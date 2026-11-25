எண்ணூர் காமராஜர் துறைமுகத்தில் ரூ.4,288 கோடியில் 2-வது சரக்கு பெட்டக முனையம்: மத்திய அமைச்சரவை 'பச்சைக்கொடி'
கடந்த 2025–26 நிதியாண்டில் காமராஜர் துறைமுகம் 49.08 மில்லியன் டன் சரக்குகளையும், 7 லட்சத்திற்கும் அதிகமான சரக்கு பெட்டகங்களையும் கையாண்டு சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 25, 2026 at 5:22 PM IST
புதுடெல்லி: சென்னை எண்ணூரில் உள்ள காமராஜர் துறைமுகத்தில் ரூ.4,288.26 கோடி மதிப்பீட்டில் இரண்டாவது சரக்கு பெட்டக முனையம் அமைப்பதற்கான திட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவைக் குழு இன்று (நவம்பர் 25) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
டெல்லியில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
இந்தத் திட்டம் பொது மற்றும் தனியார் கூட்டாண்மை (PPP) முறையில், வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், நிதி, இயக்கம் மற்றும் பரிமாற்றம் (DBFOT) அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்படும். இதற்கான ஒப்பந்தக் காலம் 40 ஆண்டுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜிஎஸ்டி வரியுடன் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.4,288.26 கோடி மதிப்பீட்டில் தனியார் பங்களிப்புடன் இம்முனையம் உருவாக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தவிர, கடல் ஆழப்படுத்தும் பணிகளுக்காக ரூ.450 கோடியை காமராஜர் துறைமுக நிறுவனம் தனியாகச் செலவிடும்.
இந்த திட்டம் இரு கட்டங்களாக செயல்படுத்தப்படும். முதல் கட்டம், ரூ.2,429.32 கோடி செலவில் ஆண்டுக்கு 11 லட்சம் சரக்கு பெட்டகங்களைக் கையாளும் திறனுடன் அமைக்கப்படும். ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட 24 மாதங்களில் இப்பணிகள் முடிக்கப்பட்டு, 25-வது மாதத்தில் வணிகரீதியான செயல்பாடு தொடங்கும்.
இரண்டாவது கட்டம், ரூ.1,858.94 கோடி செலவில் ஆண்டுக்கு 9 லட்சம் சரக்குப் பெட்டகங்களைக் கையாளும் திறனுடன் விரிவாக்கம் செய்யப்படும். இந்த பணிகள் 25 முதல் 48-வது மாதத்திற்குள் முடிக்கப்பட்டு, 49-வது மாதத்தில் முழுமையாகச் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம் 900 மீட்டர் நீளம், 30 மீட்டர் அகலம் மற்றும் 18 மீட்டர் ஆழம் கொண்டதாக இம்முனையம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 400 மீட்டர் நீளமும், 24,346 சரக்கு பெட்டகங்களைச் சுமந்து வரும் திறனும் கொண்ட மிகப் பெரிய சரக்குக் கப்பல்கள் எளிதாக வந்து செல்ல முடியும்.
கடந்த 2025–26 நிதியாண்டில் காமராஜர் துறைமுகம் 49.08 மில்லியன் டன் சரக்குகளையும், 7 லட்சத்திற்கும் அதிகமான சரக்கு பெட்டகங்களையும் கையாண்டு சாதனை படைத்துள்ளது.
தற்போது அமைக்கப்படவுள்ள 2-வது சரக்கு பெட்டக முனையம் முழுமையாகச் செயல்பாட்டுக்கு வரும் போது, துறைமுகத்தின் சரக்கு பெட்டகங்களைக் கையாளும் திறன் ஆண்டுக்கு கூடுதலாக 20 லட்சம் ஆக உயரும். இது சென்னை - எண்ணூர் தொழில் மண்டலம் மற்றும் தென்னிந்தியாவின் உள்நாட்டுப் பகுதிகளில் இருந்து நடைபெறும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகத்தை விரைவுபடுத்தவும், சரக்குப் போக்குவரத்துச் செலவுகளைக் குறைக்கவும் பெரிதும் உதவும் என்றும் மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.