிப் பரிவர்த்தனைகளைக் கையாண்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
'யுஎஸ்ஏ பேட்ரியாட் சட்டம்' (USA PATRIOT Act) பிரிவு 311-ன் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இந்த புதிய முன்மொழிவின் படி, பாங்க் மிஸ்ர் வங்கியின் ஐக்கிய அமீர கிளைகள் அமெரிக்க நிதி அமைப்பை பயன்படுத்துவதற்கும், அமெரிக்க டாலர் வழியிலான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதற்கும் தடை விதிக்கப்படும். இந்த விதிமுறை அமலுக்கு வருவதற்கு முன்னதாக 30 நாட்கள் பொதுக் கருத்து கேட்புக் காலம் வழங்கப்படும்.
அத்துடன், துபாயில் உள்ள ஈரானின் 'பாங்க் மெல்லி' வங்கியின் மேலாளர் ரெசா முகமது தாயிதி மற்றும் ஈரானுக்கு பண மோசடி செய்ய உதவியதாகவும் ஹாங்காங்கை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் மீதும் அமெரிக்கா புதிய தடைகளை விதித்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள எகிப்து ரிசர்வ் வங்கி, "இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள பாங்க் மிஸ்ர் கிளைகளின் டாலர் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்" என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
மேலும், இந்த நடவடிக்கை எகிப்திற்குள் செயல்படும் பாங்க் மிஸ்ர் வங்கியையோ அல்லது அங்குள்ள மற்ற வங்கிகளின் செயல்பாடுகளையோ எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது என்றும் உறுதியளித்துள்ளது.
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அமெரிக்காவின் இந்தத் தொடர் நடவடிக்கைகள் காரணமாக, மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள சர்வதேச வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.