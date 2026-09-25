வரியும் இல்லை, செஸும் இல்லை! அப்போ நம்ம UPI பணம் எங்கே போகுது?
கிராமப்புறங்கள் மற்றும் சிறு நகரங்களுக்கும் யுபிஐ சேவைகளை விரிவுபடுத்தவும், 'கிரெடிட் ஆன் யுபிஐ' போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தவும் இது உதவும் என மத்திய நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 25, 2026 at 4:17 PM IST
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கூகுள் பே, ஃபோன்பே போன்ற யுபிஐ செயலிகளை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு கட்டணம் விதிக்கப்படுகிறதா? நாம் செலுத்தும் பணம் எங்கே போகிறது? போன்ற சந்தேகங்களுக்கு மத்திய நிதி அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வமாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
மத்திய நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய விளக்கத்தின்படி, யுபிஐ வர்த்தகர் தள்ளுபடி கட்டணம் (MDR) என்பது ஒரு வரியோ, கூடுதல் கட்டணமோ அல்லது செஸ் வரியோ அல்ல என்றும், இந்த தொகை மத்திய அரசுக்கு செல்லாது என்றும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பணப் பரிமாற்றக் கட்டமைப்பை நிதிரீதியாக தற்சார்புடையதாக மாற்றவும், அதன் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் இந்த கட்டமைப்பு கொண்டு வரப்படுகிறது.
எதற்கெல்லாம் கட்டணம் இல்லை?
- பொதுமக்கள் மற்றும் சிறு வியாபாரிகள் பாதிக்கப்படாத வகையில் 96% யுபிஐ வர்த்தகப் பரிமாற்றங்களுக்கு இந்தக் கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஒரு தனி நபர் மற்றொருவருக்கு (P2P) அனுப்பும் எந்தவொரு யுபிஐ பரிமாற்றத்திற்கும், தொகை வரம்பின்றி எப்போதும் போல கட்டணம் கிடையாது.
- க்யூஆர் கோடு (QR Code) மூலம் மாதத்திற்கு ரூபாய் 1 லட்சம் வரை டிஜிட்டல் பணம் பெறும் சிறு வியாபாரிகளுக்கு பூஜ்ஜிய கட்டணம் மட்டுமே.
- கடைகளில் நுகர்வோர் மேற்கொள்ளும் ரூ. 2,000 வரையிலான அனைத்து யுபிஐ வர்த்தகப் பரிமாற்றங்களுக்கும் கட்டணம் இல்லை.
- ரூபே (RuPay) டெபிட் கார்டுகள் மூலம் செய்யப்படும் பரிமாற்றங்கள் எப்போதும் போல கட்டணமில்லாமல் தொடரும் என மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
புதிய கட்டண விகிதம் யாருக்கு பொருந்தும்?
- ரூ.2,000-க்கு மேல் நுகர்வோர் கடைகளில் மேற்கொள்ளும் குறிப்பிட்ட வர்த்தக பரிமாற்றங்களுக்கு (P2M) மட்டுமே 0.4% எம்டிஆர் (MDR) கட்டணம் விதிக்கப்படும்.
- ரூ. 75,000 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெரிய பரிவர்த்தனைகளுக்கு அதிகபட்ச எம்டிஆர் கட்டணம் ரூ. 300 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
- ரயில்வே, தொலைத்தொடர்பு, காப்பீடு, எரிபொருள் மற்றும் விவசாய உள்ளீடுகள் போன்ற அத்தியாவசிய துறைகளில் ரூ. 2,000-க்கு மேல் நடக்கும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு நிலையான கட்டணமாக ரூ. 5 மட்டுமே வசூலிக்கப்படும்.
- மிக முக்கியமாக, இந்த கட்டணத்தை வாடிக்கையாளர்கள் செலுத்த தேவையில்லை. வர்த்தகர்கள் இந்தக் கட்டணத்தை வாடிக்கையாளர்கள் மீது சுமத்தக் கூடாது என்று வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
உங்கள் பணம் எங்கே செல்கிறது?
உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு கடையில் ரூ.5,000 மதிப்பிலான பொருளை யுபிஐ மூலம் வாங்கினால், 0.4% வீதத்தில் வர்த்தகர் தரப்பில் இருந்து ரூ. 20 கட்டணமாக பிடிக்கப்படும். ஆனால் பொருளின் விலை ரூ. 5,000 ஆகவே இருக்கும். அந்த ரூ. 20 டிஜிட்டல் கட்டமைப்பில் பின்வருமாறு பிரித்தளிக்கப்படுகிறது:
- பணம் செலுத்தும் வாடிக்கையாளரின் வங்கிக்கு (Issuing Bank) 40%
- வர்த்தகரின் வங்கி அல்லது பேமெண்ட் கேட்வேவிற்கு (Merchant Acquirer) 30%
- நீங்கள் பயன்படுத்தும் யுபிஐ செயலிற்கு (UPI App) 20%
- யுபிஐ செயலியின் ஸ்பான்சர் வங்கிக்கு (Payer PSP Bank) 10%
- மத்திய அரசுக்கு (Government Share) 0%
இப்போது ஏன் இந்த எம்டிஆர் (MDR)?
இந்தியாவில் யுபிஐ பணப் பரிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அசுர வேகத்தில் வளர்ந்து வருகிறது. இவ்வளவு பெரிய கட்டமைப்பைத் தொய்வில்லாமல் நடத்த சர்வர்கள், சைபர் பாதுகாப்பு (Cybersecurity), மோசடி தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை ஆகியவற்றுக்கான செலவுகளை ஈடுகட்ட ஒரு நிலையான வருவாய் முறை தேவைப்படுகிறது.
அதோடு, கிராமப்புறங்கள் மற்றும் சிறு நகரங்களுக்கும் யுபிஐ சேவைகளை விரிவுபடுத்தவும், 'கிரெடிட் ஆன் யுபிஐ' போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தவும் இது உதவும் என மத்திய நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
உலக நாடுகளுடன் ஒப்பீடு
டிஜிட்டல் பரிமாற்றங்களுக்குக் கட்டணம் வசூலிப்பது இந்தியாவிற்கு மட்டும் புதியதல்ல. உலக நாடுகளில் உள்ள அதிவேக பணப் பரிமாற்றக் கட்டண விகிதங்கள் வருமாறு:
- பிரேசில்: 0.22% முதல் 0.33% வரை
- இந்தோனேசியா: 0.30% வரை
- சீனா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா: 0.40% வரை
- அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா: 0.50% வரை
இந்தியாவின் தற்போதைய இந்த புதிய கட்டண முறை உலக நாடுகளின் கட்டணங்களை விடக் குறைவாகவோ அல்லது அதற்கு இணையாகவோ தான் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நுகர்வோருக்கு எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாத வகையில், தவறான வதந்திகளை தவிர்க்க இந்திய வங்கிகள் சங்கம் (IBA) விரைவில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்கவுள்ளது என்றும் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.