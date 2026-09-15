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ரூ. 2,000 வரை கட்டணமில்லா யு.பி.ஐ பரிவர்த்தனை - அரசிதழில் வெளியிட்ட மத்திய அரசு

இனிமேல் யு.பி.ஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று வதந்திகள் பரவியதையடுத்து, தற்போது மத்திய அரசு அதற்கு விளக்கமளித்து அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 12:43 PM IST

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புது டெல்லி: ரூ. 2,000 வரையிலான யு.பி.ஐ பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ரூபே டெபிட் கார்டுகளுக்கு வங்கிகளோ அல்லது பரிவர்த்தனை அமைப்புகளோ கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என மத்திய நிதி அமைச்சகம் அறிவித்திருக்கிறது.

நடந்துமுடிந்த நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின்போது, ஆகஸ்ட் 4 அன்று மக்களவையில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வரி மற்றும் பிற சட்டங்கள் (திருத்த) மசோதா 2026-ஐ தாக்கல் செய்தார். யு.பி.ஐ மற்றும் ரூபே கார்டுகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பணப்பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என்றிருந்த முழுமையான தடையை இந்த மசோதா விலக்கி, அதை முடிவு செய்யும் அதிகாரத்தை ஒன்றிய அரசுக்கு வழங்குகிறது.

கட்டணமில்லா யு.பி.ஐ பரிவர்த்தனை

இந்த மசோதாவிற்கு குடியரசு தலைவர் ஒப்புதலளிக்கும் பட்சத்தில் அது சட்டமாக இயற்றப்படும். அவ்வாறு சட்டம் இயற்றப்பட்டால், யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று வதந்திகள் பரவிய நிலையில், ரூ. 2,000 வரையிலான தனிநபர் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ரூ. 2,000-க்கும் குறைவான வணிக பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது என மத்திய அரசு விளக்கமளித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி மத்திய அரசு இதுகுறித்த அரசிதழ் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், ரூ. 2,000 வரையிலான யு.பி.ஐ பரிவர்த்தனைக்கு வங்கியோ அல்லது சேவை நிறுவனமோ நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எந்தவொரு கட்டணத்தையும் வசூலிக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நான்காயிரம் மடங்கு அதிகம்

2016ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 25 அன்று இந்தியாவில் யு.பி.ஐ பரிவர்த்தனை முறையானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது நமது நாட்டின் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை துறையையே மாற்றியமைத்தது. அதாவது 2017 நிதியாண்டில் ரூ. 0.07 லட்சம் கோடியாக இருந்த பரிவர்த்தனை 2026ஆம் நிதியாண்டில் ரூ. 314 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது. இது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 4 ஆயிரம் மடங்குக்கும் அதிகமான உயர்வாக இருக்கிறது.

யுபிஐ பரிவர்த்தனை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதனையடுத்து, யுபிஐ மற்றும் பிற அதிகாரப்பூர்வ மின்னணு பரிவர்த்தனை சேவைகளுக்கு வணிகர் தள்ளுபடி விகிதத்தை (MDR) விதித்து, ஒரு கட்டமைப்பை வழங்குகிற பணம் செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு அமைப்புகள் சட்டம், 2007 பிரிவு 10ஏ-இல் மத்திய அரசு ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறது.

அந்த மசோதா மக்களவையில் ஆகஸ்ட் 4 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்திய தேசிய பேமெண்ட் கழகத்தின் (NPCI) தலைமையிலான யுபிஐ மற்றும் சேவைகள் வழிகாட்டுதல் குழுவானது MDR கட்டணங்கள் குறித்த முடிவை எடுக்கும் என்று அரசு கூறியிருந்தது.

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இதனையடுத்து இனிமேல் யு.பி.ஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று வதந்திகள் பரவியதையடுத்து, தற்போது மத்திய அரசு அதற்கு விளக்கமளித்து அரசிதழ் வெளியிட்டிருக்கிறது.

மேலும், பரிவர்த்தனை அளவை கட்டுப்படுத்துதல், இணைய பாதுகாப்பு, மோசடி பாதுகாப்பு, மோசடி தடுப்பு மற்றும் உட்கட்டமைப்பு போன்றவற்றை மேம்படுத்தவே இந்த கட்டண முறையை அமலுக்கு கொண்டுவர திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் மத்திய அரசு விளக்கமளித்திருக்கிறது.

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