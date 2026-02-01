ETV Bharat / business

மத்திய பட்ஜெட் 2026: அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைக்கு ரூ.55,756 கோடி அறிவிப்பு

மத்திய பட்ஜெட் 2026
மத்திய பட்ஜெட் 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 9:09 PM IST

புதுடெல்லி: 2026-2027-ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைக்கு ரூ.55,756 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் 2026 -27 மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைக்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அப்போது, இந்தியாவின் தரவு மையங்களை பயன்படுத்தி 'கிளவுட் சேவை'களை வழங்கும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு 2047 ஆண்டு வரை வரி விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று அவர் அறிவித்தார். இருப்பினும், இந்த சலுகையானது இந்திய மறுவிற்பனையாளர்கள் மூலம் இந்திய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்குவதை பொறுத்தது எனவும் நிதியமைச்சர் கூறினார். மேலும், அத்தகையை நிறுவனங்களின் செலவில் 15 சதவீத 'சேஃப் ஹார்பர்' வழங்கப்படும் எனவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைக்கு ரூ.55,756 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பான உரையின் போது நிதியமைச்சர், '' எதிர்காலத்தில் பெரிய அளவில் பங்கு வகிக்கவுள்ள உள்கட்டமைப்பில் முதலீடு செய்வது பட்ஜெட்டின் கருப்பொருள்களில் ஒன்றாகும்.

அதன்படி, தமிழ்நாடு, கேரளா, ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரா ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் அரிய வகை கனிம மையங்கள் அமைக்கப்படும். நான்கு மாநிலங்களை ஒன்றிணைக்கும் சிறப்பு வழித்தடம் அமைக்கப்படும். ஸ்மார்ட்போன்கள் போன்ற மின்னணு சாதனங்கள் முதல் மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் போர் விமானங்கள் வரை அனைத்திலும் அரிய பூமி தனிமங்கள் மிக முக்கியமானவை. மேலும், மேற்கண்ட மாநிலங்களில் அரிய பூமி தனிமங்களுக்காக பிரத்யேக மையங்கள் அமைப்பதால் இந்தியா சீனாவைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்க உதவும்.'' என்றார்.

அதே போல, 2026–27 நிதியாண்டில் அறிவியல் துறை (DoS) மற்றும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனதிற்காக (ISRO) ரூ.13,705.63 கோடி ஒதுக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த பட்ஜெட்டில் 'ஏஐ' மிகுந்த கவனம் பெற்றுள்ளது. மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கு ரூ.21,633 கோடி முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இது, நாட்டின் நிர்வாகம், கல்வி, சுகாதாரம், விவசாயம் உள்ளிட்ட துறைகளில் ஏஐ-யின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இந்தியாவில் ஏஐ, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டணங்கள் வளர்ந்து வருவதால், தரவு மையங்கள் பிற அன்றாட சேவைகளை போல முக்கியமானதாக மாறியுள்ளன. மேலும், இது இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக உள்ளது எனவும் கூறப்படுகிறது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

